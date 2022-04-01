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Как выглядит военная цензура на Ютубе

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Подписчик прислал новую методичку от YouTube, которую рассылают модераторам платформы в связи с российской спецоперацией на Украине. Подробно указано, какой контент необходимо удалять, а какой снимается с монетизации.
Полномасштабной блокировки связанного с войной контента не будет. Будет блокироваться то, что "выходит за рамки": утверждение, что за конфликт ответственно НАТО, поддержка России, идея воссоздания Россией СССР, буква «Z» и пр.
Пример: видео заблокировали с формулировкой "видео начинается с прославления символа «Z», а остальная его часть содержит поддержку войны".
С монетизации снимут видео, которые, например, говорят о геноциде Украины на Донбассе, украинском биологическом оружии, денацификации, тезис, что на Украине нет никакого конфликта и т.д.

https://t.me/oper_goblin/13076 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7532072.html
Метки: война на украине, информационная война, Украина, цензура, ютуб
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