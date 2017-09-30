Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2017

Украинским политикам можно только позавидовать.

В поисках высшей справедливости им достаточно посетить посольство США, где каждому желающему объяснят, что было, что будет и чем сердце успокоится.

Но самая европейская на Земле украинская нация не желает довольствоваться таким счастьем. Официальный Киев готов аргументированно и дерзко отстаивать свое видение миропорядка, пользуясь не только шершавым языком Павла Климкина, но и глобальной трибуной Генеральной ассамблеи ООН.

Весной 2014 года сотрудники украинского Министерства иностранных дел совершили героический подвиг — они выстроились на Михайловской площади в Киеве, соорудив своими телами фигуру, отдаленно напоминающую контуры собственной страны до государственного переворота.

Таким образом, местные дипломаты начали осваивать новый мощный инструментарий международной политики, коим, без сомнения, является флешмоб.

Поговаривают, что те несчастные сотрудники, которым довелось имитировать Крым и Донбасс в этой постановке, были впоследствии сокращены в ходе административной реформы. Но их самопожертвование было не напрасным. Флешмоб, фейсбук и инстаграм с тех пор составили непобедимую наступательную триаду украинской дипломатии, которая действовала особо эффективно под аккомпанемент нецензурных частушек.

На этом бы ребятам успокоиться — глядишь, меньше б дров наломали. Но неугомонные жертвы «возрождения национального самосознания» во всех своих начинаниях идут до «победного» конца, который, хотелось бы верить, уже не за горами.

Пока же адекватным наблюдателям гораздо важнее разобраться, понимают ли вообще в Киеве разницу между ООН, ОУН* (организацией украинских националистов) и прославленной устами Остапа Бендера Всемирной лигой сексуальных реформ?

«Среди тех вызовов, которые сейчас переживает мир — ООН в той форме управления с правом вето, которое Россия использует как право на убийство, злоупотребляя им постоянно.

Мы это видели по ситуации в Украине и когда были обстрелы в Алеппо, гибли мирные люди и были призывы со стороны Франции и нескольких западных стран о том, чтобы на неделю сделать режим прекращения обстрелов, тогда мы увидели право вето, которым злоупотребляли Россия и Китай.

Я думаю, что этот механизм уже давно перезрел. Для Украины очень важно добиться признания России государством-агрессором. Тогда это будет еще одна возможность для того, чтобы из Совета Безопасности ООН исключить Россию», — заявляет Анна Гопко, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

К слову, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер наличие российских войск на Донбассе не подтверждает.

«Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения, то я, со ссылкой на информацию наших наблюдателей, говорю, что этих объединений как таковых там нет», — отмечает он.

И добавляет, что «наша задача содействовать налаживанию диалога, содействовать созданию площадки, на которой вовлеченные стороны могут обсудить ситуацию, включая экономические интересы».

Ламберто Заньер не случайно сомневается в присутствии российских войск на Донбассе. Киев до сих пор не смог доказать т.н. российскую агрессию, о которой неутомимо вещает с 2014 года.

Западу нужны доказательства, а не просто слова, а доказательств как раз и нет.

Но все же Москва и Пекин должны содрогнуться, ведь Анна Гопко многие годы была украинским координатором программ международной организации «За будущее без курения» и успела побывать в сотне мировых мыслителей 2014 года по версии журнала Foreign Policy.

Конечно, эффективность Совета безопасности ООН давно является сомнительной для наших современников. Но, если разогнать беззубый Совбез к чертовой бабушке готова даже уроженка глухого села Львовской области, какие тузы припас в рукаве целый лидер этой непокоренной здравым смыслом страны? Страшно себе представить?

А придется увидеть наяву. Ведь Петр Алексеевич, этот настоящий Голем американской ручной сборки, принял активное участие в работе Генассамблеи ООН, а 20 сентября даже выступил с речью. Что само по себе заставило мировое сообщество отставить шутки в сторону.

Программа визита состояла из выступления Порошенко с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию Интернета в террористических целях.

Стратегическая цель неизменна — разбить наголову Россию в дипломатической войне. Для этого, по словам постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, было заготовлено «немало неожиданностей».

«Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также», — говорил он.

О главной «неожиданности», между тем, шумели в Киеве уже больше месяца. Речь, конечно, идет об идее делегирования на Донбасс миротворческого контингента ООН. Только, к удивлению многоопытных киевских дипломатов, Москва не стала абортировать данное предложение в зародыше, а попросту перехватила инициативу в этом вопросе, оставив, по сути, Киев с носом.

Теперь «шоколадной» дипломатической гвардии Порошенко приходится выкручиваться ужом, чтобы в откровенно патовой ситуации удовлетворить болезненные амбиции своего короля.

«Нам необходимо прекратить войну на востоке, и мы считаем, что ООН должна играть более активную роль, в частности, наша инициатива по миротворчеству, которую сейчас президент Путин пытается перехватить, вклиниваясь со своими инициативами.

Мы не против авторства, главное — чтобы у нас была миссия, которая позволит развести стороны и принесет мир на восток», — озвучивает официальную позицию Киева замминистра иностранных дел Вадим Пристайко.

Украина внесет письменный вариант инициативы о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс после согласования со странами-партнерами. Россия свой проект уже партнерам предоставила.

Прозорливый министр Климкин считает, что если поступать иначе, то возникает риск того, что Россия будет пытаться использовать эту ситуацию, чтобы либо ослабить мандат будущей миссии, либо договариваться с разными партнерами отдельно.

В переводе на нормальный язык это означает, что Украина внесет только тот проект резолюции, который будет написан Вашингтоном. Иначе «риски» минимизируют вместе с головой Климкина.

Даже если представить, что Россия и США придут к консенсусу относительно формата миротворческой миссии на Донбассе, ее окончательное утверждение может состояться только через год.

Для этого также надо как минимум прекратить артиллерийский огонь на линии соприкосновения. Иначе 2–3 тысячи миротворцев с легким оружием не только делу не помогут, а попросту не согласятся рисковать своей жизнью ради резолюции Совбеза ООН.

В Киеве, правда, снова вспомнили о прецеденте 1950 года и резолюции Генассамблеи ООН «Объединение ради мира» № 377(5) по поводу Корейской войны. Очень грустная на самом деле аналогия. Ведь обе стороны конфликта на Донбассе в экономическом плане пока идут путем Северной Кореи, не жалея при этом жизни людей. Но дело даже не в этом.

Заручиться поддержкой двух третей стран-членов ООН является немыслимой задачей для украинской дипломатии, которая дешевой пропагандой пытается компенсировать отсутствие какой-либо конструктивной внешней политики киевского режима.

Но вернемся к выступлению президента Порошенко.

«Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Украина никогда не примет такой договоренности. Не примет ее и международное сообщество», — заявил он.

Естественно, такой обмен выглядит невозможным в глазах мирового сообщества. Ни для кого не секрет, что Порошенко и вся майданная плесень свободу Украины давно уже продали. Да и мир им сейчас абсолютно не нужен.

Что же нужно Киеву, кроме спекуляций вокруг тематики «голубых касок»? Оказывается, реформировать ООН (доктрина Анны Гопко!), создать международную группу по координации общих действий по деоккупации Крыма, осудить ядерные провокации КНДР, признать голод на Украине 30-х годов прошлого века геноцидом. Сенсационно? А вы думали!

«Не сидите и не ждите, пока международное сообщество навсегда изолирует Россию, этого не произойдет, потому что она остается важной страной», — предупредила украинское руководство на киевском форуме «YES» старушка Кондолиза Райз.

Но Порошенко помнит, что Обама ему тоже ласковые советы давал да по плечу хлопал. С тех пор не доверяет украинский гарант афроамериканцам из Вашингтона и надеется изолировать Россию в одиночку. Или орать об этом на каждом углу, пока хозяева не дадут ему заслуженный пинок под зад. Видимо, антироссийские вопли позволяют ему на время забыться.

Других версий на ум не приходит, так как все остальные тезисы выступления Порошенко в ООН четко ложились в кондовую концепцию борьбы с Москвой как олицетворением вселенского зла. Порошенко и ИГИЛ** готов в этой борьбе грудью прикрыть.

Только вот беда — Крым «уплыл» в Россию, оставив бедному Петру Алексеевичу пять паспортов неизвестного происхождения и унылую информационную кампанию Мустафы Джемилева с Рефатом Чубаровым.

С одним тезисом Петра Алексеевича, правда, сложно не согласиться.

«Время действовать, и мы имеем очень узкое окно возможностей, чтобы избежать сползания в безвозвратный хаос», — отметил он.

Свою же собственную роль в заколачивании гнилыми досками этого окна наш герой скромно не упомянул.

На что еще уповает украинская сторона? В частности, на вхождение в состав Совета ООН по правам человека. В конце октября Украина надеется пополнить новый состав этого органа. И, как ожидает постпред Ельченко, будет ставить там «множество вопросов» и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека.

Ставить такие вопросы, конечно, Киеву никто не запретит. Даже если в Совет не выберут. Только ООН ответы на них не дает. Эта организация скорее ведет летопись происходящих событий в надежде на благодарность наших далеких потомков или высший суд мировой истории.

Допустим, в опубликованном 12 сентября отчете Управления ООН по правам человека ООН по Украине Россию призвали предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям за правами человека в Крым, обеспечить проживающим там людям право на свободу мысли и вероисповедания.

Кроме того, в ООН потребовали от РФ освободить всех политзаключенных, воздерживаться от выдворения украинцев с полуострова и расследовать случаи репрессий.

Ну, и что дальше? В российском МИД эти обвинения опровергли и вдобавок напомнили, что Крым уже три года, как входит в состав РФ. А попытки включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад ООН по Украине неправомерны. Вот и весь эффект бурной деятельности иллюзионистов от дипломатии.

В ООН, кстати, читают и другие новости, вызывающие «множество вопросов». Вышеупомянутый отчет констатирует, что в результате конфликта на Донбассе, который длится с апреля 2014 года, пострадали 34 766 человек. При этом погибли 10 225 человек (из них 2505 — мирные жители), 24 541 получил ранения.

Случаи пыток и других преступлений против человечности неоднократно допускались обеими сторонами конфликта. Одного этого трагического фактажа вполне достаточно, чтобы осознать несовместимость понятий «ситуация на Украине» и «права человека».

«Сюрпризы» для Киева поступают и от «братьев по разуму» в странах Восточной Европы. Так, в жалобе к верховному комиссару Организации объединенных наций по правам человека правительство Венгрии обращает внимание на принятие Украиной нового закона об образовании, который будет ущемлять права венгерского меньшинства на Украине.

А как быть с убийствами журналистов, политическими репрессиями, судебной реформой, наконец, которая лишит возможности на правовую защиту беднейших украинцев?

Но, пока «американское национальное меньшинство» на Украине не выражает своего недовольства, ООН и другие международные организации будут помалкивать в тряпочку или выражать абстрактное безадресное беспокойство.

Что тут добавить? Самим Штатам бездеятельность Объединенных Наций тоже порядком поднадоела. Президент Дональд Трамп, например, призвал организацию упростить бюрократические процедуры: «ООН была основана в действительно благородных целях. В последние годы ООН не раскрыла своих полных возможностей из-за бюрократии и ошибок в управлении».

Налицо явный плагиат. Американский президент не гнушается воровать идеи у молодого украинского лидера Анны Гопко. Он с нетерпением ждет от нее очередных концептуальных откровений.

Украинским «патриотам» остается надеяться, что рано или поздно пани Гопко станет президентом их уникальной во всех смыслах страны. В предвкушении этого радостного события время для оставшихся в живых украинцев пролетит быстро.

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Войцех Михальски