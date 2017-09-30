Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2017
- 06:00 Зачем Украина взорвала винницкие склады боеприпасов (ВИДЕО).
- 05:00 Дело Васильца и Тимонина: приговор каждому украинцу.
- 04:00 ООН не удовлетворяет Киев.
- Вчера 22:18 Порошенко пиарится, заявляя о судебных претензиях к России, — сенатор.
- Вчера 20:43 «Настоящие профессиональные журналисты должны уезжать из Украины» — Захарченко.
- Вчера 19:41 Порошенко миротворцы нужны не для мира — Захарченко.
Зачем Украина взорвала винницкие склады боеприпасов (ВИДЕО)
А всё-таки версия про Божье чувство юмора и Петин день рождения вкупе с винницкой АТО «максимального реализма» нравится больше всего! — пишет автор Журналистской правды.
Она идеальна в своей смысловой завершённости.
Ну что, атеисты, шах и мат! Можно теперь не перечислять вам хрестоматийные доказательства бытия Божия, а просто сразу бить в лоб: на 26 сентября украинские силовики готовили в Виннице учения по проведению антитеррористической операции в «условиях, максимально приближённых к реальности» — и этой же ночью неподалёку, в Калиновке, рванул второй по величине в Украине склад боеприпасов. Ну, и кто теперь осмелится утверждать, что Бога нет или что Он лишён чувства юмора?
Оставив метафизические грабли и кармические бумеранги и налюбовавшись на файер-шоу, благодушно осмотрим место происшествия, поинтересуемся мнением и свидетелей, и экспертов, и подозреваемых.
Итак, 25 сентября Винницкая обладминистрация сделала вот такой анонс:
Ну что ж — нужен реализм, вот вам реализм: около 23 часов 26 сентября рвануло ТАК, что было видно и слышно за 25 километров от Винницы.
Дальше было всё как обычно бывает в Украине при подобных форс-мажорах: местных жителей никто не предупредил, система оповещения не работала, жители Калиновки стали разбегаться от разлетающихся ракет для РСЗО и танковых снарядов по окрестным лесам. Несколько позже включились спасательные службы, но как-то не особенно удачно — к полудню 27 сентября на территории складов продолжаются взрывы, хотя и с меньшей интенсивностью. Небо закрыли, поезда завернули, даже транзит газа перекрыли.
Бывалые юмористы отреагировали моментально:
И лулзомейкеры не подвели — все эти бирюковы, березовцы, бутусовы (словом, люди на букву «Б») тут же заверещали: это Путин, это диверсанты, это беспилотник. А ещё один человек на букву «Б» по фамилии Саакашвили даже предположил, что так Владимир Владимирович поздравил Петра Алексеевича с днюхой.
Кто-то удивлён? По-моему, никто. «Кошка бросила котят — это Путин виноват».
Но юмористы сами себя загнали в ловушку: дескать, Винницкая мини-АТО и была попыткой предотвратить поджог склада. Особенно эпична формулировка «основная масса была задержана. Основная масса, но не все» (ссылкой) — так мировая теория спецопераций пополнилась концепцией использования «крупных масс диверсантов». В конном строю, с поясами шахидов, с беспилотниками наперевес. «Крупные массы диверсантов пошли на прорыв периметра»!
И что же, голуби, у вас не получилось? Чуть-чуть не считается — кому интересны ваши якобы задержанные «основные массы», если склад в итоге всё равно сгорел? Правда, там «немного» сгорело, всего каких-то 30 процентов, но если общий объём арсенала составляет 188 ТЫСЯЧ ТОНН, то и 30% выглядят очень, очень некисло!..
Правда, само СБУ все красивые отмазки о «ловле диверсантов» опровергло — «Антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года». Так что попытки задним числом вылавировать, увы, не получаются — никто никаких «диверсантов» не ловил, а все попытки сбрехать про «часовой услышал странный шум» жалки и беспомощны.
Есть гораздо более вероятная версия — так как-то совершенно случайно совпало, что накануне Украина стала фигурантом очередного оружейного скандала:
Или, что тоже вероятно, так просто «списали» бабло, выделенное в большом количестве Калиновскому арсеналу на модернизацию. Так же, как ранее в Балаклее — тоже кудахтали «беспилотник, беспилотник», а по результатам расследования выяснили — «халатность». И так уже 4-й пожар на складах боеприпасов за последние 2 года.
Как бы там ни было — ВСУ за сутки существенно «похудели» в плане боеприпасов. Ведь за последние три года в стране было построено ни одного патронного завода, а ещё 8 месяцев назад Турчинов заявил, что боеприпасы советского периода на исходе. Исход этот, как выясняется, всеми силами приближают те, кто наживается на расхищении собственной оборонки. Но мы их ругать за это не будем — по сути, они друзья России и Новороссии. Не останавливайтесь, жгите дальше!
… а всё-таки версия про Божье чувство юмора и Петин день рождения вкупе с винницкой АТО «максимального реализма» нравится больше всего! Она идеальна в своей смысловой завершённости.
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Григорий Игнатов
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Дело Васильца и Тимонина: приговор каждому украинцу
Приговор по делу Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, который вынес Андрушевский суд Житомирской области, обещает стать знаковым прецедентом в современной украинской истории.
Оба журналиста, которые уже провели в заключении два года, были осуждены на девять лет лишения свободы. Основанием для этого сурового наказания стали откровенно нелепые, и ничем не доказанные фактически обвинения, которые придали суду ярко выраженный характер политического процесса.
В начале лета 2014 года Василец и Тимонин на три дня приехали в Донецк, не нарушая этим никаких украинских законов. Там они якобы каким-то образом помогали «настроить» ютуб-канал «Новороссия ТВ».
И хотя журналисты заявили, что не имеют отношения к созданию и распространению информации на этом телеканале, а обвинение не представило никаких доказательств, которые опровергали бы их слова — и даже не смогло внятно объяснить, что называется «настройкой» ютуб-канала — суд послушно согласился с тем, что два молодых украинца вступили в преступный сговор с «террористической организацией ДНР».
Вдобавок, в аккаунте одного из журналистов обнаружили нелицеприятные высказывания об участниках Евромайдана. По мнению судей, эти комментарии в бложике «унизили национальную честь и достоинство украинского народа». А это автоматически приравнивает к преступлению любую критику в адрес участников майдановских выступлений.
Известно, что во время сталинских репрессий тридцатых годов прокуроры строили обвинительные процессы на «добровольных признаниях» своих жертв. Как показал этот приговор, в случае современного украинского правосудия для осуждения достаточно никем не доказанных подозрений.
В блогосфере иронично процитировали по этому поводу средневековый кодекс «Молот ведьм», который разрешал отправлять людей на костер на основании подозрения в ереси — если оно вдруг возникло у инквизиторов. Даже если для него не было никаких существенных оснований.
Конечно, такое скандальное решение мог вынести только очень специфический суд — так что политическое дело журналистов вовсе не случайно рассматривалось в богом забытом местечке Андрушевка.
«Васильца задержали в конце ноября 2015 года. Вначале его должен был засудить Королевский суд города Житомир. Осознав абсурдность обвинительного акта — съехали. Передали дело в город Бердичев. Там прописан Тимонин. С натяжкой — территориальная подсудность. Хотя действия проходили в Донецке и Киеве.
Суд Бердичева долгое время верил прокуратуре, ждал свидетельство всех свидетелей, но, поняв, что в материалах свидетельства людей, которые никогда небыли знакомы с обвиняемыми, — струсил и самоотвелся. Адвокаты в апелляции просят перенести дело в Киев — тут бы ни один суд такой бред бы не принял.
Апелляция отправляет в Андрушевку — райцентр в Житомирской области. Логика? Разве что именно в этом суде была ручная управа на судей», — рассказывает об этом блогер Артур Журбенко.
Кроме того, власти сделали все, чтобы развязка в процессе Тимонина-Васильца не получила широкой информационной огласки. Практически все комментаторы обратили внимание на то, что, что абсолютное большинство украинских СМИ встретили приговор молчанием.
«До сих пор на флагмане „демократических свобод“, сайте „Украинская правда“, как и куче других медиа, — нет ни единой буквы об этом одиозном, позорном факте», — пишет об этом «Студенческая республика».
Кураторы государственной информационной политики прекрасно понимают, насколько беспомощными выглядят обвинения в адрес осужденных на девять лет тюрьмы журналистов.
Они явно не хотят, чтобы общество сравнило этот сверхжесткий приговор с постоянным попустительством в адрес националистов, которые безнаказанно выходят на свободу, несмотря на обвинения в убийствах, изнасилованиях и грабежах, обеспеченные исчерпывающей доказательной базой.
Ведь даже некоторые участники кошмарной банды «Торнадо», которых все-таки удалось отправить в тюрьму, получили меньшие сроки, чем Тимонин и Василец.
Такая линия, направленная на замалчивание скандального дела, явно просматривается в темниках подконтрольных власти медиа.
Но важно отметить, что ее полностью поддержали «независимые» украинские правозащитники и «медиа-активисты». Они активно мониторят политические преследования в соседней стране, но отказываются реагировать на самые вопиющие нарушения прав человека, которые постоянно совершаются в Украине.
Это холуйство и трусость в очередной раз засвидетельствовало моральное и профессиональное банкротство журналистского сообщества и правозащитной среды — их представители полностью солидаризуются с беззаконием власти, и даже помогают ей покрывать и оправдывать преследования своих инакомыслящих коллег.
Между тем, арест Васильца и Тимонина явился прямым следствием стукаческого сюжета на телеканале «1+1» — украинские правоохранители просто пытались собрать хоть какую-то доказательную базу под этот донос, состряпав неуклюжее обвинение в «настройке ютуба».
Все знают, что настоящей причиной ненависти к осужденным оппозиционерам стал иронический троллинг со стороны Васильца, который основал шуточную «премию имени Геббельса», присуждая ее за самые ядреные фейки патриотических СМИ — а также, трансляция опального блогера Анатолия Шария, которую проводил вместе с ним на Майдане Тимонин.
Во время этого видеомоста много говорили о тотальной цензуре, которая царит сейчас в украинских медиа. Так что арест его организаторов, в общем, всего лишь проиллюстрировал, каким брутальным образом закрывают сейчас рот недовольным положением дел в стране украинцам.
«Зачем это нужно власти?», — часто спрашивают сейчас осведомленные украинцы, шокированные этим драконовским приговором? На самом деле, здесь присутствует логика, в рамках которой и существует политическая система, сформированная по итогам Евромайдана.
Порошенко и его окружение заставляют нас жить в режиме бесконечной националистической истерии, которая помогает им удерживать контроль над страной — несмотря на минусовые рейтинги и всеобщую ненависть со стороны своих подданных.
Чтобы поддерживать эту атмосферу доносов и страха, необходимо постоянно предъявлять обществу «врагов нации», — обычных, ни в чем не повинных людей, которых приносят в жертву злому богу патриотизма. Кроме того, эти репрессии призваны запугивать недовольных — чтобы они заранее знали, на сколько тянет в нашем демократическом государстве критика генеральной линии партии.
Дело Васильца и Тимонина показывает, что жертвами этой системы может стать каждый, кого назначат виновным в политической неблагонадежности. Для него всегда найдется какой-то Андрушевский суд, который послушно согласится с самыми безумными и бездоказательными обвинениями, если на то будет разнарядка «сверху».
Об этом свидетельствует пример житомирского журналиста Василия Муравицкого — которого обвиняют в госизмене по еще более абсурдным и надуманным поводам. Общественное мнение проглотит любые наветы — даже если вас будут обвинять в попытке навести порчу на лимузин президента и сглазить премьера хвалебными словами об успехах украинских реформ.
В стране, где нет влиятельной политической оппозиции, а правозащита и СМИ находятся в кармане у власти, тщетно надеяться на защиту от произвола. Ее не будет — если жители страны будут молчать, наблюдая за тем, что творится сегодня на их глазах, и не понимая, что однажды они могут разделить судьбу тех, кого ни за что упекли за решетку.
Важно понять: дело Васильца и Тимонина — потенциальный приговор каждому украинцу.
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Андрей Манчук, Украина.ру
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ООН не удовлетворяет Киев
Украинским политикам можно только позавидовать.
В поисках высшей справедливости им достаточно посетить посольство США, где каждому желающему объяснят, что было, что будет и чем сердце успокоится.
Но самая европейская на Земле украинская нация не желает довольствоваться таким счастьем. Официальный Киев готов аргументированно и дерзко отстаивать свое видение миропорядка, пользуясь не только шершавым языком Павла Климкина, но и глобальной трибуной Генеральной ассамблеи ООН.
Весной 2014 года сотрудники украинского Министерства иностранных дел совершили героический подвиг — они выстроились на Михайловской площади в Киеве, соорудив своими телами фигуру, отдаленно напоминающую контуры собственной страны до государственного переворота.
Таким образом, местные дипломаты начали осваивать новый мощный инструментарий международной политики, коим, без сомнения, является флешмоб.
Поговаривают, что те несчастные сотрудники, которым довелось имитировать Крым и Донбасс в этой постановке, были впоследствии сокращены в ходе административной реформы. Но их самопожертвование было не напрасным. Флешмоб, фейсбук и инстаграм с тех пор составили непобедимую наступательную триаду украинской дипломатии, которая действовала особо эффективно под аккомпанемент нецензурных частушек.
На этом бы ребятам успокоиться — глядишь, меньше б дров наломали. Но неугомонные жертвы «возрождения национального самосознания» во всех своих начинаниях идут до «победного» конца, который, хотелось бы верить, уже не за горами.
Пока же адекватным наблюдателям гораздо важнее разобраться, понимают ли вообще в Киеве разницу между ООН, ОУН* (организацией украинских националистов) и прославленной устами Остапа Бендера Всемирной лигой сексуальных реформ?
«Среди тех вызовов, которые сейчас переживает мир — ООН в той форме управления с правом вето, которое Россия использует как право на убийство, злоупотребляя им постоянно.
Мы это видели по ситуации в Украине и когда были обстрелы в Алеппо, гибли мирные люди и были призывы со стороны Франции и нескольких западных стран о том, чтобы на неделю сделать режим прекращения обстрелов, тогда мы увидели право вето, которым злоупотребляли Россия и Китай.
Я думаю, что этот механизм уже давно перезрел. Для Украины очень важно добиться признания России государством-агрессором. Тогда это будет еще одна возможность для того, чтобы из Совета Безопасности ООН исключить Россию», — заявляет Анна Гопко, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам.
К слову, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер наличие российских войск на Донбассе не подтверждает.
«Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения, то я, со ссылкой на информацию наших наблюдателей, говорю, что этих объединений как таковых там нет», — отмечает он.
И добавляет, что «наша задача содействовать налаживанию диалога, содействовать созданию площадки, на которой вовлеченные стороны могут обсудить ситуацию, включая экономические интересы».
Ламберто Заньер не случайно сомневается в присутствии российских войск на Донбассе. Киев до сих пор не смог доказать т.н. российскую агрессию, о которой неутомимо вещает с 2014 года.
Западу нужны доказательства, а не просто слова, а доказательств как раз и нет.
Но все же Москва и Пекин должны содрогнуться, ведь Анна Гопко многие годы была украинским координатором программ международной организации «За будущее без курения» и успела побывать в сотне мировых мыслителей 2014 года по версии журнала Foreign Policy.
Конечно, эффективность Совета безопасности ООН давно является сомнительной для наших современников. Но, если разогнать беззубый Совбез к чертовой бабушке готова даже уроженка глухого села Львовской области, какие тузы припас в рукаве целый лидер этой непокоренной здравым смыслом страны? Страшно себе представить?
А придется увидеть наяву. Ведь Петр Алексеевич, этот настоящий Голем американской ручной сборки, принял активное участие в работе Генассамблеи ООН, а 20 сентября даже выступил с речью. Что само по себе заставило мировое сообщество отставить шутки в сторону.
Программа визита состояла из выступления Порошенко с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию Интернета в террористических целях.
Стратегическая цель неизменна — разбить наголову Россию в дипломатической войне. Для этого, по словам постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, было заготовлено «немало неожиданностей».
«Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также», — говорил он.
О главной «неожиданности», между тем, шумели в Киеве уже больше месяца. Речь, конечно, идет об идее делегирования на Донбасс миротворческого контингента ООН. Только, к удивлению многоопытных киевских дипломатов, Москва не стала абортировать данное предложение в зародыше, а попросту перехватила инициативу в этом вопросе, оставив, по сути, Киев с носом.
Теперь «шоколадной» дипломатической гвардии Порошенко приходится выкручиваться ужом, чтобы в откровенно патовой ситуации удовлетворить болезненные амбиции своего короля.
«Нам необходимо прекратить войну на востоке, и мы считаем, что ООН должна играть более активную роль, в частности, наша инициатива по миротворчеству, которую сейчас президент Путин пытается перехватить, вклиниваясь со своими инициативами.
Мы не против авторства, главное — чтобы у нас была миссия, которая позволит развести стороны и принесет мир на восток», — озвучивает официальную позицию Киева замминистра иностранных дел Вадим Пристайко.
Украина внесет письменный вариант инициативы о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс после согласования со странами-партнерами. Россия свой проект уже партнерам предоставила.
Прозорливый министр Климкин считает, что если поступать иначе, то возникает риск того, что Россия будет пытаться использовать эту ситуацию, чтобы либо ослабить мандат будущей миссии, либо договариваться с разными партнерами отдельно.
В переводе на нормальный язык это означает, что Украина внесет только тот проект резолюции, который будет написан Вашингтоном. Иначе «риски» минимизируют вместе с головой Климкина.
Даже если представить, что Россия и США придут к консенсусу относительно формата миротворческой миссии на Донбассе, ее окончательное утверждение может состояться только через год.
Для этого также надо как минимум прекратить артиллерийский огонь на линии соприкосновения. Иначе 2–3 тысячи миротворцев с легким оружием не только делу не помогут, а попросту не согласятся рисковать своей жизнью ради резолюции Совбеза ООН.
В Киеве, правда, снова вспомнили о прецеденте 1950 года и резолюции Генассамблеи ООН «Объединение ради мира» № 377(5) по поводу Корейской войны. Очень грустная на самом деле аналогия. Ведь обе стороны конфликта на Донбассе в экономическом плане пока идут путем Северной Кореи, не жалея при этом жизни людей. Но дело даже не в этом.
Заручиться поддержкой двух третей стран-членов ООН является немыслимой задачей для украинской дипломатии, которая дешевой пропагандой пытается компенсировать отсутствие какой-либо конструктивной внешней политики киевского режима.
Но вернемся к выступлению президента Порошенко.
«Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Украина никогда не примет такой договоренности. Не примет ее и международное сообщество», — заявил он.
Естественно, такой обмен выглядит невозможным в глазах мирового сообщества. Ни для кого не секрет, что Порошенко и вся майданная плесень свободу Украины давно уже продали. Да и мир им сейчас абсолютно не нужен.
Что же нужно Киеву, кроме спекуляций вокруг тематики «голубых касок»? Оказывается, реформировать ООН (доктрина Анны Гопко!), создать международную группу по координации общих действий по деоккупации Крыма, осудить ядерные провокации КНДР, признать голод на Украине 30-х годов прошлого века геноцидом. Сенсационно? А вы думали!
«Не сидите и не ждите, пока международное сообщество навсегда изолирует Россию, этого не произойдет, потому что она остается важной страной», — предупредила украинское руководство на киевском форуме «YES» старушка Кондолиза Райз.
Но Порошенко помнит, что Обама ему тоже ласковые советы давал да по плечу хлопал. С тех пор не доверяет украинский гарант афроамериканцам из Вашингтона и надеется изолировать Россию в одиночку. Или орать об этом на каждом углу, пока хозяева не дадут ему заслуженный пинок под зад. Видимо, антироссийские вопли позволяют ему на время забыться.
Других версий на ум не приходит, так как все остальные тезисы выступления Порошенко в ООН четко ложились в кондовую концепцию борьбы с Москвой как олицетворением вселенского зла. Порошенко и ИГИЛ** готов в этой борьбе грудью прикрыть.
Только вот беда — Крым «уплыл» в Россию, оставив бедному Петру Алексеевичу пять паспортов неизвестного происхождения и унылую информационную кампанию Мустафы Джемилева с Рефатом Чубаровым.
С одним тезисом Петра Алексеевича, правда, сложно не согласиться.
«Время действовать, и мы имеем очень узкое окно возможностей, чтобы избежать сползания в безвозвратный хаос», — отметил он.
Свою же собственную роль в заколачивании гнилыми досками этого окна наш герой скромно не упомянул.
На что еще уповает украинская сторона? В частности, на вхождение в состав Совета ООН по правам человека. В конце октября Украина надеется пополнить новый состав этого органа. И, как ожидает постпред Ельченко, будет ставить там «множество вопросов» и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека.
Ставить такие вопросы, конечно, Киеву никто не запретит. Даже если в Совет не выберут. Только ООН ответы на них не дает. Эта организация скорее ведет летопись происходящих событий в надежде на благодарность наших далеких потомков или высший суд мировой истории.
Допустим, в опубликованном 12 сентября отчете Управления ООН по правам человека ООН по Украине Россию призвали предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям за правами человека в Крым, обеспечить проживающим там людям право на свободу мысли и вероисповедания.
Кроме того, в ООН потребовали от РФ освободить всех политзаключенных, воздерживаться от выдворения украинцев с полуострова и расследовать случаи репрессий.
Ну, и что дальше? В российском МИД эти обвинения опровергли и вдобавок напомнили, что Крым уже три года, как входит в состав РФ. А попытки включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад ООН по Украине неправомерны. Вот и весь эффект бурной деятельности иллюзионистов от дипломатии.
В ООН, кстати, читают и другие новости, вызывающие «множество вопросов». Вышеупомянутый отчет констатирует, что в результате конфликта на Донбассе, который длится с апреля 2014 года, пострадали 34 766 человек. При этом погибли 10 225 человек (из них 2505 — мирные жители), 24 541 получил ранения.
Случаи пыток и других преступлений против человечности неоднократно допускались обеими сторонами конфликта. Одного этого трагического фактажа вполне достаточно, чтобы осознать несовместимость понятий «ситуация на Украине» и «права человека».
«Сюрпризы» для Киева поступают и от «братьев по разуму» в странах Восточной Европы. Так, в жалобе к верховному комиссару Организации объединенных наций по правам человека правительство Венгрии обращает внимание на принятие Украиной нового закона об образовании, который будет ущемлять права венгерского меньшинства на Украине.
А как быть с убийствами журналистов, политическими репрессиями, судебной реформой, наконец, которая лишит возможности на правовую защиту беднейших украинцев?
Но, пока «американское национальное меньшинство» на Украине не выражает своего недовольства, ООН и другие международные организации будут помалкивать в тряпочку или выражать абстрактное безадресное беспокойство.
Что тут добавить? Самим Штатам бездеятельность Объединенных Наций тоже порядком поднадоела. Президент Дональд Трамп, например, призвал организацию упростить бюрократические процедуры: «ООН была основана в действительно благородных целях. В последние годы ООН не раскрыла своих полных возможностей из-за бюрократии и ошибок в управлении».
Налицо явный плагиат. Американский президент не гнушается воровать идеи у молодого украинского лидера Анны Гопко. Он с нетерпением ждет от нее очередных концептуальных откровений.
Украинским «патриотам» остается надеяться, что рано или поздно пани Гопко станет президентом их уникальной во всех смыслах страны. В предвкушении этого радостного события время для оставшихся в живых украинцев пролетит быстро.
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Войцех Михальски
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Порошенко пиарится, заявляя о судебных претензиях к России, — сенатор
Заявляя о судебных претензиях к России, президент Украины Петр Порошенко имитирует работу в должности главы государства перед избирателями, и демонстрирует свою «бурную деятельность» перед Западом, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Он полагает, что попытки подать в суд на РФ из-за строительства Керченского моста столь же бесперспективны, как и другие начинания Порошенко.
Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Украины ранее поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста якобы из-за экологического ущерба.
«Порошенко, как обычно, делает какие-то заявления, и многие из них уже закончились без последствий. Такие же перспективы ожидают и возможное дело по Керченскому мосту. Это совершенно безнадежно», — сказал Цеков РИА Новости в пятницу.
Парламентарий подчеркнул, что это российская территория. Кроме того, «из-за позиции украинского руководства за последние 20 лет так и не было достигнуто никаких договоренностей по Азовскому морю и Керченскому проливу, предъявлять претензии не к чему».
Комментируя последнее заявление Порошенко, Цеков подчеркнул, что «он имитирует работу в должности президент перед своими избирателями, это не более, чем имитация (деятельности), которая направлена на граждан Украины, его избирателей, и как демонстрация действий перед западными покровителями, в основном, США».
По мнению сенатора, такая суетливость дискредитирует Порошенко, многие громкие заявления которого оказываются пустышкой.
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«Настоящие профессиональные журналисты должны уезжать из Украины» — Захарченко
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Порошенко миротворцы нужны не для мира — Захарченко
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