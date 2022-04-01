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Брифинг Минобороны России (01.04.2022 г.)

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Подразделения Луганской Народной Республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.

За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе: один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Ваховка.
 
Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13837
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