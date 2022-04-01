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Брифинг Минобороны России (01.04.2022 г.)

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1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.

Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.
 
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 

Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом. 

Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй Поле и 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/13869
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