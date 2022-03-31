Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.

Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения.

Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.



Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе.

В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.



Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Безымянное.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.