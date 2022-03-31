Брифинг Минобороны России (31.03.2022 г.)
Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.
Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения.
Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.
Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе.
В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.
Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.
Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Безымянное.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.
Царёв о Мединском
Интересный отрывок из интервью Олега Царева сайту Украина.ру:
- Мединского?
- Мединского. У меня кстати, была забавная ситуация с ним где-то в 2015 году. Меня пригласил на открытие музея в Ливадийском дворце митрополит Тихон Шевкунов.
На мероприятии были первые лица республики.
Шевкунов лично проводил экскурсию, он лично ее разрабатывал. Я всем рекомендую посетить Ливадию.
Интереснейшая экскурсия, особенно, когда рассказывает сам автор. На этой экскурсии был и министр культуры Мединский. В конце мероприятия попросили всех присутствующих сделать общую фотографию.
Я не рвался, но звали всех. Я подошел, встал в самом уголке.
После этого ко мне подошел мужчина, который представился помощником министра культуры и сказал о том, что у министра могут возникнуть риски, если на фотографии с ним будет известный «террорист» — санкции и все такое.
Рядом со мной стоял Сергей Глазьев и еще несколько человек. Они все слышали этот разговор. Помощник попросил меня отойти, чтобы меня не было на этой фотографии.
Все, кто слышали этот разговор, отошли в знак солидарности со мной. Фотографию сделали. Так что у меня с Мединским только вот это короткое знакомство, связанное с этой историей.
https://t.me/riakatysha/15467
Неизвестно что хуже -Медынский или Глазьев и тем не менее они находятся оба в советниках Президента -один по культуре ,другой советник по Донбасу..Есть еще советник Авен.И что??ничего не говорит ,кто из них более патриот ,уже ж о Глазьеве ,как таковом не приходиться говорить -это перевертыш и представитель определенных кругов Запада с др.теорией наводнения деньгами производств.Нет ,мне Медынский противен ,потому что не рыба ,не мясо,но личностей не должно быть рядом и мы их не видим.. а врагов нужно держать ближе..Мне импонирует олигарх Царев -у него четверо детей-все в Англии обучаются ,правда самая младшая погибла в 2021 ,наркотики-он пережил шок…Странный ты Попов..и споришь упоенно,ради спора что ли
https://www.youtube.com/watch?v=EmzExf56pLI
https://www.youtube.com/watch?v=WBlgcEObagU
“Странный ты Попов..и споришь упоенно,ради спора что ли”, ты про что? Это я с тобой вступил в спор?))
Да, я не верю пропаганде что Хасавьюрт и Минск это победа. Не верю что с Зеленским можно договорится. Верю что променяют будущее народа и России на одобрение запада, как всегда делали. Даже варианта Чечни не будет. Но спорить с верящими в хитрый план не планирую. Просто заявляю о своей позиции.
А где тебе сказали ,что будет Хасавьюрт ??если сказали Глазьевы ,то врут ,будет Минск3 и решением наших основных ,поставленных вначале задач,а остальные пусть решают в Лемберге Байден ,а в Днепре Беня с Лизой.И котел будет и славный такой котел за Белгород ,что успокоит тревоги русских на многие годы ,пока они(Запад) их снова реанимируют или ,что скорее ,сами передохнут.Почему нет доверия Эгрегору русского глубинного народа??если Кобовец…А спорщик ,так вчера часов 5 с Жорой обсуждали одну и ту же тему в 501 раз. Она сегодня актуальна?? целый день -воду в ступе -это какие нервы?7и каждый при своем остался.Я не вступаю в споры ,а только обозначаю т.з. свою и всё…
Если оставят Украину с армией или вообще независимую Украину без смены руководства, и отдельно Донбас, то это будет Минск 1. Пока только слова, а пока от власти кроме Минска и Хасавьюрта, ничего не было.
С Жорой спорили долго, потому что мне понадобился день чтобы понять что я его не понимаю а он не может понятно для собеседника формулировать мысли и вытянуть из него чего он от меня хочет. Он понимает что он написал, вернее какой смысл в это вкладывал, а я нет, а потом получается что я плохой, не предоставил ему то, чего он хотел, а собеседник знать не знал чего от него хочет Жора. Для него то очевидно чего он хочет, говорит образами и притчами почти как Христос и возмущается считая что собеседник тоже понимает какой смысл он вкладывал в свои неоднозначные фразы.
Если собеседник, а это Вы, уважаемый А.Попов разучились читать на русском языке понятный вопрос от меня , например ” Что такое рай ? Опишите сами или дайте ссылку” , то говорить о непонятливости меня как собеседника в задаваемых Вам вопросах – по меньшей мере тянет на мой ответ Вам типа ” Сам дурак.”
Вопрос про рай(как и многие другие) я счёл несколько провокационным, так как сам в раю не был, и мне известно о нём из только из открытых источников христианства, также как и вам. Но я ответил на этот вопрос двумя ссылками из ютуба тех кто там предположительно был.
Мы с вами общаемся. Общение состоит в том что мы создаём чувственно-образные картины и видео в голове, но так как передать непосредственно плод нашего воображения мы не можем, мы используем русский язык для этого. Но слова не равны образу, вернее он у каждого может быть свой: для “трудного ребенка” фраза “родительский дом”, означает вечно пьяных родителей, побои и голод, а для благополучного ребёнка – место счастливого детства. Поэтому я усегда топил за однозначность выражений и уточнял наводящими вопросами смысл фразы. Цель общения я считаю – не высказать мысль, а донести образ из своей головы, до собеседника, на его языке, с контрольными промежуточными проверками понимания и в конце удостоверится, что тебя поняли так или близко к смыслу. Короче не сказать, а быть услышанным и понятым. Но так как вам возможно эта тема не знакома, вам возможно кажется что образы из вашего и моего воображения одинаковы, а слова равны образу. Чем однозначнее и др слова тем лучше для понимания. Уже подробно писал об этом раньше.
Так вот для общения, по подобного рода темам, важно сначала договориться о приемлемых определениях и источниках информации для всех сторон, а так-же вида конструкции диалога или диспута. А только потом обкашливать вопрос (-ы) дискуса. Чего у нас с Вами не было. Этим страдают почти все участники ЯПа. И края этому нет. Просто в моде словесная эквилибристика с , извините, мудозвонством. Примерно это я высказал года 2 назад. И наблюдаю быстрый развал дискуссий между участниками без этого, со свалом к личности и тыканьем про непонимание,- т.е. присвоением себе мнения в последней инстанции. Это моё мнение.
Названы главные задачи второго этапа спецоперации
России на Украине. Донбасский котёл:
https://www.mk.ru/politics/2022/03/30/leonkov-raskryl-glavnye-zadachi-vtorogo-etapa-specoperacii-rossii-na-ukraine.html