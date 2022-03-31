Банк Семян
Автор – Елена Тимошкина
Правила заказа семян. Семена выбирать из списка. На почту eco@cosmatica.org присылаем список в алфавитном порядке.
Приехать помочь с разбором семян можно в будни с 11 до 22 и в выходные с 11 до 20 по
адресу: 1-й Нагатинский проезд, 2 стр 35 БН. Офис 4 (ключи) в офисе 8 разбираем.
Звонить +7 985 396 51 56
Список семян в Телеграм группе https://t.me/lesosadi
Задайте вопрос любому человеку: «Какие овощи Вы хотите есть? Полезные, не генномодифицированные, вкусные?» В ответ услышите утвердительное: «Да, конечно!»
Хозяйки также хотят выращивать вкусные и полезные овощи и фрукты.
Где же взять семена, о которых мечтают многие садоводы и огородники?..
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#банксемян #семена #заказсемян #еленатимошкина
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