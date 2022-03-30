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День Победы над Японией 3 сентября

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Анатолий Александрович, добрый день.

Здравствуйте.

Спасибо, что согласились встретиться в такое непростое и трудное для нас для всех время. Мы знаем, что сейчас происходит на Западе. Но тем не менее, Восток это дело очень тонкое, азиатско-тихоокеанский регион остро конфликтный регион. И у нас создано движение — «Третье сентября за восстановление Дня Победы над Японией». Каждому депутату, сенатору мы направили запрос, в том числе и вам, с конкретным вопросом. Как вы считаете — за восстановление Дня Победы, либо против? Вы нам ответили, естественно, с поддержкой, что такой день должен быть. Я бы хотел спросить, вот первый вопрос — Вот как вы считаете, не связано ли вымарывание Дня Победы над Японией из дат воинской славы? (А я напомню всем, что этот день отмечался, у нас была война, у нас была победа, один миллион восемьсот тысяч медалей. И до девяносто пятого года мы отмечали этот праздник, пускай не так помпезно, но тем не менее он был. И в девяносто пятом году его просто не включили). Вот как вы считаете, вымарывание Дня Победы над Японией связано с попытками заключить мирный договор с Японией?

Вероятней всего прекращение празднования Дня Победы над Японией, а потом переименование этого дня в нашем календаре памятных дат в день окончания Второй Мировой войны без указания, каким образом она закончилась. Это действительно следствие попыток заключить мирный договор с Японией. На мой взгляд, этот договор совершенно не обязателен, ибо более менее приличные отношения с Японией на всех направлениях сложились и без письменного договора. Но раз уж зашла речь о победе над Японией, отмечу что наш вклад в эту победу намного больше, чем у нас принято считать. Наше вступление в войну оказалось решающим фактором обеспечившим её быстрое завершение. Тут дело и в наших собственных военных успехах и в том, что в глазах японцев мы стали фактором непреодолимой силы. Поэтому мы можем праздновать День Победы над Японией, пожалуй даже с большим основанием, чем англосаксы.

Спасибо вам большое. За такую государственическую патриотическую позицию.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/den-pobedy-nad-yaponiej-3-sentyabrya/
Метки: 3 сентября, видео блог, вторая мировая война, последние выпуски, Япония
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