Брифинг Минобороны России (29.03.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта КЛЕВАНЬ Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.
Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта ЧЕРНОБАЕВКА.
В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе – три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.
Уничтожение тыловых ресурсов снабжения и боеприпасов – весьма эффективная тактика. Ибо она не на словах а на деле показывает военнослужащим ВСУ истинное положение дел в спецоперации.
Без снабжения разрозненная группировка ВСУ куда быстрее слодит