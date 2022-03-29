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Брифинг Минобороны России (29.03.2022 г.)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
 
Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта КЛЕВАНЬ Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.
 
Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта ЧЕРНОБАЕВКА.
 
В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе – три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/13689
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18094 9074
    BlackCat только что

      Уничтожение тыловых ресурсов снабжения и боеприпасов – весьма эффективная тактика. Ибо она не на словах а на деле показывает военнослужащим ВСУ истинное положение дел в спецоперации.
      Без снабжения разрозненная группировка ВСУ куда быстрее слодит

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