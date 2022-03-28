Брифинг Минобороны России (28.03.2022 г.)
Группировка войск российских Вооруженных Сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам НОВОСЕЛОВКИ.
Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами ИВАНОВКА, НОВОСАДОВОЕ и вышли на рубеж НОВОЛЮБЛИНО, ТЕРНЫ.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе РЕПКИ, ещё два в районе ГОРОДНЯ.
В районе КРАМАТОРСКА Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.
За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов КАПИТОНОВКА, ПРИШИБ, АНДРЕЕВКА, БАЛАКЛЕЯ, БУЛГАКОВО, БЕЗЫМЯНОЕ, ГОРОДНЯ, ЗГУРОВКА, КРАСНОГОРЛОВКА, МАНДРЫКИНО, МАРИУПОЛЬ, ТЕРМАХОВКА, ТОЛКАЧИ, ЧЕРНОБАЕВКА, ЯКОВЛЕВКА.
Кроме того, в районе аэродрома ЧЕРНОБАЕВКА Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ».
В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины.
Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.
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