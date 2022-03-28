Группировка войск российских Вооруженных Сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам НОВОСЕЛОВКИ.

Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами ИВАНОВКА, НОВОСАДОВОЕ и вышли на рубеж НОВОЛЮБЛИНО, ТЕРНЫ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе РЕПКИ, ещё два в районе ГОРОДНЯ.

В районе КРАМАТОРСКА Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.

За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов КАПИТОНОВКА, ПРИШИБ, АНДРЕЕВКА, БАЛАКЛЕЯ, БУЛГАКОВО, БЕЗЫМЯНОЕ, ГОРОДНЯ, ЗГУРОВКА, КРАСНОГОРЛОВКА, МАНДРЫКИНО, МАРИУПОЛЬ, ТЕРМАХОВКА, ТОЛКАЧИ, ЧЕРНОБАЕВКА, ЯКОВЛЕВКА.

Кроме того, в районе аэродрома ЧЕРНОБАЕВКА Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ».

В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины.

Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.