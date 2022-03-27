Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Вопрос референдума о вступлении ДНР и ЛНР в состав РФ

67 1


Глава Луганской Народной Республики Пасечник заявил, что в республике вскоре может пройти референдум о присоединении ЛНР к России.
В Совете Федерации уже заявили, что не видят больших препятствий в том, чтобы ДНР и ЛНР как суверенные государства проводили у себя на территории референдумы по этому вопросу.
В Госдуме между тем заявили, что сейчас время пока не подходящее.

Так сказать анонс расширения численности субъектов РФ.
Разумеется, ранее окончания интенсивных боевых действий вопрос референдумов вряд ли будет реализован. Тем более, до завершения освобождения оставшихся территорий ДНР и ЛНР от украинской оккупации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7522124.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, лнр, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Информация к размышлению украинцам, проживающим В ДНР, ЛНР и на основной территории Украины
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 04 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2019
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2019
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru