Информация к размышлению украинцам, проживающим В ДНР, ЛНР и на основной территории Украины

С большим вниманием и тревогой наблюдаю за сложной ситуацией в братской Украине . Друзья, пожалуйста, прислушайтесь, перепроверьте и внимательно проанализируйте информацию, которая Вам предлагается для ознакомления. В ней лежит решение не только проблем ДНР и ЛНР, но и всей Украины! Да что там Украины, от действий, которые Вам предлагается предпринять, зависит судьба России и всего Мира! Начнем с Украины. Итак, 16 июля1990 года была принята «ДЕКЛАРАЦІЯ» про державний суверенітет України», (не УССР! Откуда и как появилась эта Украина? Почему не УССР? ) https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B… в ней записано что она: «ПРОГОЛОШУЕ» – «державний суверенітет України (снова не УССР!) як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах»…. Вот здесь и кроется диверсия против народа Украины, обман начался через подмену субъекта и названия республики! Для того чтобы украинский народ и его государственность вывести из поля «Суверенного международного права» и путем подмен и манипуляций с названиями и терминами, навязать народу «Римское право» и внешнее управление. Потому, что согласно «Римскому Праву», которое так цинично любят упоминать, как «свою великую ценность» представители Запада и нынешнего Киева, в нем действительно не имеется юридических различий между Государством и\или Компанией, Римское право буквально трактует и сравнивает точные названия, и права субъектов, что позволяет легко манипулировать истиной, а значит права УССР, – «Декларацией», были незаконно переданы новому, другому субъекту, – «Украина»! Новому юридическому лицу, зарегистрированному, кстати, в реестре коммерческих организаций штата Делавэр, США и «Сити» Лондон! Так же, как и Российская Федерация!(РФ) Вот Вам пример для проверки: https://www.youtube.com/watch?v=7QahLgepLy8 , https://www.youtube.com/watch?v=_CPrdgfC8y8 , https://www.youtube.com/watch?v=OJbj17R8zas , https://pp.vk.me/c633329/v633329797/498fc/pCtHDUkVe5w.jpg http://souzknr.ru/2013/ukrainskie-organy-vlasti-yurlica-london-siti-zare… Далее, на всеукраинский референдум 24 августа 1991 года (референдум 16 апреля 2000 г., не рассматривал вопросы связанные с суверенитетом и правосубъектностью) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buleten_1991-12.jpg?uselang=ru был вынесен вопрос не о независимости УССР и\или о ее преобразовании в государство с названием Украина и провозглашении ее независимости! Вопрос стоял «о независимости Украины», – какой-то, непонятной субстанции – «державы», под названием «Украина»! Которая, непонятно как, когда, из чего появилась, на основании чего, где, когда, сколько и за чей счет существует! Юриспруденция и международное право, они как математика, не допускают невнятных понятий и неопределенностей, они предусматривают точные названия, понятия, термины и статусы! Такого государства, Украина, – нет! Потому как его никто не создавал и не учреждал и оно не имеет правовой основы для существования! Каждое новое государство создается из другого\других, соответствующей логической и юридической причинно-следственной связью! А с нынешней Украиной, этого никто не сделал и не зафиксировал как того требует международное право! Таким образом, можно утверждать, что агентами Запада в высших органах власти УССР, – тайно от народа Украины, обманом и подлогом, Украинская Советская Социалистическая Республика, ее права, территория, активы, ресурсы, недра и граждане, были незаконно переданы в управление коммерческой структуре «Украина», имеющей иностранную регистрацию и юрисдикцию! При этом сам правовой субъект УССР никуда не делся, он существует здесь и сейчас (мы все- все еще граждане СССР!), а упоминание о нем, просто исключили из текста Конституции и Законов! Простой подменой названия: УССР на «держава Украина»! Без каких либо правовых преобразований, соответствующих статусу, Законам и нормам международного права! В нынешней Украине нет государственных органов власти, только структуры, выполняющие их функции, по сути коммерческие организации, зарегистрированные за рубежом! Вот так незаметно обманули народ путем подмены названий, государственные органы УССР лишились суверенного, государственного статуса и фактически были тайно заменены коммерческими структурами с похожими названиями (проверьте сами!). Далее, последовала попытка придать хоть какую-нибудь легитимность «новодельному образованию под названием «Украина» и последний самозваный «президент» УНР (в изгнании) Микола Плавьюк , 22 августа 1992, за два дня до первой годовщины провозглашения независимости Украины, официально передал в Мариинском дворце города Киева первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку грамоту о том, что нынешняя Украина, (по сути, управляющая УССР компания) является правовым преемником УНР, (которую так же следует рассматривать как такойже ничтожный субъект – бывший протекторат Германии и Польши, утративший все права) http://www.hrono.ru/organ/ukaz_u/ru19170100.php Кроме этого, в так называемой Конституции Украины 1996 г, нет никаких правовых оснований указывающих на правомочность, преемственность и законность существования государства Украина, его органов и представителей! Так 17 сентября 1991 года из конституции были исключены наименования «Украинская Советская Социалистическая Республика» и «Украинская ССР” и заменены названием непонятно откуда взявшейся (держава)Украина[7],(оно-то понятно, провели юридическую подмену и внедрение нового субъекта, вместо самоуправления в УССР, появилась управляющая структура – англосаксонская помойка-фактория «держава Украина», при этом УССР никуда не исчезла и ни во что не преобразовалась!) что на тот момент противоречило ст. 71 Конституции СССР. Совет Министров был окончательно переименован в Кабинет Министров (ст. 121), что на тот момент противоречило ст. 139 Конституции СССР, что делало все эти изменения юридически ничтожными! Тем более, что эта некая «держава Украина» упомянута еще 16.07.1990 г в «Декларации о суверенитете», что явный юридический нонсенс! 14 февраля 1992 года в связи с провозглашением независимости Украины и подписанием Беловежского соглашения (никто не может найти и представить оригиналы «соглашения»!) о ликвидации СССР (документы так же не законны и юридически ничтожны) в ст. 68 конституции было объявлено, что Украина — независимое государство. Из ст. 166 был исключен герб Советской Украины[8] 19 июня 1992 года из конституции были полностью убраны упоминания об СССР, а также исключен флаг Украинской ССР 1949 года (ст. 167)[9]. Новая Конституция Украины 1996 года была принята 28 июня на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Закон № 254/96-ВР, ратифицирующий новую Конституцию и аннулирующий предыдущие Конституцию и Конституционный договор от 8 июня 1995 года, был официально подписан в середине июля 1996 года. Тем не менее, согласно мнению Конституционного Суда Украины, Конституция вступила в силу в момент, когда были оглашены результаты парламентского голосования, то есть 28 июня 1996 года, приблизительно в 9 утра по киевскому времени, Даже с флагом «намутили», он был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины, которым позволялось его использование для всех протокольных случаев. С этого момента этот некий «национальный флаг», незаконно использовался вместо государственного флага УССР во всех случаях, требовавших использование государственного флага. И только 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла таки закон о Государственном флаге Украины, которым «национальный флаг» утверждался в качестве государственного! Где такое видано? И с Гербом «беда», – «малый» герб, утверждён 19 февраля 1992 года, Постановлением ВРУ N 2137-XII http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T213700.html при этом на бланке Постановления ВРУ, уже незаконно находится его оттиск, что делает сам бланк и соответственно все государственные документы и Акты на таких бланках и вообще на любых бланках с тризубом и документы заверенные печатями с тризубом, выпущенные до 20 февраля 1992 г. ничтожными! ( ну и еще, – герб УССР незаконно «отменен» только 19 июня 1992 года! А «большой» герб Украины, вообще существует только в виде законопроекта!) и с Гимном Украины такой же идиотизм, – незаконно используется с 15 января 1992 года, а сам Закон с этим текстом, принят ВРУ только 6 марта 2003 года! И плевать, что все шито белыми нитками, что полный бред, что противоречащие Закону, Конституции СССР, УССР, нормам международного права и логике Акты и действия! Просто все эти «метания», незаконные Акты, действия и шаги противоречащие действующим Законам, Конституции СССР, УССР, здравому смыслу, логике и нормам международного права, лишь прикрытие для тайного захвата власти в республиках СССР, агентами «мировой закулисы», их любимым способом – «на дурака»! Но с Украиной они явно перегнули палку, мало того, что постоянно, незаконно принимались безумные, юридически ничтожные Акты, так «новодельная» Держава Украина умудрилась еще и «самоликвидироваться», когда последний «президент» УНР (самозваный и в изгнании, – ну это полный бред!) Микола Плавьюк , 22 августа 1992, за два дня до первой годовщины провозглашения независимости Украины, официально передал Президенту Леониду Кравчуку грамоту о том, что нынешняя Украина, является правовым преемником УНР! (которую так же следует рассматривать как такой же ничтожный субъект, – она бывший протекторат Германии и Польши, полностью и бесповоротно утративший все свои права)

Для справки, – Украинская Народная Республика – провозглашена в составе России, Центральной радой 7 (20) ноября 1917 года; ее правительство – расширенный секретариат (исполнительный орган Центральной рады) возглавил С.В.Винниченко, секретарем (министром) по военным делам стал С.В. Петлюра, министром иностранных дел – украинский социалист-федералист А.В.Шульгин. Первый всеукраинский съезд Советов (Харьков, декабрь 1917 года) объявил Центральную раду вне закона, провозгласил 12 (25) декабря Украинскую социалистическую советскую республику. В декабре 1917 года – январе 1918 года на территории Украинской народной республики большевики смогли установить советскую власть в Екатеринославе, Одессе, Полтаве, Кременчуге, Елисаветграде, Николаеве, Херсоне. В этих условиях Центральная рада 11 (24) января 1918 года объявила Украинскую народную республику независимой от России; правительство республики (Совет Министров) возглавил украинский эсер В.А.Голубович. 26 января (8 февраля) 1918 года советские войска заняли Киев. В январе образована Донецко-Криворожская советская республика и Одесская советская республика; в феврале советская власть утвердилась по всей Украине (за исключением части Волыни, куда бежала Центральная рада). В феврале – апреле германо-австрийские войска (Центральная рада заключила с Германией и Австрией Брест-Литовское соглашение 1918 года) оккупировали почти всю территорию Украины, где была вновь восстановлена Украинская народная республика. 29 апреля германское командование разогнало Центральную раду (в день принятия ею Конституции) и заменила ее правительством гетмана П.П. Скоропадского, который упразднил Украинскую народную республику и ввел в Украинской державе единоличное диктаторское управление.14 декабря 1918 года в обстановке австро-германского блока и вынужденного окончания оккупации власть гетмана сменил установленный Петлюрой режим Украинской директории. Назначенное ею 26 декабря правительство (Совет народных министров) возрожденной Украинской народной республики возглавил украинский меньшевик В.Чеховский (он же и министр иностранных дел).В феврале 1919 года председателем правительства стал украинский эсер С.С.Остапенко; в марте правительство возглавил меньшевик Б.Мартос, а с 24 декабря – меньшевик И.Мазепа. Еще в декабре 1918 года Директория подписала предварительный договор с правительством Западно-Украинской народной республики об объединении последней с Украинской народной республикой, что было законодательно оформлено в январе 1919 года на Трудовом конгрессе в Киеве. Это происходило в условиях начавшейся в конце 1918 года интервенции Антанты на юге России. В январе – феврале 1919 года советские войска заняли Харьков, Полтаву, Екатеринославв, Киев, в марте – Херсон и Николаев, в апреле – Одессу и Севастополь, Симферополь. В сложившейся обстановке часть бывших министров Украинской народной республики создали в Каменец-Подольском вооруженный отряд Комитета спасения республики (ставшего на платформу признания советской власти) и выступили против петлюровцев, но были ими разбиты. К осени 1919 года значительная часть территории Украины захватили войска Деникина. В результате контрнаступления Красной армии 12 декабря был освобожден Харьков, 16 декабря – Киев, 7 февраля 1920 года – Одесса. Попытка петлюровцев при помощи Ю.Пилсудского восстановить на Украине свою власть в ходе советско-польской войны 1920 г. окончилась провалом (несмотря на временный захват Киева; последнее правительство Украинской народной республики возглавлял в май – июне 1920 года социалист-федералист В.Прокопович). С окончанием войны правительство Украинской народной республики продолжало номинально существовать за границей, помогало польским властям создавать боевые группы для засылки через границу на Украину. Говорят, между УНР и Польшей существовали некие секретные, сепаратные соглашения, образующее некое единое государство из Польши и Украины, действующие и сегодня, но о них нет публичных данных. Польша обещала создать на землях бывшей УНР национальную автономию, однако обещание своё не выполнила. После мирного Рижского Договора от 18 марта 1921 года, http://doc20vek.ru/node/3585 малая часть УНР фактически частично перешла в состав и протекцию Польши. Правительство УНР (Директория) отправилось в эмиграцию, хотя бывший глава Директории Владимир Винниченко ещё некоторое время сотрудничал с советским правительством Украины. В эмиграции было образовано так называемое правительство Украины в изгнании, получая субсидии от Франции, Чехословакии и Польши, находилось сначала в Польше, а в 1939—1940 — во Франции. После Второй мировой войны была создана так называемая Украинская национальная рада как предпарламент правительства в изгнании Рижский Договор действовал до 17. сентября 1939 года, когда в связи с распадом польского государства Советским Правительством были аннулированы все договоры и соглашения, заключённые с Польшей. Западная Украина и Западная Белоруссия в соответствии с волей населения этих областей вошли в состав Советского Союза. Такое подробное описание причинно следственных действий приводит нас к следующему заключению, – все права УНР как некого самостоятельного и международного субъекта, безусловно прекращены в соответствии с нормами суверенного международного права 18 марта 1921 года и блокированы к пересмотру 17 сентября 1939 года, в виду прекращения существования суверенной стороны Договора. Далее произошло Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР (Воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии с УССР и БССР) — принятие в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии с принятием Внеочередной V сессии Верховного Совета СССР Закона СССР «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР» (1 ноября 1939 г.) и Закона СССР «О включении Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением ее с Белорусской ССР» (2 ноября 1939 г.) на основании ходатайств Полномочных Комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания Западной Белоруссии. Решение о подаче ходатайств оговаривалось в Декларации «О вхождении Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической Республики», принятой Народным Собранием Западной Украины во Львове 27 октября 1939 г. соответственно. 14 ноября 1939 года третья Внеочередная сессия Верховного Совета УССР постановила: «Принять Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым великий украинский народ в едином украинском государстве». Обе территории до 28 сентября 1939 года входили в состав Польского государства, по итогам Рижского мирного договора 1921 года, западная их граница была практически полностью восточнее «линии Керзона», рекомендованной Антантой в качестве восточной границы Польши в 1918 году. В марте 1923 года Парижская Конференция союзных послов утвердила восточные границы Польши. С принятием и опубликованием Законов Верховного Совета СССР и Верховного Совета УССР и БССР о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением их с УССР и БССР на территории бывших Западной Украины и Западной Беларуси распространили свое действие Сталинская Конституция 1936 года и Конституции УССР и БССР 1937 года, как Основные законы, а также все другие действующие законы Советского Союза и УССР и БССР. После заключения 30 июля 1941 года Соглашения Сикорского-Майского территории Западной Украины и Западной Белоруссии, на тот момент оккупированные гитлеровской Германией, получили неопределённый статус. Обсуждаемый на Тегеранской конференции вопрос о территориях был окончательно решён в пользу СССР на Ялтинской конференции и закреплен на Потсдамской конференции. Договором от 16 августа 1945 г. между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой «О советско-польской государственной границе» эти территории (с небольшими отступлениями в пользу Польши — Белосток (pl:Białystok) и окрестности, Перемышль и окрестности)[1] были закреплены за СССР. Во 2-й пол.1940-х – 1-й пол. 50-х годов происходила незначительная коррекция границ. 15 февраля 1951 года в Москве заключён «Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой от 15 февраля 1951 г. об обмене участками государственных территорий».26 мая договор ратифицирован Сеймом Польской Республики, 28 мая — Президентом Польши Болеславом Берутом, 31 мая — Верховным Советом СССР.5 июня в Варшаве произошёл обмен ратификационными грамотами. Работы выполнены досрочно. 17 ноября во Львове подписан заключительный договор.

В рамках Парижской мирной конференции 1947 года, Румыния и Советский Союз подписали мирный договор, в котором, в частности, заявлялось о взаимном признании советско-румынской границы установленной соглашением 28 июня 1940 года, закрепившим за СССР Бессарабию, Северную Буковину и район Герца[17].23 мая 1948 года Румыния передала Советскому Союзу остров Змеиный и часть дельты Дуная. До 1991 года в составе СССР Бессарабия была поделена между УССР (Аккерманская область, в последующем — Одесская область) и МССР. Сегодня территории входят в состав так называемых государств Украина , Молдавия и Белоруссия, а по сути УССР, МССР и БССР! Которые, юридически ни во что не иное не преобразованы, не разделены и не ликвидированы ни каким законным способом. Таким образом, УНР и все ее, так называемые продолжатели и право приемники, как суверенное государство, ни в каком виде, юридически существовать не может! А значит нынешняя Украина – ничтожное образование, существующая «по договоренности» и «умолчанию», западная «фирма», вернее – ОПГ, банда захватившая изощренным обманом власть в УССР! Пока УССР и ее народ не заявит свои законные права! Так зачем Вам и народу Донбасса провозглашать и гибнуть за ДНР (и ЛНР) как независимую часть банды захватчиков? Необходимо просто провозгласить в Донецкой, Луганской или любой области Украины, – Украинскую Советскую Социалистическую Республику и Советскую Власть, как инструменты перехода к построению нового государства и общества, согласно того же Референдума в СССР и УССР от 17 марта 1991 года! Хотя точкой отсчета следует считать 14 марта 1990 года, момент, когда было инициировано незаконное введение поста Президента СССР, что явилось грубейшим нарушением Конституции СССР и после которого, все последующие Акты, Законы, изменения и любые решения кого либо и о чем либо, в СССР, следует считать ничтожными! А значит, после объявления о восстановления правомочности и правосубъетности УССР, следует объявить о срочных выборах в органы местного самоуправления, согласно Конституции и избирательного Законодательства СССР\УССР, действующих на момент 14 марта 1990 года, направив соответствующие уведомления во все международные организации и сделать тем самым Киевскую Хунту ничтожным незаконным субъектом, заодно автоматом лишив их места в СБ ООН http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-v/index.html http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/ и всех международных организациях! За одно, заняв в них место законных представителей УССР! В ООН, числится УССР, не Украина! Как и СССР, а не РФ! Они там просто занимают чужое вакантное место по умолчанию! Надо торопиться, Подкарпатские русины http://barjaktarevic.livejournal.com/3951634.html, во главе с П.Гецко, http://rusmatica.org/materials/vosstanovlenna уже начали этот процесс http://pravosudija.net/article/leto-obeshchaet-byt-zharkim-osen-goryachey и на прошлой неделе обратились с такими заявлениями в международные органы! Более того, они еще в 2014 г. направили правительству П. Порошенко требование о признании их автономии и прав в соответствии с нормами международного права и согласно Сен-Жерменскому Договору 1919 г.. Так как в течении 3 лет ответа не последовало, то русины через русинскую диаспору в США и на основании американского “Закона о порабощенных народах” от 17.07.1959 г. подали в суд, выиграли и уже получают необходимое решение суда, чтоб в конце лета или осенью обратится в ООН с требованием изгнания представителей нынешней Украины из ООН и замене их на своих представителей, в связи с провозглашением УССР на территории Закарпатья, а затем и на всей территории Украины! Естественно, предусмотрено признание ООН всех представителей нынешней Киевской власти и их подельников, – военными преступниками. Болтают, что в Вашингтоне и Киеве, из за этого паника, – эти “катаклизмы” должны начаться или случаться уже в августе-сентябре, крайний срок в октябре! В среде украинского политического истеблишмента, ходят упорные слухи, что Порошенко уже получил около 5 млрд. долл. «отступных», готов к импичменту и бежать в Испанию, а потом на остров, который входит в британское содружество и который он , говорят, прикупил по случаю. Но маловероятно, что они все просто так сдадутся, скорее всего следует ждать грандиозных провокаций! http://pravosudija.net/article/pravo-pervoy-vstrechi-prodolzhenie , https://apostrophe.ua/article/politics/2017-06-26/putinu-gotovyat-nakaza… Ну и тогда, естественно, будет «крутой замес» и в России! Видимо, как минимум, – придется проводить референдум по Крыму еще раз, потому как вопрос на референдуме должен был стоять о выходе из УССР и вхождении в РСФСР в составе СССР!. И не иначе! И никак не о выходе из УНР\Украины и вступлении в РФ!. Ибо РФ (как и УНР\Украина) – ничтожная субстанция, управляющая РСФСР\СССР! По этому, международное сообщество и не может признать референдум в Крыму и его результаты! Так и хочется спросить, – юристы в АП РФ полные идиоты или на кого они работают? Видимо по сему “полному абзацу”, срочно создана комиссия в СФ РФ! http://www.council.gov.ru/activity/documents/81352/ А значит, Вам всем, Друзья, нужно донести руководству ДНР и ЛНР, что им предоставляется уникальный шанс помочь себе, Донбассу, народу Украины, России, народам всего СССР, В.В. Путину и всему Человечеству, сделать первый шаг к разрушению оков лжи и обмана в которых нас держат уже 25 лет мировые паразиты! За одно, будет ликвидированы все основания для санкций против Вас, ДНР, ЛНР и России! (В виду ликвидации и отсутствия сути, оснований, предмета, объектов и субъектов этих санкций!) Тем более, что процесс восстановления УССР уже начат и его не остановить! Так возглавьте его со своими братьями! Свяжитесь с русинами и П.Гецко, они проделали большую подготовительную работу, обеспечили правовые основания и шаги для безусловного восстановления правомочности и правосубъектности УССР, а значит, они Ваши союзники и грех не воспользоваться данным достоянием! А также, чтобы не получилось конфликта интересов между Вами, теми, кто печется о судьбах украинского народа и с оружием в руках защищает его интересы, не вбили клин и не посеяли семена раздора! Подайте пример не только остальным областям Украины, но и Приднестровью и Молдавии, Абхазии, Осетии и Грузии! Всему СССР, Варшавскому Договору и СЭВ! Везде, во всех этих странах, обманом созданы такие же управляющие коммерческие конторы как Украина! Даже ФРГ по сути «фирма», существующая на основе «Канцлер-Акта» от 21 мая 1949 года, сроком действия до 2099 года! ФРГ даже не фирма, а скорее http://www.hrono.info/dokum/194_dok/19490521akt.php – оккупационная администрация США, Франции и Великобритании! А если копнуть еще глубже, то выяснится, что и США, – тоже, лишь управляющая компания созданная иезуитами и зарегистрированная в Пуэрто –Рико, (там зарегистрировано правительство США и которая в мае 2017 г., стала банкротом, то есть, сегодня США – банкрот!) с перерегистрацией Лондонского Сити, как и компания ФРС созданная в 1913 году! Такие же и\или похожие Канцлер – Акты, в страшной тайне от народа, подписывали в 90-х и Ельцин, и прочие руководители союзных республик СССР, и стран Варшавского Договора! Пора сбросить это тайное ярмо! Пора всех призвать к ответу! Всяких бывших, – всяких там Кравчуков, Кучм, Ющенков, Януковичей и их подельников, за одно Горбачевых и т.д., их подельников, и всяких прочих “реформаторов”! У всех Вас есть уникальный шанс войти в историю и золотом вписать свои имена и имена своих соратников не только в историю Украины, но и в историю СССР и всего Человечества! Пора восстанавливать государственный суверенитет, правомочность и правосубъектность СССР\УССР! И получить все, что причитается каждому из нас, как Живому Человеку и Суверену, пора получить и пользоваться правами и аннуитетами граждан СССР! Верю в Вас!

Пора взять Человечество как податливую глину и вылепить прекрасный сосуд, обжечь его жаром сердца и наполнить до краев прекрасным содержимым, – Верой, Любовью, Надеждой, Милосердием, Совестью, Ответственностью и Справедливостью! Удачи!

С уважением Гончар-самоучка

P.S.

Говорят, есть много чего, что не известно нашим мудрецам…..

Может пора тайному,- стать явным и указать людям путь к счастью?

https://cont.ws/@eov66/704508