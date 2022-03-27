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Брифинг Минобороны России (27.03.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции.
 
26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города ЛЬВОВ, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под КИЕВОМ.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе ЛЬВОВ уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте ПЛЕСЕЦКОЕ, в 30 километрах юго-западне города КИЕВ.
 
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.
 
Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над НОВОЙ БАСАНЬЮ, ПЕСКАМИ, БОРИСПОЛЕМ, ЩОРСОМ, ВИШНЕВОЙ, КРЮКОВКОЙ, ПЕТРОВСКИМ. 
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/13627
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