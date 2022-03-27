Брифинг Минобороны России (27.03.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции.
26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города ЛЬВОВ, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под КИЕВОМ.
Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе ЛЬВОВ уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков.
Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте ПЛЕСЕЦКОЕ, в 30 километрах юго-западне города КИЕВ.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.
Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над НОВОЙ БАСАНЬЮ, ПЕСКАМИ, БОРИСПОЛЕМ, ЩОРСОМ, ВИШНЕВОЙ, КРЮКОВКОЙ, ПЕТРОВСКИМ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Наблюдается массовая сдача в плен старших офицеров ВСУ:
https://www.kp.ru/daily/27371.5/4563843/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVS_RF_vzyali_podkontrol_zashhishhennyj_komandnyj_punkt_VSU_podKievom–65299a391b7e496a0dd710189723c892