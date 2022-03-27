Андрей Ивашко. Духовное возрождение русского народа через Буквицу
Доклад Андрея Ивашко на 3-ем Конгрессе по Буквице, проходившем с 04 по 06 февраля 2022 года.
Тема: «Роль и возможности Буквицы в Духовном Возрождении Русского Народа».
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#буквица #АндрейИвашко
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