Русский Кавказ в картинах художников
«Снежные вершины и ледники, то теряющиеся в движущихся громадах облаков, то ослепительно блестящие на синеве неба, ущелья, пропасти, скалы, освещенные кровавым заревом заката, степные предгорья, как гигантские застывшие волны, заросшие азалиями», — писал о Северном Кавказе знаменитый русский художник Аполлинарий Васнецов.
Своими впечатлениями от Кавказских гор делился и его коллега по цеху Борис Кустодиев: «Выйдешь к речке, вдали горы с белыми змейками на вершинах – это снег; ниже – сплошной лес чинар, дубов с кустами красного рододендрона и пахучих, до головной боли, азалий, внизу – по дну из камней разноцветных бегут ручьи…».
Русские пришли на Кавказ в начале 18 века, и свое право на эти земли им пришлось отстаивать на протяжении последующих двух столетий в многочисленных войнах против Османской империи и Ирана. Кроме того, сопротивление оказывали и местные племена, которым порой удавалось создавать могущественные коалиции и выдвигать таких сильных лидеров, каким, к примеру, был предводитель так называемого Северокавказского имамата имам Шамиль.
Почти полвека длилась война против горцев Северного Кавказа, в целом завершившаяся в середине 1860-х годов. Нередко в расположение русских войск направлялись художники, чтобы в своих картинах запечатлеть не только прекрасную природу края, но и те жестокие судьбоносные события.
Вид Кавказа с Казбеком на расстоянии, 1868 г.Иван Айвазовский
Казаки у горной реки, 1892 г.Франц Рубо/Русский музей
Дарьяльское ущелье, 1890-е гг.Архип Куинджи/Русский музей
Гора Казбек, 1897-1898 гг.Архип Куинджи/Государственная Третьяковская галерея
Лес в горах, 1890-е гг.Александр Киселев
Летний лагерь Нижегородского драгунского полка под Кара-Агачем, 1840 г.Григорий Гагарин/Русский музей
В горах Кавказа, 1879 г.Лев Лагорио/Харьковский художественный музей
Кавказский всадник, 1800-е гг.Константин Филиппов
Провеивание зерна на Северном Кавказе, 1840-е гг.Григорий Гагарин/
Горная тропа. 1887 г.Арсений Мещерский
В горах Кавказа. 1906 г.Александр Киселев
Сражение между русскими войсками и черкесами при Ахатле 8 мая 1841 года, 1841-1842 гг.Григорий Гагарин
Пятигорск, 1837-1838 гг.Михаил Лермонтов
Горное озеро, 1852 г.Лев Лагорио/Калужский музей изобразительных искусств
Штурм укрепления Ахты, 1860-е гг.Полидор Бабаев/Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой
У берегов Кавказа, 1885 г.Иван Айвазовский/Государственная Третьяковская галерея
Морозное утро, 1880-е гг.Илья Занковский
Кавказский вид. Эльбрус на восходе солнца, 1837-1838 гг.Михаил Лермонтов
Свидание генерала Клюги фон Клюгенау с Шамилем в 1837 году, 1849 г.Григорий Гагарин/Государственная Третьяковская галерея
Вид Гуниба, 1859 г.Иван Александровский
Кавказский натюрморт, 1918 г.Евгений Лансере/Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Сельская кавказская сцена, 1850-е гг.Константин Филиппов
Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру, на Каспийском море, 1869 г.Иван Айвазовский/Ярославский художественный музей
На Кавказе. Сидящие горцы, 1889 г.Константин Коровин/Государственная Третьяковская галерея
Штурм укреплений Гуниба, 1867 г.Теодор Горшельт
Оставление горцами аула при приближении русских войск, 1872 г.Петр Грузинский
Кавказское ущелье, 1893 г.Лев Лагорио/Государственная Третьяковская галерея
Дарьяльское ущелье в лунную ночь, 1868 г.Иван Айвазовский/Национальная галерея Армении
Старики, 1988 г.Саид-Хусейн Бицираев/Музей Мемориального комплекса Славы
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