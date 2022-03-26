Кавказские горы для русских стали своими Альпами. Они поражали воображение многих художников и поэтов.

«Снежные вершины и ледники, то теряющиеся в движущихся громадах облаков, то ослепительно блестящие на синеве неба, ущелья, пропасти, скалы, освещенные кровавым заревом заката, степные предгорья, как гигантские застывшие волны, заросшие азалиями», — писал о Северном Кавказе знаменитый русский художник Аполлинарий Васнецов.

Своими впечатлениями от Кавказских гор делился и его коллега по цеху Борис Кустодиев: «Выйдешь к речке, вдали горы с белыми змейками на вершинах – это снег; ниже – сплошной лес чинар, дубов с кустами красного рододендрона и пахучих, до головной боли, азалий, внизу – по дну из камней разноцветных бегут ручьи…».

Русские пришли на Кавказ в начале 18 века, и свое право на эти земли им пришлось отстаивать на протяжении последующих двух столетий в многочисленных войнах против Османской империи и Ирана. Кроме того, сопротивление оказывали и местные племена, которым порой удавалось создавать могущественные коалиции и выдвигать таких сильных лидеров, каким, к примеру, был предводитель так называемого Северокавказского имамата имам Шамиль.

Почти полвека длилась война против горцев Северного Кавказа, в целом завершившаяся в середине 1860-х годов. Нередко в расположение русских войск направлялись художники, чтобы в своих картинах запечатлеть не только прекрасную природу края, но и те жестокие судьбоносные события.

Вид Кавказа с Казбеком на расстоянии, 1868 г. Иван Айвазовский Иван Айвазовский

Казаки у горной реки, 1892 г. Франц Рубо/Русский музей Франц Рубо/Русский музей

Дарьяльское ущелье, 1890-е гг. Архип Куинджи/Русский музей Архип Куинджи/Русский музей

Гора Казбек, 1897-1898 гг. Архип Куинджи/Государственная Третьяковская галерея Архип Куинджи/Государственная Третьяковская галерея

Лес в горах, 1890-е гг. Александр Киселев Александр Киселев

Летний лагерь Нижегородского драгунского полка под Кара-Агачем, 1840 г. Григорий Гагарин/Русский музей Григорий Гагарин/Русский музей

В горах Кавказа, 1879 г. Лев Лагорио/Харьковский художественный музей Лев Лагорио/Харьковский художественный музей

Кавказский всадник, 1800-е гг. Константин Филиппов Константин Филиппов

Провеивание зерна на Северном Кавказе, 1840-е гг. Григорий Гагарин/ Григорий Гагарин/

Горная тропа. 1887 г. Арсений Мещерский Арсений Мещерский

В горах Кавказа. 1906 г. Александр Киселев Александр Киселев

Сражение между русскими войсками и черкесами при Ахатле 8 мая 1841 года, 1841-1842 гг. Григорий Гагарин Григорий Гагарин

Пятигорск, 1837-1838 гг. Михаил Лермонтов Михаил Лермонтов

Горное озеро, 1852 г. Лев Лагорио/Калужский музей изобразительных искусств Лев Лагорио/Калужский музей изобразительных искусств

Штурм укрепления Ахты, 1860-е гг. Полидор Бабаев/Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой Полидор Бабаев/Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой

У берегов Кавказа, 1885 г. Иван Айвазовский/Государственная Третьяковская галерея Иван Айвазовский/Государственная Третьяковская галерея

Морозное утро, 1880-е гг. Илья Занковский Илья Занковский

Кавказский вид. Эльбрус на восходе солнца, 1837-1838 гг. Михаил Лермонтов Михаил Лермонтов

Свидание генерала Клюги фон Клюгенау с Шамилем в 1837 году, 1849 г. Григорий Гагарин/Государственная Третьяковская галерея Григорий Гагарин/Государственная Третьяковская галерея

Вид Гуниба, 1859 г. Иван Александровский Иван Александровский

Кавказский натюрморт, 1918 г. Евгений Лансере/Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан Евгений Лансере/Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Сельская кавказская сцена, 1850-е гг. Константин Филиппов Константин Филиппов

Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру, на Каспийском море, 1869 г. Иван Айвазовский/Ярославский художественный музей Иван Айвазовский/Ярославский художественный музей

На Кавказе. Сидящие горцы, 1889 г. Константин Коровин/Государственная Третьяковская галерея Константин Коровин/Государственная Третьяковская галерея

Штурм укреплений Гуниба, 1867 г. Теодор Горшельт Теодор Горшельт

Оставление горцами аула при приближении русских войск, 1872 г. Петр Грузинский Петр Грузинский

Кавказское ущелье, 1893 г. Лев Лагорио/Государственная Третьяковская галерея Лев Лагорио/Государственная Третьяковская галерея

Дарьяльское ущелье в лунную ночь, 1868 г. Иван Айвазовский/Национальная галерея Армении Иван Айвазовский/Национальная галерея Армении

Старики, 1988 г. Саид-Хусейн Бицираев/Музей Мемориального комплекса Славы Саид-Хусейн Бицираев/Музей Мемориального комплекса Славы

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен