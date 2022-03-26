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Русский Кавказ в картинах художников

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Кавказские горы для русских стали своими Альпами. Они поражали воображение многих художников и поэтов.

«Снежные вершины и ледники, то теряющиеся в движущихся громадах облаков, то ослепительно блестящие на синеве неба, ущелья, пропасти, скалы, освещенные кровавым заревом заката, степные предгорья, как гигантские застывшие волны, заросшие азалиями», — писал о Северном Кавказе знаменитый русский художник Аполлинарий Васнецов. 

Своими впечатлениями от Кавказских гор делился и его коллега по цеху Борис Кустодиев: «Выйдешь к речке, вдали горы с белыми змейками на вершинах – это снег; ниже – сплошной лес чинар, дубов с кустами красного рододендрона и пахучих, до головной боли, азалий, внизу – по дну из камней разноцветных бегут ручьи…». 

Русские пришли на Кавказ в начале 18 века, и свое право на эти земли им пришлось отстаивать на протяжении последующих двух столетий в многочисленных войнах против Османской империи и Ирана. Кроме того, сопротивление оказывали и местные племена, которым порой удавалось создавать могущественные коалиции и выдвигать таких сильных лидеров, каким, к примеру, был предводитель так называемого Северокавказского имамата имам Шамиль. 

Почти полвека длилась война против горцев Северного Кавказа, в целом завершившаяся в середине 1860-х годов. Нередко в расположение русских войск направлялись художники, чтобы в своих картинах запечатлеть не только прекрасную природу края, но и те жестокие судьбоносные события.

Вид Кавказа с Казбеком на расстоянии, 1868 г.

Вид Кавказа с Казбеком на расстоянии, 1868 г.

Иван Айвазовский

Казаки у горной реки, 1892 г.

Казаки у горной реки, 1892 г.

Франц Рубо/Русский музей

Дарьяльское ущелье, 1890-е гг.

Дарьяльское ущелье, 1890-е гг.

Архип Куинджи/Русский музей
Гора Казбек, 1897-1898 гг.

Гора Казбек, 1897-1898 гг.

Архип Куинджи/Государственная Третьяковская галерея
Лес в горах, 1890-е гг.

Лес в горах, 1890-е гг.

Александр Киселев
Летний лагерь Нижегородского драгунского полка под Кара-Агачем, 1840 г.

Летний лагерь Нижегородского драгунского полка под Кара-Агачем, 1840 г.

Григорий Гагарин/Русский музей
В горах Кавказа, 1879 г.

В горах Кавказа, 1879 г.

Лев Лагорио/Харьковский художественный музей
Кавказский всадник, 1800-е гг.

Кавказский всадник, 1800-е гг.

Константин Филиппов
Провеивание зерна на Северном Кавказе, 1840-е гг.

Провеивание зерна на Северном Кавказе, 1840-е гг.

Григорий Гагарин/
Горная тропа. 1887 г.

Горная тропа. 1887 г.

Арсений Мещерский
В горах Кавказа. 1906 г.

В горах Кавказа. 1906 г.

Александр Киселев
Сражение между русскими войсками и черкесами при Ахатле 8 мая 1841 года, 1841-1842 гг.

Сражение между русскими войсками и черкесами при Ахатле 8 мая 1841 года, 1841-1842 гг.

Григорий Гагарин
Пятигорск, 1837-1838 гг.

Пятигорск, 1837-1838 гг.

Михаил Лермонтов
Горное озеро, 1852 г.

Горное озеро, 1852 г.

Лев Лагорио/Калужский музей изобразительных искусств
Штурм укрепления Ахты, 1860-е гг.

Штурм укрепления Ахты, 1860-е гг.

Полидор Бабаев/Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой
У берегов Кавказа, 1885 г.

У берегов Кавказа, 1885 г.

Иван Айвазовский/Государственная Третьяковская галерея
Морозное утро, 1880-е гг.

Морозное утро, 1880-е гг.

Илья Занковский
Кавказский вид. Эльбрус на восходе солнца, 1837-1838 гг.

Кавказский вид. Эльбрус на восходе солнца, 1837-1838 гг.

Михаил Лермонтов
Свидание генерала Клюги фон Клюгенау с Шамилем в 1837 году, 1849 г.

Свидание генерала Клюги фон Клюгенау с Шамилем в 1837 году, 1849 г.

Григорий Гагарин/Государственная Третьяковская галерея
Вид Гуниба, 1859 г.

Вид Гуниба, 1859 г.

Иван Александровский
Кавказский натюрморт, 1918 г.

Кавказский натюрморт, 1918 г.

Евгений Лансере/Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Сельская кавказская сцена, 1850-е гг.

Сельская кавказская сцена, 1850-е гг.

Константин Филиппов
Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру, на Каспийском море, 1869 г.

Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру, на Каспийском море, 1869 г.

Иван Айвазовский/Ярославский художественный музей
На Кавказе. Сидящие горцы, 1889 г.

На Кавказе. Сидящие горцы, 1889 г.

Константин Коровин/Государственная Третьяковская галерея
Штурм укреплений Гуниба, 1867 г.

Штурм укреплений Гуниба, 1867 г.

Теодор Горшельт
Оставление горцами аула при приближении русских войск, 1872 г.

Оставление горцами аула при приближении русских войск, 1872 г.

Петр Грузинский
Кавказское ущелье, 1893 г.

Кавказское ущелье, 1893 г.

Лев Лагорио/Государственная Третьяковская галерея
Дарьяльское ущелье в лунную ночь, 1868 г.

Дарьяльское ущелье в лунную ночь, 1868 г.

Иван Айвазовский/Национальная галерея Армении
Старики, 1988 г.

Старики, 1988 г.

Саид-Хусейн Бицираев/Музей Мемориального комплекса Славы

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Источник: https://ru.rbth.com/watch/1965-russian-caucasus-paintings?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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