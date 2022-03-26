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1987. Питер Тернли в Грузии

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1987. В грузинском колхозе
01. В грузинском колхозе

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08. На рынке.png
08. На рынке

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12. В ресторане (1).png
12. В ресторане

13. В ресторане (2).png

14. Скучающие студенты университета в классе.png
14. Скучающие студенты университета в аудитории

15. Свадьба.png
15. Свадьба

16. Свадьба.png

17. Свадьба.png

18. Режиссер Параджанов .png
18. Режиссер Сергей Параджанов

19. Солдаты в грузовике.png
19. Солдаты в грузовике

20. Женщина с ребёнком.png
20. Женщина с ребёнком

21. Ветеран.png
21. Ветеран
Источник: https://humus.livejournal.com/8315542.html
Метки: история, кавказ, Россия, тбилиси, фото
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