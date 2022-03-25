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Украина заслужила то, что заслужила…

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Вкратце о том, почему Украина заслужила то, что заслужила:


1) За регулярные безнаказанные оскорбления и избиения бандеро-подонками ветеранов Великой Отечественной войны и людей, возлагавших цветы к монументам погибших на Западной Украине 9 Мая;

2) За осквернения памятников героям Великой Отечественной и за то, что ни одного вандала публично за это не судили;

3) За завуалированную помощь дудаевским исламистам в 1994—1996 годах, отрезавшим головы живым людям;

4) За глумление политиков-националистов в телеэфире над гибелью детей в бесланской школе и за то, что им за это ничего не было;

5) За скрытную военную помощь шовинистическому режиму Саакашвили в Грузии в 2008 г. Для нападения на российских миротворцев и народ Южной Осетии;

6) За сожжение собственных граждан десятками в Одессе (в прямом эфире) и за то, что тем, кто это совершил, тоже ничего не было;

7) За бессудные расправы над оппонентами «Евромайдана» только за то, что они осмелились иметь другое мнение;

8) За бессудные расправы евро-ублюдков над правоохранителями (в специальных инструкциях рекомендовалось толкать их в спину под колёса поезда в метро, резать и стрелять по возвращении с работы (даже тех, кто в разгоне «Евромайдана» не участвовал), брать в заложники их детей);

8) За пропаганду идей дивизии СС «Галичина», плакаты в честь которой красовались на улицах Львова и др. западно-украинских городов;

9) За провоцирование ненависти между крымскими татарами и славянами — в надежде, что два народа вцепятся друг другу в горло и позволят киевским политикам разделять и властвовать;

10) За растление детей парадами гомосеков в украинских городах, за демонстративное сожжение националистами-«АТОшниками» православных икон;

11) За постоянные голосования в Генассамблее ООН против резолюции, осуждающей пропаганду нацизма, т.е. голосование за то, чтобы нацизм был и жил;

12) За массовые убийства детей, женщин и стариков на Донбассе авиабомбами и тяжёлой артиллерией; за злорадный гогот, которым Украина заглушала слёзы и стоны этих детей, за равнодушие к их смертям от голода, холода и нехватки медикаментов для раненых.

……………………….

Государственная идеология, совершившая такие злодеяния, не имеет права на жизнь. Закон бумеранга никто не отменял.

Считайте этот текст подсказкой для общения с украинскими интернет-пользователями, стонущими о том, что Украина — жертва, а Путин — агрессор.


Владислав Гулевич


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5983623.html
Метки: дети, донбасс, ЛГБТ, национализм, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3720 3184
    Андрей Попов 11 мин. назад

      Позиция Украина заслужила/не заслужила предполагает что автор на короткой ноге с Богом и лично заручился его моральной поддержкой. Если уж морально формулировать, сформулируем это например так: войсковая операция совершается для восстановление справедливости.
      Добавлю:
      - за монополию фашистов на любое насилие и преступления.

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