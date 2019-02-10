Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2019

Украине не нужен главком, который будет «хихикать с Путиным», — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)

Пётр Порошенко заявил, что Украине не нужен президент, который будет «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным. «Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — об этом Порошенко заявил на встрече с избирателями. Нужно отметить, что встреча была организована по образу и подобию американских предвыборных мероприятий: небольшая трибуна, сцена, кандидат, окружённый толпой. Читайте также: «Рай для извращенцев»: Секс-туризм на Украине выходит на новый уровень

Українцям не потрібен Президент і Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію. pic.twitter.com/KYlG6PnLpQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.

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В Сети поддержали монастырь на Афоне за отказ пускать украинского «епископа»: «Сопрут же мощи»:

Делегация «новой церкви» Украины отправилась в Монастырь Святого Пантелеймона на горе Афон в Греции, чтобы приложиться к мощам. Игумен монастыря, архимандрит Евлогий отказался пускать непрошенных гостей. Он закрыл ворота перед украинцами, указав, что в монастыре их не признают священнослужителями, пишет «Газета.ru».

В соцсетях поддержали решение игумена. Пользователи отмечали, что раскольникам нечего делать в «приличных местах», выражали сомнения в чистоте намерений священнослужителей «новой церкви» Украины, а также просто шутили.

Игорь Рязов

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Киев: пограничники РФ безосновательно отказывают украинцам во въезде

Российские пограничники стали безосновательно отказывать украинцам во въезде в страну, сообщает канал 112 Украина со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По словам Слободяна, в течение 3 дней пограничники, несущие службу на пункте пропуска «Нехотеевка» (напротив украинского пункта «Гоптовка») отказали во въезде в Россию около 100 украинцам. Причины отказа либо вовсе не объясняются, либо говорится о запрете въезда автомобилей с объемом двигателя более 2-х литров.



Он уверен, что никакого нормативного акта о запрете въезда по таким основаниям в РФ не существует. Причем, это правило касается почему-то только украинцев.





“Мы официально обратились в пограничную службу РФ с просьбой объяснить причины таких действий, однако нам ответили, что на пункте пропуска всё нормально, и он работает в штатном режиме. То есть это такая обычная отписка, которая вовсе не объясняет причин”, - рассказал Слободян.



Он также утверждает, что всех украинцев, которым отказано во въезде, пограничники снимали на видеокамеру, требуя от них признания, что те сами решили вернуться обратно и что к этому их никто не принуждал.



В связи с этим, Слободян посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Россию.



Напомним, в ноябре прошлого года Киев ввел ограничение на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Такой шаг объяснялся введением на Украине военного положения. Однако и по его окончании ситуация на границе не улучшилась: с начала 2019 года на территорию «незалежной» не смогли въехать более 1,1 тыс. граждан РФ.



Кроме того, Петр Порошенко недавно заявил, что отдаст приказ погранслужбе не впускать в страну представителей РФ, которые должны прибыть на выборы украинского президента в качестве наблюдателей.

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После 4-х лет ожиданий Москве нечего сказать Донбассу

Москва будет добиваться от Киева полной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе своего недавнего выступления на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в нашей стране 10 февраля, министр еще раз затронул тему «Минска-2», подчеркнув, что его ведомство будет добиваться «полного и последовательного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая единогласно одобрила минский Комплекс мер по украинскому урегулированию». А также — требовать соблюдения киевскими властями международных обязательств Украины по обеспечению языковых, образовательных религиозных прав и свобод.

Между тем, на будущей неделе — 12 февраля — исполняется ровно четыре года с момента подписания в столице Белоруссии второго соглашения («Минска-2»), которое должно было принести мир народу Донбасса. В качестве гарантов выступили лидеры России, Германии, Франции и Украины, давшие обещание «использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению» всех прописанных в документе договоренностей.

Позднее Минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН за номером 2202.

Однако и спустя четыре года мирный план остается на бумаге. Не сделано ничего. Обстрелы с украинской стороны продолжаются. Тяжелая техника ВСУ все еще сконцентрирована на линии разграничения. О предоставлении особого статуса и конституционной реформе в Киеве слышать ничего не хотят. Также не хотят ни местных выборов, ни диалога с самими республиками.

Наоборот риторика киевских официальных лиц, которую мы слышим все эти годы, не дает оснований сомневаться в том, что Донбасс им нужен только как территория, а считаться с живущими там людьми никто не собирается. Для них готовят фильтрационные лагеря, уголовные статьи и насильственную украинизацию.

И уже пять лет почти украинская армия утюжит артиллерийским и минометным огнем мятежные республики шахтерского края. Особенно эти «воины света» любят стрелять по жилым кварталам, больницам, школам и детским садам.

9 февраля защитники ДНР понесли серьезные потери — под Горловкой, в населенном пункте Ленинское, погибли четверо военнослужащих Народной милиции. Они помогали тушить дом после попадания в него украинской мины.

«Наши военнослужащие оказывали помощь мирному населению, этого нельзя было не видеть противнику в наблюдательные приборы, но каратели не остановились на достигнутом. Боевики из 79-й бригады, корректируя огонь с помощью беспилотника, вновь прицельно обстреляли данный район, в результате чего погибли трое наших защитников, тушивших пожар. Еще один военнослужащий Народной милиции попытался вытащить тела своих товарищей из обстреливаемого района, однако он также погиб от мины украинских убийц. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», - сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР.

Каким же образом мы будем добиваться от Киева выполнения Минских соглашений, если за четыре года ничего добиться так и не удалось? А главное, многое изменилось за то время, пока мы ждали, что там вспомнят о своих обязательствах.

Украинские власти твердо идут четким антироссийским курсом — запретили фактически русский язык, устраивают провокации, не брезгую террористическими методами, инициировали православный раскол, теперь еще курс в НАТО превратили в статью Конституции.

И вряд ли новые президентские выборы что-то изменят — каждый из кандидатов в этом смысле стоит друг друга.

Тогда о каком возвращении Донбасса (даже на правах автономии) в эту Украину, что предусматривается, как известно, Минскими соглашениями, вообще может идти речь?

— Как Россия может заставить Киев выполнять Минские соглашения? На мой взгляд, никак, — комментирует ситуацию эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России, известный специалист по Украине Богдан Безпалько. — Опыт этих четырех лет показывает, что заставить Украину выполнять эти соглашения не могут ни Россия, ни Германия с Францией. Ни международные организации, типа ОБСЕ. Ни даже какие-либо другие международные игроки, типа Курта Волкера. Хотя я сомневаюсь в том, что Соединенным Штатам Америки выгодно прекращение войны на Донбассе. Скорее, наоборот.

Но, в любом случае, сейчас декларирование Минских соглашений, это еще одно напоминание того, что Украина не выполняет эти соглашения ни по одному пункту в течение ряда лет. Это фиксация этих нарушений.

В будущем, когда, скажем, российско-украинские отношения достигнут критической точки, и Россия будет вынуждена применить гораздо более жесткие меры воздействия на украинское государство, украинских политиков, и, может быть, даже на украинское общество, тогда в качестве обоснования мы и предъявим все эти зафиксированные нарушения Минских соглашений. Вы подписывали эти соглашения? Подписывали. Вы принимали на себя обязательства? Принимали. Сколько лет подряд вы нарушали все эти соглашения? Очень много лет. Нарушали очень грубо. По всем пунктам.

Тогда с полным основанием все эти рычаги для гораздо более жесткого воздействия можно будет включить. И никто нам не посмеет возразить в этом случае. Потому что мы предъявим дипломатические, юридические и проч. основания для своего, может быть, даже вмешательства.

Так что дипломаты делают свою работу, политики свою…

«СП»: — Сколько это все еще может тянуться? Мы указываем миру, что Киев не выполняет своих обязательств, а санкции достаются нам…

— Я не могу сказать, конечно, сколько времени все это будет продолжаться. И думаю, что никто не может. Потому что конфликт на Донбассе очень прочно увязан с другими аспектами международных отношений, в которых участвует Россия.

Мы же видим, что сейчас конфликты приобретают некий глобальный характер. Идет противостояние на Ближнем Востоке. В Южной Америке. В Африке. Американцы ведут торговые войны с Китаем. Си Цзиньпин заявляет о том, что Китай должен быть готов к войне. Растет глобальная напряженность…

Поэтому мы сейчас точно не можем ответить, в какое время нарушится вот этот статус-кво вялотекущей войны, в которой продолжают гибнуть люди.

Но рано или поздно это точно произойдет. И рано или поздно ситуация на Украине резким образом поменяется. К сожалению, часто этих изменений приходится долго ждать.

Например, сколько пришло добиваться того, чтобы Россия, в конце концов, оказалась освобожденной от условий и от целого ряда обязательств, которые накладывал на нее Договор о дружбе сотрудничестве и партнёрстве с Украиной от 1997 года. Но для России этот выход оказался удачным с точки зрения дипломатии. Потому что договор разорвала сама Украина. Россия не несет ответственность за выход из него.

И вероятно, что в дальнейшем вот эта отрицательная негативная энергия в наших отношениях (и вообще в международных отношениях), она достигнет такого уровня, когда, в конце концов, этот гнойник прорвется.

Давайте вспомним, сколько пришлось ждать Южной Осетии и Абхазии. Какие трагические события послужили фактически триггером к тому, чтобы Россия признала эти республики в качестве полноценных государств и начала им оказывать помощь уже на основе двусторонних отношений.

Так что, я убежден, что все это произойдет по отношению и к республикам Донбасса — Донецкой и Луганской народным республикам.

«СП»: — Но они уже не считают себя Украиной, а мы, уповая на минский формат, все еще живем в прошлом…

— Сейчас, мне кажется, Россия могла бы либерализовать свой рынок труда для граждан ДНР и ЛНР. Могла бы нарастить экономическую помощь, могла бы поддерживать предприятия, которые производят там вполне себе конкурентоспособные товары. Причем, часто с высокой добавленной стоимостью — например, горнопроходческие комбайны.

Я считаю, что те огромные льготы, преференции и дотации, которые мы выделяли Белоруссии (и которые, как мы видим, «не в коня корм», потому что Белоруссия явно разворачивается в лице своей элиты на Запад, требуя у нас по-прежнему денег), можно было направить на поддержку тех же самых донецких республик. Или на поддержку проектов, направленных, скажем так, на взращивание на Украине общерусских, общероссийских партий, организаций, движений. Создание средств массовой информации, специально направленных на Украину (и, кстати, на Белоруссию тоже).

Так что, в целом ответить на вопрос, когда это все закончится, конечно, сложно. Никто не может сказать, когда это все закончится — ни дипломаты, ни политики, ни военные…

Вряд ли кто-нибудь из наших генералов мог точно сказать, что война закончится 9 мая 1945 года, кроме каких-нибудь гениев, которые могли рассчитать абсолютно все, начиная от военного потенциала, и заканчивая, потенциалом политико-экономическим.

«СП»: — Дело в том, что жители Донбасса давно не испытывают иллюзий относительно мира с «незалежной», поэтому от России они, наверное, хотели бы услышать какие-то другие слова…

— Рано или поздно, понятно, все, скорей всего, произойдет так же, как с Крымом или с Южной Осетией и Абхазией. Я в этом убежден.

Но, к сожалению, пока единственный документ, который может каким-то образом повлиять хотя бы на прекращение огня, это Минские соглашения. Дипломаты могут апеллировать только к документам, соглашениям. Они не могут апеллировать к общечеловеческим ценностям, разве что где-нибудь на трибуне ООН. И то, это очень маловероятно.

В международных отношениях они апеллируют к подобного рода соглашениям. Кроме того, все прекрасно понимают, что сами по себе Минские соглашения Украина выполнять не собирается.

Один из украинских политиков, который всего лишь заикнулся о чем-то подобном, тут же получил обвинение в госизмене. Это Виктор Медведчук. Его сложно назвать пророссийским политиком. Путин называл его «украинским националистом». Но, тем не менее, когда этот человек лишь посмел озвучить идею о федерализации и предоставлении автономии Донбассу, он тут же получил обвинение в государственной измене.

Так что жители Донбасса могут не беспокоиться, Украина не будет инкорпорировать Донбасс на условиях Минских соглашений.

Все прекрасно понимают, что жители Луганской и Донецкой народных республик тяготеют к России. Что они не хотят возвращаться на Украину и будут сражаться за то, чтобы в нее не возвращаться.

Но сейчас в условиях нынешней международной ситуации, международных отношений, экономических отношений, мы не можем сразу взять и признать, или включить эти республики в свой состав. Просто потому, что это сейчас, прямо скажем, очень сложно.

Светлана Гомзикова

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Аваков заявил, что Украина не заслужила «грязи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чей дом вчера, как сообщала «Русская Весна», был обстрелян неонацистами, сетует на грязные предвыборные методы и призвал кандидатов в президенты страны не размениваться на ненависть и провокации, а показать украинскому народу честные выборы. «Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!» — написал Аваков на своей странице в соцсети. Между тем, до выборов остается 50 дней. Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей и потребовала от Авакова начать расследование. Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что представители партии Тимошенко начали избирательную кампанию с подкупа избирателей и сбора персональных данных. Позднее национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту заявления Тимошенко. Читайте также: Опубликованы кадры избиения и жёсткого задержания нацистов в Киеве (ВИДЕО 18+)

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Москитный флот идёт в прорыв. Украина готовится терять военные корабли

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские корабли вновь собираются пройти через Керченский пролив в акваторию Азовского моря. В прошлый раз подобная попытка завершилась провокацией с нарушением госграницы РФ, в результате чего Киев лишился трёх кораблей. Новый поход, обещает Порошенко, будет осуществлён в присутствии представителей ОБСЕ и СМИ. Но нет сомнений, что в случае очередного нарушения границ России украинские суда вновь будут перехвачены. Таким образом, ВМС Украины могут лишиться едва ли не последних действующих боевых кораблей. Лайф разобрался, что из себя представляет украинская морская «армада» и стоит ли её бояться. На протяжении последних нескольких лет Военно-морские силы (ВМС) Украины усиленно продвигали идею использования тактики «волчьей стаи». Исторически она заключалась в том, чтобы преследовать корабль противника группой подводных лодок. Именно так в годы Второй мировой войны действовал гитлеровский флот, собственно и положивший начало данной тактике. Киев взял на вооружение опыт флота нацистов, однако у Украины есть всего лишь одна подводная лодка «Запорожье». И то с большой оговоркой. Дело в том, что после воссоединения Крыма с Россией данная субмарина оказалась пришвартована в порту Севастополя. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские корабли, самолёты и военную технику, оставшиеся на полуострове. Однако украинские власти ответили, что рассмотрят этот вопрос. Решения они не приняли до сих пор, а морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», спасательное буксирное судно «Кременец» и подлодка «Запорожье» ржавеют на приколе. Украинская промышленность оказалась не в силах не только создать новые подводные лодки, но и обеспечить свои ВМС большими кораблями с высокой боевой мощью — фрегатами, ракетными крейсерами и корветами. Тогда в украинском генералитете появилась идея создания так называемого москитного флота — группы военных судов, состоящей из малых катеров. По мнению Генштаба ВСУ, если шесть небольших кораблей одновременно «бросятся» на большого противника (прежде всего подразумевались российские корабли Черноморского флота), то отдельно взятый фрегат будет не в состоянии одновременно отражать атаки с разных сторон. Но и с бронекатерами всё оказалось не так гладко. На вооружении у Киева есть лишь чуть более 10 подходящих судов для реализации украинского варианта тактики «волчьей стаи». Из них лишь шесть являются в достаточной степени пригодными для реализации этого сценария. Это все катера проекта «Гюрза». Однако два из них сейчас арестованы российскими пограничниками и находятся в Крыму. Именно на них была осуществлена предыдущая провокация Киева в Керченском проливе. Все остальные катера либо слишком стары для осуществления подобной операции, либо, как в случае с двумя патрульными кораблями, подаренными США Украине, находятся на модернизации. Конечно, у Украины есть не только боевые катера, но и более мощные корабли. Например, флагман украинских ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный». Чаще всего можно его увидеть в одесском порту, прежде всего он используется для участия в совместных учениях Украины и НАТО в Чёрном море. Вряд ли стоит ожидать, что Киев рискнёт своей главной боевой мощью на море, которой регулярно хвалится перед флотом НАТО, ради осуществления провокации. Тем более что и этот корабль уже достаточно стар. В 2017 году произошёл крайне неприятный для Киева инцидент. Сразу после проведения планового ремонта произошла поломка двигателя фрегата. Очередные ремонтные работы обошлись казне в 91 миллион гривен. Аналогичная судьба и у малого противолодочного корабля «Винница», который с 2017 года практически год находился на ремонте. — Украинский флот представляет из себя несколько посудин, которые передали американцы, — это катера. А всё остальное — металлолом, который не соответствует званию военно-морских сил. Они же косят под американцев, поэтому у них военно-морские силы. Украинский флот можно сравнить с украинской авиацией. Она представляет опасность, когда поднимается в воздух, прежде всего для своей страны. Говорить о том, что Украина может дать бой, — просто смешно. Я же говорю не с точки зрения уничижения, а с точки зрения абсурдности ситуации. В условиях предвыборной кампании Киев может устроить провокации, но флота же как такового нет! Это парадоксально, у них есть командование, а чем они командуют? — заявил Лайфу военный эксперт Александр Жилин. Что же может противостоять этой «москитной армаде», если она пойдёт на провокацию и нарушение госграницы РФ? В первую очередь, конечно, береговая охрана Пограничной службы ФСБ России. Как это произошло в конце ноября 2018 года, когда были перехвачены три украинских военных судна. Но если потребуется, пограничникам придёт на помощь Черноморский флот России. В его составе больше кораблей, чем у всех ВМС Украины. Хотя непосредственно перехватом украинских судов в случае нарушения ими госграницы РФ будет заниматься береговая охрана Пограничной службы ФСБ России. И хотя Пётр Порошенко не назвал ни конкретных сроков попытки прохода, ни как именно всё это будет осуществляться, эксперты сходятся во мнении, что данные действия могут быть связаны с приближающимися президентскими выборами на Украине. Согласно предварительным социологическим опросам, на Украине не только действующий глава государства Пётр Порошенко находится в числе аутсайдеров, но и население Незалежной вообще не видит среди потенциальных кандидатов явного и авторитетного лидера. А потому очередная провокация может стать для Порошенко спасительным шансом отложить выборы или поднять себе рейтинг образом «защитника» украинских моряков. Даже если они окажутся задержаны, а украинский флот окончательно обезоружен — прямым указом нынешнего президента Незалежной. России же в этом случае стоит действовать по примеру Израиля, считает военный эксперт Александр Жилин. — Некоторые наши эксперты, на мой взгляд, допускают стратегическую ошибку. Украина — это не государство, не страна. Украина — это оружие в руках англо-саксов против России. Нужно действовать таким образом, чтобы все понимали: ответ будет однозначным, в рамках закона, но никаких шансов (у нарушителей. — Прим. ред.) не останется. И у нас есть мировой пример — Израиль. Он поставил себя в мире так, что никто в его сторону особо не смотрит, потому что знают: достанут везде. Я считаю, это образец, так нужно действовать, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт. Напомним, ситуация в Азовском море осложнилась после инцидента 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, моряки были арестованы. В Москве действия Киева были расценены как провокация. Позже из-за инцидента в Верховной раде Украины призвали ввести новый — «азовский» — пакет антироссийских санкций. Читайте также: Зеленский сцепился с «ветеранами АТО» во Львове (ВИДЕО) Алексей Гладких

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«Утечка мозгов»: Киев в панике ищет решение

Как бы прискорбно это ни звучало, но экономическая обстановка на Украине сейчас такова, что многие граждане отправляются на заработки за границу. Квалифицированным специалистам с высшим образованием стало стыдно зарабатывать жалкие 150 долларов в месяц, поэтому они решили попытать счастья на чужбине. В эфире телеканала NewsOne бывший министр транспорта Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные кадры, вплоть до летчиков-испытателей, едут в Россию. Нынешнее правительство Украины не может обеспечить их хорошим заработком. Даже более того, урезает то, что уже есть. Для сравнения, пенсия летчика-испытателя на Украине сейчас составляет порядка 10 тыс. гривен. В то время как в России — около 5 тыс. долларов. Разница налицо. Именно поэтому Украину покидают ученые и инженеры, в том числе конструкторы БТР и самолетов. А потому украинские политики будут жаловаться, что у них «оборонка» и машиностроение накрываются медным тазом. Большое влияние на «утечку мозгов» оказал долгожданный безвиз с Евросоюзом. Как только соглашение было подписано, тысячи украинцев хлынули в Европу. И нет, отнюдь не на Колизей полюбоваться, а искать себе нормальную работу. Очень многие с тех пор так и нелегалят в странах ЕС, а деньги отсылают родным. Нацбанк это дело отслеживает, а по его данным, в 2019 году объем денежных переводов от трудовых мигрантов превысит 12 млрд долларов. Это о чем-то да говорит, в частности о том, что украинская власть довела экономику страны до упадка, а людей — до цугундера. И если после выборов президента ситуация в стране не изменится, то за Украину остается только кулаки держать. Читайте также: Президента Украины на самом деле выберет один человек — и он пока не решил Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Kaк мы лoвили кpысy

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Боевики С14 «обстреляли» дом Авакова (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько десятков боевиков неонацистской группировки С14 приехали к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Около 50 человек скандировали «Свободу политзаключенным» и требовали отпустить задержанных сегодня «побратимов». Участники акции зажгли файеры, а также «обстреляли» дом министра из салютных установок. Читайте также: Сотрясения мозга и выбитые зубы: Полиция жёстко «пакует и грабит» нацистов в Киеве

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Один из основателей ДНР Андрей Пургин добился получения паспорта Республики (ФОТО)

Один из основателей Донецкой Народной Республики Андрей Пургин, которому, как ранее сообщала «Русская Весна», республиканские власти отказали в получении паспорта ДНР, все-таки добился получения документа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Надеюсь, что будет принят закон о гражданстве. И народ республики сможет по прозрачной и понятной схеме получать паспорта и другие документы республики», — написал он. «Надо закрыть коррупционные, безумные по своей сути бесконечные временные решения государственных органов, которые они пишут сами для себя, создавая тупики и кормушки», — подчеркнул политик. Читайте также: Против украинских войск в ЛНР применили лазерное оружие, — Госпогранслужба

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3eлeнский и вeтepaны

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Пургин получил паспорт ДНР

https://goo.gl/498ySG



Плюс на днях должен быть материал по делу ополченца, воевавшего в Славянске у Стрелкова (обслуживал ту самую знаменитую "Нону"), которого обвиняют в убийстве жены (уже в Крыму), которого суд присяженых оправдал, но его продолжают мурыжить. Плюс на днях должен быть материал по делу ополченца, воевавшего в Славянске у Стрелкова (обслуживал ту самую знаменитую "Нону"), которого обвиняют в убийстве жены (уже в Крыму), которого суд присяженых оправдал, но его продолжают мурыжить.

Неделю назад уже писал про проблемы Пургина с получением паспорта ДНР https://colonelcassad.livejournal.com/4745878.html , когда один из основателей Донецкой Народной Республики не мог получить паспорт гражданина Донецкой Народной Республике.По всей видимости общественное внимание к этому делу сыграло свою роль и Пургин таки получил паспорт, став гражданином ДНР, с чем его можно поздравить.И еще о паре дел, на которые читатели просят обратить внимание.1. Дело, которого прокуратура Украины требует выдать по обвинению в убийстве - https://59.ru/text/politics/65930271 2 Дело, о котором уже пару раз писал и которое продолжает тянутся уже не первый год –

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