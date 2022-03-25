«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли», — заявил президент России Владимир Путин на недавнем совещании с правительством.

Как отметил глава нашего государства, санкционная риторика корпоративного Запада перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США.

А может ли быть иным отношение к западным и примкнувшим к ним странам, если только за последний месяц они ввели против России почти 4,4 тыс. ограничений? Санкции, в частности, затронули банковскую отрасль и торговлю. Европа остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», а США и Великобритания отказались от импорта российских энергоресурсов. Многие международные компании объявили об уходе из РФ, прекращая производство и оставляя сотни людей без работы. Впрочем, перечислить все санкции невозможно. Да и вряд ли это надо делать. Достаточно сказать, что каждая, казалось бы, самая незначительная из них, бьет по нашей экономике, а все вместе они наносят ощутимый удар по нашей стране, то есть по нам с вами. Это очень похоже на разбой с большой дороги, где царит полное беззаконие, и мирных путников грабят при каждом удобном случае.

Так, США и ЕС заблокировали 300 млрд долл., что составляет почти половину золотовалютных резервов ЦБ (общий объем превышает 643 млрд, часть из них размещена на зарубежных счетах). Это значит, что деньги есть, но расплачиваться ими нельзя. И отдадут ли награбленное — неизвестно.

Только Франция, например, заморозила более 22 млрд евро авуаров (активов) Центрального банка России, сообщал ранее министр экономики республики Брюно Ле Мэр. «И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили в принципе дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, — что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — отметил Владимир Путин.

По оценке Банка России, в 2021 г. Газпром продал трубопроводного газа за рубеж на 54,2 млрд долл. Из них страны, не признанные недружественными (в частности, Турция, Белоруссия, Китай), приобрели углеводородов примерно на 11 млрд долл., соответственно. Объем экспортной выручки от реализации газа в недружественные страны можно оценить в сумму, эквивалентную приблизительно 43 млрд. По оценкам директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, на страны, признанные недружественными, в 2021 г. пришлось более 70% поставок российского газа в денежном выражении. Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2021 г. Евросоюз закупил 155 млрд куб.м российского газа, что составляет 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления. Стоимость газового импорта ЕС из России в 2022 году колеблется от 200 млн евро до 800 млн евро в день (!), отмечал Reuters. В целом Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20%. «Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — предупреждал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Снятие санкций с Центробанка для России сейчас является принципиальным моментом. Если иностранным партнерам придется платить за газ в нашей валюте, то такой серьезный объем рублей они смогут купить только у ЦБ. На практике это означает, что Западу будет необходимо вывести Центробанк из-под санкций, иначе наш газ они закупить больше не смогут», — рассказал RT эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Кстати, Европа получает немало рублей за поставки своих товаров в Россию. Как следует из статистики ЦБ, за девять месяцев 2021 г. 27% всех перечислений из России в ЕС за импорт европейских товаров и услуг приходились на рубли. Вполне возможно, что один из политических интересов российской власти — это, так сказать, «принуждение» к интернационализации рубля.

Если, скажем, иностранным импортерам российского газа будут нужны рубли для оплаты, то иностранцам будет больше смысла получать рубли и за свой экспорт в Россию, и тогда, по мнению специалистов, могут возникнуть т.н. вторичные эффекты в виде гипотетического формирования европейского межбанковского рынка в рублях. Любопытно, что после заявления президента об изменении порядка расчетов за газ российская валюта заметно укрепилась на Московской бирже. При этом цена газа в Европе превысила 1500 долл. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

Газпром никогда не раскрывал подробности своих контрактов с зарубежными потребителями, даже договорные валюты расчетов не афишировались. Банк России отмечал в начале 2021 г., что доля расчетов в долларах по экспорту российских углеводородов достигает двух третей, но в 2013-2019 гг. росла и доля евро в таких расчетах. Таким образом, можно предположить, что Газпром до недавнего времени продавал газ в Европу и за доллары, и за евро. Поэтому если европейцы станут продавать на российской бирже евро, чтобы оплачивать российский газ, внутренний рынок может получить больше евро и меньше долларов по сравнению с текущим положением дел.

Разумеется, при этом никто Европу без горячей воды, электричества, сырья для химической промышленности и т.п. оставлять не собирается. Газ будет. Но теперь за рубли. Что вполне логично: с долларами и евро нынче нам никуда, их тут же арестуют, а в пределах РФ эта валюта не нужна. Значит, теперь вопросы о том, что и кому продавать и что у кого покупать, будем решать исключительно мы.

Решение президента России Владимира Путина перевести торговлю газом с недружественными странами на рубли имеет, без преувеличения, революционный характер. Это, по сути, борьба за полную независимость.

Его итогом станет как дальнейшая дестабилизация мировой финансовой системы, так и разлад в рядах антироссийской коалиции. Русские, таким образом, приглашают к диалогу и сотрудничеству всех вменяемых людей.

Канцлер Германии Олаф Шольц, однако, сообщил, что валюта, в которой должны идти платежи, уже зафиксирована в контрактах. Премьер Италии Марио Драги заметил, что считает перевод расчетов в рубли нарушением контрактов. Австрийская нефтегазовая компания OMV собирается платить за газ России в соответствии с действующим контрактом, в евро. По словам ее руководителя Альфреда Штерна, OMV Gas исходит из контрактов. Напомню уважаемым господам, что контракты как пишутся, точно так и переписываются. А в данном случае в них ничего изменять не надо, кроме — валюты. Но — о, ужас! — эта валюта — русские рубли.

Понятно, европейские компании могут отказаться платить за российский газ в рублях, но это может привести к остановке поставок, сказал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Перевод расчетов за российский газ в Европе на рубли — это один из ответов на санкционную войну, развязанную США против России, замечает он. По словам Гривача, перевод расчетов на рубли — это возможность ударить в ответ по долларовой системе как таковой.

«Мы видим, что так делает не только Россия, но и другие страны, осознавшие угрозы доллароцентричной финансовой системы», — говорит Гривач.

Понятно, что навязанную Америкой всей планете «мировую финансовую систему» пока не развалить. Тем не менее процесс уже пошел, и даже без нас, а «рублевый» демарш России можно оценить как мощную артподготовку перед масштабным наступлением на доллар. Конечно, это экономическая война. И мы в нее уже ввязались, точнее — нас в нее втянули. Россия просто сделала сейчас сильный выпад. Она от глухой обороны перешла к обороне активной. И тут, с точки зрения многих российских политиков и экономистов, появилась возможность сделать и внутриполитический ход. В настоящий момент перед Россией стоит двуединая задача: выжить и заложить фундамент для дальнейшего развития, проще говоря, построить новую экономику, как это было сделано, скажем, в 1930-х гг. прошлого века. Наверное, прежде всего, на доходы от нефти, газа и прочих товаров, которые пока у нас готовы покупать.

При этом хотелось бы напомнить, что та же нефтегазовая отрасль во всех странах государственная, кроме — США, там вся страна принадлежит банкирам. Период, который сейчас переживает Россия, я бы сравнил с поздненэповским. НЭП, напомним, позволил стране восстановить народное хозяйство, разрушенное Первой мировой и Гражданской войнами, но не решил проблему ускоренного развития экономики и обороноспособности, и в начале 1930-х гг. от этой политики отказались. (По мнению Ленина, НЭП должен был длиться несколько десятилетий.) После НЭПа было введено централизованное планирование, вновь национализирована большая часть экономики, началась политика ускоренной индустриализации. Может, и сейчас нужно поступить как-то так же? Гибридную войну против России никто не отменял.

Решение России перевести в рубли расчеты за поставку газа недружественным странам — это гениальный экономический ход, заявил бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт (авторитетный экономист, как стало известно сейчас) в интервью «Известиям».

Он сказал также, что в скором времени страны ЕС перестанут воспринимать спецоперацию РФ по защите Донбасса через призму эмоций и поймут, что Россия не выступает агрессором в отношении Европы. Более того, Москва пытается продолжать поставки газа в обход санкций, добавил Беннет. Важно, что переход на рубли обеспечит исключительно положительное, «долгоиграющее» преимущество для России. Эти действия помогут наладить контакт с Ближним Востоком — Саудовской Аравией и Катаром, а также укрепить отношения с Китаем, уверен Беннет.

Американский доллар утрачивает свои глобальные позиции и перестает быть ключевой резервной валютой в мире, чему есть убедительные примеры. Такое мнение высказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в интервью агентству «Прайм». Он пояснил, что американская валюта теряет свое мировое значение на фоне неспособности США обеспечить дальнейший рост мировой экономики. Также «закату доллара» способствует мировая деглобализация: в условиях ускоряющегося распада мира на валютные зоны ведущие страны вынуждены обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно. Шеин напомнил, что еще семь лет назад Китай стал активно продвигать свою валюту, поэтому Международный валютный фонд (МВФ) включил юань в корзину ключевых валют.

Со временем многие государства начали расширять долю юаня в своих резервах, снижая объем доллара. Таким образом, действует и Россия, сокращая долю расчетов в долларах и создавая альтернативные платежные системы. На фоне этой тенденции центральные банки этих стран, соответственно, стали снижать долю американской валюты в своих резервах, наращивая позиции в юанях, рупиях, евро и золоте. «Только за прошлый год центробанки увеличили спрос на благородный металл на 80% по сравнению с 2020-м. Россия тоже не отстает. Если в 2013 году в расчетах между нами и странами BRICS доллар составлял почти 100%, то по итогам 2020 года доля американской валюты сократилась до 10%», — констатировал Шеин.

Как сообщало агентство EADaily, ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что дедолларизация экономики стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) переходит в решающую стадию. Достигнуты договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах.

«Зарубежные игроки опасаются, что поначалу платить за газ рублями будет проблематично. Поэтому уже сейчас они стараются сделать как можно больше запасов, пока ещё можно платить долларами. Именно из-за этого и выросли цены. Рубль, в свою очередь, начал укрепляться, поскольку трейдеры понимают, что российская валюта станет более востребованной, и хотят закупить её по привлекательному для них курсу», — объяснил Игорь Юшков. Похожую точку зрения выразил и старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Более того, по его мнению, переход на расчеты за газ в рублях может положительно отразиться на работе банковского сектора России.

«Теперь импортерам российского газа из недружественных стран придётся покупать рубли и переводить эти средства на счета российских банков. Это позволит создать механизм поддержки курса рубля на 30-40 млрд долл. в год, что будет дополнительно защищать финансовую систему и экономику от новых шоков. Кроме того, увеличится и уровень ликвидности банковской отрасли», — подчеркнул Антон Быков. Перевод европейских покупателей на рубли при расчете за газ равнозначен тому, как если бы Газпром всю свою валютную выручку продавал бы на внутреннем рынке. По данным на январь, Газпром в месяц продает газа на 9,5 млрд долларов. Конечно, это укрепит рубль, который станет более востребованным, подчеркнул Игорь Юшков.

Решение о рублевых расчетах за газ принято в отношении недружественных стран — это 27 членов ЕС плюс Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия. Основные поставки газа идут в Евросоюз, который поддержал американские санкции против России и уже дошел до обсуждения нефтяного эмбарго. Сами себе подписывают смертный приговор. Разрушат до основания все, что создавали в течение долгих послевоенных лет, поскольку в мире нет другого газа для замены российского — это факт, который сама Европа вынуждена признавать. В минувшую среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа устранит свою энергетическую зависимость от России, но делать это сразу же означало бы погрузить ее в рецессию, рискуя сотнями тысяч рабочих мест и целыми промышленными секторами. Шольц явно смягчает формулировки.

«Я считаю, что это апокалиптический сценарий, которым США давят на европейцев для того, чтобы те отказались от поставок наших энергетических ресурсов», — заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, реален ли полный или частичный отказ Европы от российских энергоносителей.

Более того, Европа не только не в состоянии полностью отказаться от российского газа, но и не сможет этого сделать в течение ближайших 10 лет, как минимум. Заменить его объективно нечем. Именно поэтому решение о переводе расчетов на рубли принято по газу, а не по другим энергоносителям, хотя и эти варианты, видимо, не исключаются. И все это, конечно, очень здорово, и можно даже гордиться родным государством, но беспокоит вопрос: а что до всего этого рядовому российскому гражданину? Ему-то какая выгода? Да самая простая: стабильная экономика, значит, — и уверенность в завтрашнем дне. Чего еще желать в этом хаотизированном мире?





