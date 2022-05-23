Евро и доллар активно падают на Московской бирже, о чём свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 16:22 мск российская валюта выросла к европейской на 6,19%, торгуясь у отметки 58,93 рубля. К 16:25 мск курс евро ускорил снижение до 58,77 рубля. Доллар в то же время подешевел до 57,47 рубля.

Укрепление рубля достигло пиковых значений, заявили РБК в Министерстве экономического развития России.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — сказали в ведомстве.

По состоянию на 17:00 мск доллар на Мосбирже стоил 57,5 руб.

Как отмечают аналитики, рубль уверенно растёт к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат мая. 25-го компании-экспортёры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а 27-го – налог на прибыль. В целом поддержку котировкам рубля продолжает оказывать валютный «навес», обусловленный высокими ценами на нефть, переводом оплаты российского газа на рубли, а также снижением спроса на валюту, в первую очередь на фоне введённых санкций и падения импорта.

За последнее время многие экономисты и чиновники говорили о неестественно и чрезмерно сильном укреплении курса рубля на фоне снижения объёмов импорта и внутренних валютных ограничений. Такое мнение высказывали, в частности, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, напомнивший о рисках «голландской болезни» (спад несырьевого экспорта из-за слишком дорогой национальной валюты) и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Заметная разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена их динамикой на рынке Forex. Курс евро к доллару США подскочил до максимума почти за месяц в ходе сегодняшних торгов, поддерживаемый комментариями главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о повышении ставки. Сегодня европейская валюта дорожала до 1,0688 долл. – максимума с 26 апреля.

ЕЦБ может увеличить ставку по депозитам до нулевого уровня к концу сентября, после чего возможны дальнейшие повышения, сказала Лагард. «С учётом текущего прогноза, вероятно, процентные ставки перестанут быть отрицательными к концу третьего квартала», – цитирует её пресс-служба регулятора.

Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время находится на уровне минус 0,5%, она является отрицательной с 2014 года.

По материалам МИР24, РБК, «Интерфакса», Ленты.ру