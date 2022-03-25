Президент РФ Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации всего, что связано с Россией. Об этом он говорил в ходе встречи с лауреатами премий Президента для молодых деятелей культуры 2021 года и премий Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года в честь Дня работника культуры.

Глава государства обратил внимание на то, что «российская культура всегда обращена к человеку». «Все лучшие, ставшие классикой произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие его вопросы, учили думать, оценивать и делать выводы», – отметил он, добавив, что неудивительно, что в российском национальном характере есть такая черта, как «принимать близко к сердцу». «Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно, нуждается», – сказал Путин.

Президент заметил, что отечественная культура во все времена защищала и самобытность России, «с готовностью принимала всё лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти». Это уникальное качество, по его словам, «надёжно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы». Глава государства обратил внимание, что в целом ряде государств, прежде всего в западных странах, подобные явления «не просто проникли в политику, общественную жизнь, в спорт, в образование, а зачастую “правят бал” в этих сферах, именно агрессивно навязываются, именно там».

«Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имён исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были», – констатировал российский лидер, заметив, что такое явление началось «не вчера». Также сейчас подрываются вечные ценности и нормы в целом ряде государств.

«В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединённые Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили, – указал Путин. – А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь: мол, это сделали некие абстрактные союзники. В учебниках прямо об этом пишут. А о том, что именно США устроили на исходе Второй мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили “отменить”».

Приводя примеры культуры отмены, глава государства вспомнил о британской писательнице Джоан Роулинг, которую травят в соцсетях и даже не пригласили на съёмки спецэпизода о «Гарри Поттере», «за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод».

«Сегодня пытаются отменить целую 1000-летнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит, — заявил Путин. — Пресловутая “культура отмены” превратилась в отмену культуры… Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии».

В России такое просто невозможно представить, подчеркнул глава государства. «Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», – отметил он.

Впрочем, кое-какие проблески надежды на здравомыслие на Западе всё-таки есть, подчёркивает Путин, приводя в пример историю из Неаполя, где местный художник в знак протеста нарисовал на стене здания портрет Фёдора Достоевского.

«Думаю, многие знают, в Неаполе уличный художник недавно нарисовал на стене дома портрет, ныне отменённого или отменяемого на Западе, русского писателя Достоевского. Это всё-таки даёт надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуры, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьёт себе дорогу. Что искусство, образование, как и должно быть, будут сеять лишь только доброе, умное и вечное. Уверен, у нас в России иначе не будет», – заявил он.

По словам президента, государство и дальше продолжит развивать российскую культуру, помогая, в том числе и молодым талантливым артистам, которых в России достаточно.

В ходе встречи глава государства предложил художественному руководителю Мариинского театра, народному артисту РФ Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, «Ъ», НТВ, ТАСС, ТВЦ