На протяжении последних десятилетий в странах Запада последовательно реализуется план по принижению роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. Причиной тому стал расчет западных идеологов на ослабление авторитета России в роли правопреемника Советского Союза на международной арене и государства, возглавившего борьбу против попыток консервации однополярного гегемонистского мироустройства.

К примеру, в 2019 году Европейский парламент принял резолюцию номер 2019/2819RSP, возлагающую на Советский Союз равную с нацистской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны, по сути ставя нашу страну в один ряд с бесчеловечным агрессором. В последние же годы прежде малоизвестное явление «культуры отмены» всего того, что не вписывается в неолиберальную повестку, превратилось в один из ключевых факторов, определяющих западную внешнеполитическую стратегию.

В ответ на начало проведение нашей страной специальной военной операции на Украине впервые в истории «культура отмены» была применена против целого государства — России.

Так, в марте 2022 года, один из деятелей американского «глубинного государства» экс-помощник министра финансов США Моника Кроули открыто заявила в эфире телеканала «Фокс Ньюз»: «Россия сейчас отменяется». Коллективный Запад прикладывает колоссальные усилия для «отмены» российской культуры, спорта и истории, и в первую очередь в части, касающейся решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией. Под вымышленными предлогами были дискредитированы и, в конечном счете, запрещены к вещанию для западной аудитории все российские СМИ, способные противостоять кампании по «отмене» решающего исторического вклада СССР в разгром нацистской Германии.

Российская Федерация четко следует курсу, направленному на недопущение фальсификации истории Второй Мировой войны, на широкое и энергичное распространение правды о самом страшном за все время существования человечества испытании и решающей роли нашей страны в победе над нацистской Германией.

Выступая в июне 2020-го года на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, Президент РФ В.В. Путин заявил: «Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим».

Слова российского лидера удивительным образом перекликаются с произнесенной более 80-ти лет назад фразой:

«Время не в силах вычеркнуть из памяти Москву периода второй мировой войны, пору братства по оружию, волнений и побед. Потрясающей храбрости русских, проявленной в те годы…».

Она принадлежит Генри Кессиди — шефу московского бюро агентства «Ассошиэйтед пресс», одному из наиболее авторитетных западных корреспондентов, работавших в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, неоднократно выезжавшего на передовую и на вопросы которого дважды лично отвечал И.В.Сталин.

В период с 1941 по 1945 год в Советском Союзе была представлена элита мировой прессы. Среди западных военкоров оказалось немало писателей, таких как: Эрскин Колдуэлл, Джон Херши, Джжеймс Олдридж и Морис Хиндус. Новостное агентство «Рейтер» представлял Алексанр Верт, впоследствии написавший по праву считающуюся лучшей зарубежной книгой по истории Великой Отечественной войны — «Россия в войне. 1941–1945». В Москве и Куйбышеве работали выдающиеся журналисты еженедельников «Лайф» и «Тайм», радиостанции «Би-Би-Си», газет «Сандэй Таймс» и «Нью-Йорк Таймс». Единственным иностранным корреспондентом, получившим разрешение на фотосъемку в первый год войны оказалась Маргарет Бурк-Уайт- один из самых талантливых фотографов своего времени. В состав иностранного пресс-корпуса вошел и представлявший с 1944 года и до окончания войны агентство «Ассошиэйтед пресс» афроамериканский писатель и видный борец за права чернокожих Гомер Смит. В многомесячные командировки с заданием от литератуного еженедельника «Кольерс» в СССР приезжали писательница, звезда американской салонной журналистики Элис-Леон Моатс и представительница первой волны белой эмиграции Ирина Владимировна Скарятина, чьи статьи и книги проникнуты глубочайшей любовью к России.

Иностранных корреспондентов приводили в нашу страну разные, подчас замысловатые и даже удивительные пути. Гомер Смит будущий первый чернокожий военкор в истории журналистики приехал в СССР в середине тридцатых годов вместе с труппой негритянских актеров для так и не состоявшихся съемок кинофильма о американском расизме и, затем, некоторое время служил в Наркомате почт и телеграфов СССР. Корреспондент агентства «Юнайтед Пресс» Генри Шапиро, проработавший в Советском Союзе до середины семидесятых годов прибыл в 1933 году в Москву после окончания Гарвардского университета для изучения в МГУ сравнительного правоведения. Писателя Эрскина Колдуэла и его жену- фотографа Маргарет Борк-Уайт начало войны застало во время путешествия по Черноморскому побережью СССР и они незамедлительно приняли решения остаться в качестве военных корреспондентов на советско-германском фронте. Британский писатель, историк и журналист с русскими корнями Александр Верт в начале июля 1941 года вместе с членами Британской военной миссии прилетел в Москву по приглашению стать пресс-атташе посольства, но должность оказалась к этому времени уже занята. Оставшись в Москве, он начал готовить репортажи для информационного агентства «Рейтер» параллельно делясь с москвичами лондонским опытом тушения зажигательных бомб.

Это «пишущее братство» объединило и заставило на долгое время связать свою судьбу с нашей страной, всю жизнь писать о ней не только чувство уважения к героическому подвигу и жертвам советского народа. Но и стремление разгадать секрет русской духовности, понять сложившуюся к тому времени историческую сущность Советского Союза в роли правопреемника многонациональной Российской империи.

Практически каждый из работавших тогда в СССР западных журналистов написал об этом периоде жизни книгу воспоминаний. Едва ли не все иностранные военкоры впоследствии признавали, что именно работа на советско-германском фронте стала наиболее яркой и значимой страницей их карьеры.

Примечательно и то, что даже в самые тяжелые первые месяцы войны в репортажах американских корреспондентов из Москвы присутствовала искренняя вера в успех советского народа в священной войне с нацистскими захватчиками. Происходило же это на фоне того, что в самих Соединенных Штатах пресса была в данном вопросе настроена достаточно скептично, как например газета «Нью-Йорк Пост» опубликовавшая 27 июня 1941 года статью со словами: «Понадобится самое большое чудо со времен после того, как была написана Библия, чтобы спасти красных от полного поражения в кратчайший срок».

Красноречивым ответом на подобные утверждения американских газетчиков стала фраза из дневниковых записей Генри Кессиди, относящаяся зиме 1941 года: «Только великий народ или сильная система может выдержать такое испытание, осознать опасность и подняться над ней».

Особую ценность этих строк представляет то, что их автор никогда не разделял коммунистических убеждений, не принадлежал к числу зарубежных «друзей Советского Союза», и более того, впоследствии много лет проработал в штате по праву считавшейся антисоветской радиостанции «Свободная Европа».

Советский Союз, в свою очередь, предпринимал все возможные усилия для того чтобы зарубежные журналисты оказывались очевидцами событий, происходящих на фронте и были в курсе ситуации, разворачивавшейся в тылу. С сентября 1941 года Народный комиссариат иностранных дел (НКИД), начиная с Вязьмы, где в тот момент развивалось контрнаступление Красной армии, организовывал поездки иностранных журналистов на передовую. Тогда в сентябре 1941 года, на передовой во время наступления под Ельней, под грохот артиллерийской канонады Генри Кэссиди напишет:

«Безусловно, это был радостный звук, этот грохот больших орудий. Но не из-за садистской мысли, что это оружие убивает людей, а из-за утешающего чувства, что эти пушки убивают немцев, которые иначе бы могли убить меня в Москве, мою жену и дочь Констанс в Дедхэме в штате Массачусетс, мою мать, отца и брата в Вествуде, Массачусетс, и мою сестру в Чикаго. И было радостно сознавать, что эти орудия были русскими и что они не только сдерживали врага, что в тот момент было уже достижением, но и заставляли его поворачивать назад и быть в растерянности от того, что происходило на фронте».

Такой характер публикаций западных военкоров был обусловлен тем, что они оказались непосредственными свидетелями чудовищной трагедии советского народа — огромных жертв и разрушений, ужаса оккупации.

Британский писатель и журналист Джеймс Олдридж неоднократно работавший на передовой советско-германского фронта так в статье «Память и долг», вышедшей в 1980 году описывал свои воспоминания о поездках по еще недавно охваченному войной, истекающему кровью, но выстоявшему Советскому Союзу:

«Мы, корреспонденты, …. рассказывали о том, что видели, следуя за Красной Армией через степи Украины, через Белоруссию, — об опустошенной фашистами земле. Помню Ленинград почти сразу же после прорыва блокады, этот город казался почти неправдоподобным, почти бесплотным. Это был город-призрак, который, несмотря ни на что, жил и работал. С тех пор я неоднократно бывал в Ленинграде. Но в моей памяти он запечатлелся таким, каким я его увидел в тот год, когда сам воздух, которым он дышал, казалось, был насыщен героическим духом».

Зарубежные корреспонденты посещали не только блокадный Ленинград, но и в Ржев, Харьков и Севастополь и Одессу. В 1944 году состоялась поездка иностранных корреспондентов под Смоленск, в Катынь, где представителями западной прессы была подтверждена убедительность результатов советского расследования этой трагедии.

Были они и в лагере смерти Майданек под Люблином после его освобождения Красной армией. Летом 1944 года для западных журналистов была организована поездка по центрам военной промышленности, где днем и ночью Победа ковалась руками эвакуированных женщин и подростков- результатом этого стали серии блестящих репортажей о трудовом подвиге советского народа на заводах Урала, Сибири и Средней Азии.

Антифашизм стал основополагающим принципом мировоззрения всех работавших в Советском Союзе западных военкоров, они восхищались подвигом советского народа — мужеством воинов и тружеников тыла и строго придерживались объективности в освещении событий.

Свидетельства американских и британских журналистов той эпохи имеют исключительную ценность в условиях «отмены» России, западных попыток фальсификации истории Второй Мировой войны и запрета российского иновещания.

Фонд Исторической Перспективы в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив с ноября этого года приступил к реализации мультимедийного проекта «Возвращение украденных смыслов» — Правда о Великой Отечественной войне в англоязычной прессе с 1941 по 1945 год. В его рамках идет подготовка изданий на русском и английском языках, которые будут содержать цельный и многогранный массив публикаций работавших в СССР американских и британских военкоров. В издание войдут статьи, посвященные как основным сражениям на советско-германском фронте, так и особенностям жизни советского общества в годы Великой Отечественной войны.

Ценность готовящейся публикации подтверждает судьба предыдущего сборника «Сталинград 1942-43. Величайший провал Гитлера» и его англоязычной версии «Stalingrad – City of Steel», выпущенных Фондом Исторической Перспективы в 2013 году, которые стали заметным событием в отечественной и зарубежной историографии. В нее вошло более 200 заметок из «Таймс», «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Херальд трибьюн», «Чикаго Трибьюн», «Бостон Глоб». 90 публикаций — развернутые аналитические статьи различных авторов, в том числе более чем 20 военных корреспондентов, остальные — редакционные комментарии и подборки военной хроники. Издание получило высокую оценку представителей профессионального сообщества историков, а также МИДа и Администрации Президента РФ.

В готовящемся ФИП издании для российского читателя материалы западных журналистов будут представлены в качественном переводе на русский язык, проиллюстрированы уникальными фотоматериалами из архивов Музея современной истории России и сопровождены вступительными статьями и научными комментариями ведущих российских историков.

Для англоязычной аудитории планируется интернет публикация тематически подобранного и хронологически структурированного массива оригинальных публикаций западных корреспондентов, работавших в СССР в период войны, а также ряд статей военных аналитиков. Издание, кроме того, будет включать научные комментарии, необходимые зарубежной аудитории для понимания материала и исторического контекста.

Готовящееся издание будут структурировано по принципу исторического экскурса, начинающегося дискуссией западных аналитиков о возможном конфликте между Германией и СССР предшествовавшей началу войны. Материалы будут сгруппированы по тематическим разделам и представлены в хронологическом порядке от первых дней войны, к наиболее тяжелому для СССР лету 1941 года и началу контрнаступления Красной Армии. Далее будут представлены оборона Москвы и блокада Ленинграда, Сталинградская битва и сражение за Днепр, последующие освобождение территории СССР, Восточной Европы и взятие Берлина. Тегеранская и Ялтинская конференции планируется рассмотреть в отдельных разделах. При выборе публикаций особое внимание будет уделено важности раскрытия таких тем, как героизм советского солдата, единство фронта и тыла, партнерство в рамках антигитлеровской коалиции. В издания войдут очерки западных корреспондентов о выдающихся военачальниках Красной армии и аналитические материалы о планах послевоенного мироустройства. Каждый из хронологических разделов мультимедийного интернет издания будет проиллюстрирован фотоматериалами и записями передач американских и британских радиостанций (Си-Би-Эс, Би-Би-Си) со сводками новостей с советско-германского фронта, речами У.Черчилля, Ф-Д.Рузвельта и другими материалами, кроме того, издание будет содержать американскую документальную кинохронику той эпохи, посвященную событиям на советско-германском фронте.

Как предлагаемое российскому читателю издание, так и рассчитанные на англоязычную аудиторию размещенные в свободном доступе в сети интернет оригинальные материалы несомненно сыграют значимую роль в разрушении мифов и откровенных фальсификаций, к которым прибегают противники России, ставя целью дискредитировать нашу историю, включая такую важную ее часть, как Победу советского народа во Второй мировой войне.

Значимость таких изданий для сегодняшней аудитории подтверждают звучащие из прошлого слова Джеймса Олдриджа — бесстрашного британского военкора и убежденного антифашиста, на исходе жизни произнесенные им от имени всех работавших во время Великой Отечественной войны в СССР иностранных журналистов:

«Эти годы в Москве оставили на всех нас свой след. Так велика их сила. Мы все свидетели того, как Красная Армия сломала хребет нацистскому воинству. И хотя впоследствии многие из нас оказывались на разных политических позициях- одни справа, другие слева,- я ни разу не слышал чтобы кто-нибудь из тех, кто был тогда в Москве, пытался опровергнуть этот главный факт войны. Мы почувствовали и поняли его все вместе. И это на всю жизнь, до конца наших дней».

Статья публикуется в рамках мультимедийного издательского проекта «"Возвращение украденных смыслов". Правда о Великой Отечественной войне в англоязычной прессе, 1941 – 1945», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Специально для «Столетия»

Игорь Ногаев, Дмитрий Федоров

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. На Западе в последние десятилетия целенаправленно принижается роль СССР в победе над нацистской Германией, чтобы ослабить авторитет России как правопреемницы Советского Союза.

2. Россия противостоит попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и распространяет правду о решающем вкладе СССР в разгром нацизма.

3. В годы войны в СССР работали ведущие западные журналисты, которые были свидетелями подвига советского народа. Их репортажи объективно освещали события на фронте и в тылу.

4. Западные корреспонденты восхищались героизмом советских солдат и тружеников тыла, их публикации проникнуты уважением к жертвам советского народа.

5. Сегодня слова западных журналистов той эпохи имеют большую ценность для противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Вывод:

Статья подчеркивает важность сохранения и распространения правды о Великой Отечественной войне, в том числе на основе свидетельств западных журналистов, работавших в СССР. Это необходимо для противодействия попыткам фальсификации истории и принижения роли Советского Союза в разгроме нацизма.