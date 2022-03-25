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Мир уже никогда не будет прежним

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В этом выпуске в гостях у Gubkin Analytics публицист, писатель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель междисциплинарной творческой лаборатории системного и критического мышления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина — Анатолий Александрович Вассерман.

Проект Факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина под эгидой Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК — https://www.youtube.com/channel/UCcYF86aBRzBnviGlkMdJgcA

 

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/mir-uzhe-nikogda-ne-budet-prezhnim/
Метки: видео блог, последние выпуски
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