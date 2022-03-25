Мир уже никогда не будет прежним
В этом выпуске в гостях у Gubkin Analytics публицист, писатель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель междисциплинарной творческой лаборатории системного и критического мышления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина — Анатолий Александрович Вассерман.
Проект Факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина под эгидой Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК — https://www.youtube.com/channel/UCcYF86aBRzBnviGlkMdJgcA