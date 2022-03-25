Соединённые Штаты больше не являются хозяевами мира. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью РИА Новости и RT, в котором дал оценку действиям западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине. Сейчас опубликованы только выдержки из беседы.

«Однополярному миру пришёл конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — констатировал он.

«Как себя ведут Соединённые Штаты Америки в мире, объясняется тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Но они ошибаются, потому что жизнь не стоит на месте: происходит развитие международных отношений, страны растут, развиваются», — отметил Медведев.

Ранее в Telegram зампредседателя СБ РФ написал, что «в отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм».

В ходе интервью Медведев прокомментировал русофобскую риторику европейских лидеров.

«Действительно, риторика очень жёсткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага», – указал он, добавив, что «в целом в русофобской риторике нет ничего нового».

Говоря о специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины, замглавы СБ заявил: «Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом». Он подчеркнул, что российская спецоперация должна продолжаться до достижения результатов по демилитаризации и денацификации республики.

Медведев также обратил внимание на поддержку россиян.

«По последним данным, которые показывают социологические опросы, три четверти населения страны поддерживают проведение специальной операции. Если говорить о рейтинге высшего должностного лица, то есть президента нашей страны, то этот рейтинг ещё выше. Это, собственно, и есть консолидация, – отметил он. – И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна… Понимаете, это дорогого стоит, и это показывает, как люди воспринимают проблемы, с которыми столкнулась наша страна».

Замглавы Совбеза при этом назвал антигосударственную линию во время операции предательством. «Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», – заявил он.

Медведев подчеркнул, что в истории России такие вещи случались, причём и в относительно недавний период. «Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать своё государство. Знаете, есть же такой ещё культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах: ты внутри страны можешь критиковать всё что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну, – отметил он. – <…> Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведётся. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твоё будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это».

Говоря об антироссийских санкциях, зампредседателя Совбеза отметил: «Давайте зададимся вопросом: а вообще, хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак… Поэтому расчёты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал он, добавив, что вводимые Западом рестриктивные меры только сплачивают людей, и «в этом слабое место этих дурацких санкций».

«Ну хорошо американцам выпендриваться – у них есть разные поставщики, они изолированы от Европы. Они, естественно, не так завязаны на нашей поставке. Вот от нашей нефти взяли и отказались, хотя это вызвало известные всем проблемы. И Байдену ещё припомнят, сколько стоит галлон бензина, потому что Украина очень далеко, а бензин на бензоколонке где-нибудь в серединной части Америки стоит таких денег, которых никогда не стоил», – заметил он.

По его словам, в Штатах сейчас «инфляция 10%». «Когда она была в США такой? Так что это ещё припомнят американской администрации. Скажут большое спасибо за то, что они делают со своей экономикой, пытаясь повлиять на русских», – заключил он.

Что касается заявлений европейских лидеров об отказе от российского газа, Медведев сказал: «Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся».

«При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки. Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из России, отказа от нашей нефти, газа», — добавил он.

Вместе с тем замглавы СБ РФ отметил, что Европе сложно отказаться от российских энергоресурсов, потому что «40% газа поступает из России, и где-то треть поставок нефти».

По материалам РИА Новости, RT, Telegram, радио Sputnik