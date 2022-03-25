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Брифинг Минобороны России (25.03.2022 г.)

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Группировка войск российских Вооруженных Сил за ночь продвинулась еще на 4 километра и овладела населенными пунктами БАТМАНКА, МИХАЙЛОВКА, КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН, СТАВКИ и ТРОИЦКОЕ. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте КАЛИНОВКА под КИЕВОМ. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.

Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП, 3 БТР.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины.
Среди них: два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе ДНЕПРОПЕТРОВСКА, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами БОРОМЛЯ, БОРЩЕВАЯ, ОЛЕШНЯ и УСОКИ четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13554
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