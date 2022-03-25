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1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 1

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Самуил Мартынович Дудин-Марцинкевич — русский этнограф, художник, фотограф и путешественник, стоявший у истоков Этнографического музея в Санкт-Петербурге.
Самуил учился в Елисаветградском земском реальном училище, откуда был уволен в 1881 году из шестого класса за малоуспешность и плохое поведение. В конце 1870-х — начале 1880-х годов он вошёл в местный кружок самообразования; затем вошёл в народовольческий кружок. Молодой реалист изучал труды Маркса, переводил на украинский язык и размножал на гектографе запрещенную литературу, поддерживал связь с революционно настроенными рабочими и ремесленниками. В 1884 году он был арестован за нелегальную политическую деятельность. Сослан в 1886 году в Селенгинск (Забайкальская область) на три года. В ссылке собирал геологические коллекции, делал этнографические зарисовки, вёл метеонаблюдения, собирал фольклорный и этнографический материал по русскому и бурятскому поселеням.
С марта 1889 года Дудину было разрешено жить в Троицкосавске, где он познакомился с известным исследователем Средней Азии Г. Н. Потаниным и при его содействии поступил в фотостудию Н. А. Чарушина в Кяхте. По окончании срока гласного надзора распоряжением департамента полиции от 2 января 1890 года был подчинен надзору негласному. В 1891 году в качестве фотографа и рисовальщика ездил с экспедицией академика В. В. Радлова в Монголию. По ходатайству того же Радлова Дудину было разрешено жить в Петербурге с целью поступления в Академию художеств (в 1891 году). По распоряжению департамента полиции от 25 октября 1895 года негласный надзор над ним был прекращён.
В 1982 году Дудин поступил в Императорскую академию художеств, которую успешно закончил в 1897 году. Учился в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ сперва в качестве вольнослушателя, затем постоянного ученика в мастерской И. Е. Репина[1].
В 1895 году по поручению Археологической комиссии Дудин выполнил большую работу по фотографированию Самарканда.
В последние годы жизни считался крупным специалистом по вопросам научной фотографии и выдающимся знатоком в области восточного искусства, в частности, в области ковров Средней Азии. Написал ряд работ по этим вопросам. В 1902 году по его инициативе при Русском музее был организован этнографический отдел, позднее выделенный в первый в России Этнографический музей.
C 1911 года и до самой смерти Дудин заведовал фотоотделом и отделом изображений Музея антропологии и этнографии, с 1914 года обязанностей прибавилось — он стал ученым хранителем отдела древностей Восточного Туркестана, а затем и секретарем совета музея.
Умер от паралича сердца 8 июля 1929 года в Саблино, под Ленинградом, на университетской станции, где руководил летними практическими работами студентов.

01. «Баба», замужняя женщина 42 лет. Полтавская губ..jpg
01. «Баба», замужняя женщина 42 лет. Полтавская губ.

02. «Дид», мужчина 65 лет. Херсонская губ..jpg
02. «Дид», мужчина 65 лет. Херсонская губ.

03. «Молодыця», молодая замужняя крестьянская женщина 22 лет. Херсонская губ..jpg
“03. «Молодыця», молодая замужняя крестьянская женщина 22 лет. Херсонская губ.

04. «Молодыця», замужняя крестьянская женщина 28 лет. Херсонская губ..jpg
04. «Молодыця», замужняя крестьянская женщина 28 лет. Херсонская губ.

05. Cтарик и старуха в праздничных костюмах. Полтавская губ..jpg
05. Cтарик и старуха в праздничных костюмах. Полтавская губ.

06. Девочка в будничной одежде и старуха в праздничном костюме. Полтавская губ..jpg
06. Девочка в будничной одежде и старуха в праздничном костюме. Полтавская губ.

07. Девушка в праздничном костюме. Полтавская губ..jpg
07. Девушка в праздничном костюме. Полтавская губ.

08. Группа детей. Полтавская губ..jpg
08. Группа детей. Полтавская губ.

09. Группа баб. Херсонская губ..jpg
09. Группа баб. Херсонская губ.

10. Группа крестьян в повседневных костюмах. Херсонская губ..jpg
10. Группа крестьян в повседневных костюмах. Херсонская губ.

11. В хате. Передний угол. Херсонская губ., Елисаветградский уезд.jpg
11. В хате. Передний угол. Херсонская губ., Елисаветградский уезд

12. Горшечные ряды на ярмарке. Полтавская губ..jpg
12. Горшечные ряды на ярмарке. Полтавская губ.

13. Воз с волами. Херсонская губ..jpg
13. Воз с волами. Херсонская губ.

14. Воз с сеном «возовыця». Полтавская губ..jpg
14. Воз с сеном «возовыця». Полтавская губ.

15. Возы с сеном «возовыця». Полтавская губ..jpg
15. Возы с сеном «возовыця». Полтавская губ.

16. Ясли и волы. Киевская губ..jpg
16. Ясли и волы. Киевская губ.

17. «Вытряк». Ветряная мельница. Херсонская губ..jpg
17. «Вытряк». Ветряная мельница. Херсонская губ.

18. Вид села Куцовка. Киевская губ..jpg
18. Вид села Куцовка. Киевская губ.

19. Амбар, хлев и сарaй. Киевская губ..jpg
19. Амбар, хлев и сарaй. Киевская губ.

20. Богомолки на пути из Киева. Киевская губ..jpg
20. Богомолки на пути из Киева. Киевская губ.
Источник: https://humus.livejournal.com/8313817.html
Метки: история, киевская губерния, полтавская губерния, Россия, фото, херсонская губерния, этнография
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