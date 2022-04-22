1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 5
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 1
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 2
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 3
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 4
Слепцы и провожатые (Полтавская губ.)
Слепой бандурист с провожатым (Киевская губ.)
Слепец (Полтавская губ.)
Слепцы-нищие (Полтавская губ.)
Слепчихи на ярмарке (Полтавская губ.)
Слепчихи на ярмарке (Полтавская губ.)
Собирание капустных листьев (Полтавская губ.)
Старик в будничной одежде и девушка в праздничной одежде (Полтавская губ.)
Старик и старуха (Полтавская губ.)
Типы верхней одежды. «кобеняк с кобкою», «кожух» (Херсонская губ.)
Типы женского и мужского костюмов (Полтавская губ.)
Уборка льна (Полтавская губ.)
Хата (Киевская губ.)
Хата (Киевская губ.)
Хата и амбары (Киевская губ.)
Ярмарка (Полтавская губ.)
Ярмарка (Полтавская губ.)
Старинное шитье на рушниках (Полтавская губ.)
Старинное шитье на рушниках (Полтавская губ.)