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1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 5

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1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 1
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 2
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 3
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 4

Слепцы и провожатые (Полтавская губ.).jpg
Слепцы и провожатые (Полтавская губ.)

Слепой бандурист с провожатым (Киевская губ.).jpg
Слепой бандурист с провожатым (Киевская губ.)

Слепец (Полтавская губ.).jpg
Слепец (Полтавская губ.)

Слепцы-нищие (Полтавская губ.).jpg
Слепцы-нищие (Полтавская губ.)

Слепчихи на ярмарке (Полтавская губ.)..jpg
Слепчихи на ярмарке (Полтавская губ.)

Слепчихи на ярмарке (Полтавская губ.).jpg
Слепчихи на ярмарке (Полтавская губ.)

Собирание капустных листьев (Полтавская губ.).jpg
Собирание капустных листьев (Полтавская губ.)

Старик в будничной одежде и девушка в праздничной одежде (Полтавская губ.).jpg
Старик в будничной одежде и девушка в праздничной одежде (Полтавская губ.)

Старик и старуха (Полтавская губ.).jpg
Старик и старуха (Полтавская губ.)

Типы верхней одежды. «кобеняк с кобкою», «кожух» (Херсонская губ.).jpg
Типы верхней одежды. «кобеняк с кобкою», «кожух» (Херсонская губ.)

Типы женского и мужского костюмов (Полтавская губ.).jpg
Типы женского и мужского костюмов (Полтавская губ.)

Уборка льна (Полтавская губ.).jpg
Уборка льна (Полтавская губ.)

Хата (Киевская губ.)..jpg
Хата (Киевская губ.)

Хата (Киевская губ.).jpg
Хата (Киевская губ.)

Хата и амбары (Киевская губ.).jpg
Хата и амбары (Киевская губ.)

Ярмарка (Полтавская губ.)..jpg
Ярмарка (Полтавская губ.)

Ярмарка (Полтавская губ.).jpg
Ярмарка (Полтавская губ.)

Старинное шитье на рушниках (Полтавская губ.).jpg
Старинное шитье на рушниках (Полтавская губ.)

Старинное шитье на рушниках (Полтавская губ.)).jpg
Старинное шитье на рушниках (Полтавская губ.)
Источник: https://humus.livejournal.com/8365320.html
Метки: история, киевская губерния, полтавская губерния, Россия, фото, херсонская губерния, этнография
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