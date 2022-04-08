1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 3
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 1
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 2
41. Портрет девочки 10 лет (Херсонская губ.)
42. Нянька (Херсонская губ.)
43. Портрет мальчика 8 лет (Херсонская губ.)
44. Портрет девушки 16 лет (Херсонская губ.)
44. Портрет девушки 20 лет (Херсонская губ.)
45. Пожилые женщина и мужчина в будничной одежде (Полтавская губ.)
46. Нищий (Полтавская губ.)
47. Парень и девушки в праздничных костюмах (Полтавская губ.)
48. Портрет мальчика 6 лет (Полтавская губ.)
49. Портрет мальчика 8 лет (Полтавская губ.)
50. Портрет мальчика 12 лет (Полтавская губ.)
51. Портрет мальчика 14 лет (Полтавская губ.)
52. Парубок, парень, 18 лет (Киевская губ.)
53. Парубок, парень, 19 лет (Киевская губ.)
54. Парубок, парень, 20 лет (Киевская губ.).
55. Парубок, парень, 25 лет (Киевская губ.)
56. Портрет девушки 17 лет (Киевская губ.)
57. Портрет девушки 17 лет. (Киевская губ.)
58. Портрет девушки 18 лет (Киевская губ.)
59. Портрет дивчины 16 лет (Киевская губ.)
60. Выходной погреб (Херсонская губ.)
Вoт oни деды нацистoв.