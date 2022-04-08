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1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 3

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1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 1
1894. Малороссия на снимках Самуила Дудина-Марцинкевича. Часть 2

41. Портрет девочки 10 лет (Херсонская губ.).jpg
41. Портрет девочки 10 лет (Херсонская губ.)

42. Нянька (Херсонская губ.).jpg
42. Нянька (Херсонская губ.)

43. Портрет мальчика 8 лет (Херсонская губ.).jpg
43. Портрет мальчика 8 лет (Херсонская губ.)

44. Портрет девушки 16 лет (Херсонская губ.).jpg
44. Портрет девушки 16 лет (Херсонская губ.)

44. Портрет девушки 20 лет (Херсонская губ.).jpg
44. Портрет девушки 20 лет (Херсонская губ.)

45. Пожилые женщина и мужчина в будничной одежде (Полтавская губ.).jpg
45. Пожилые женщина и мужчина в будничной одежде (Полтавская губ.)

46. Нищий (Полтавская губ.).jpg
46. Нищий (Полтавская губ.)

47. Парень и девушки в праздничных костюмах (Полтавская губ.).jpg
47. Парень и девушки в праздничных костюмах (Полтавская губ.)

48. Портрет мальчика 6 лет (Полтавская губ.).jpg
48. Портрет мальчика 6 лет (Полтавская губ.)

49. Портрет мальчика 8 лет (Полтавская губ.).jpg
49. Портрет мальчика 8 лет (Полтавская губ.)

50. Портрет мальчика 12 лет (Полтавская губ.).jpg
50. Портрет мальчика 12 лет (Полтавская губ.)

51. Портрет мальчика 14 лет (Полтавская губ.).jpg
51. Портрет мальчика 14 лет (Полтавская губ.)

52. Парубок, парень, 18 лет (Киевская губ.).jpg
52. Парубок, парень, 18 лет (Киевская губ.)

53. Парубок, парень, 19 лет (Киевская губ.).jpg
53. Парубок, парень, 19 лет (Киевская губ.)

54. Парубок, парень, 20 лет (Киевская губ.).jpg
54. Парубок, парень, 20 лет (Киевская губ.).

55. Парубок, парень, 25 лет (Киевская губ.).jpg
55. Парубок, парень, 25 лет (Киевская губ.)

56. Портрет девушки 17 лет (Киевская губ.).jpg
56. Портрет девушки 17 лет (Киевская губ.)

57. Портрет девушки 17 лет. (Киевская губ.).jpg
57. Портрет девушки 17 лет. (Киевская губ.)

58. Портрет девушки 18 лет (Киевская губ.).jpg
58. Портрет девушки 18 лет (Киевская губ.)

59. Портрет дивчины 16 лет (Киевская губ.).jpg
59. Портрет дивчины 16 лет (Киевская губ.)

60. Выходной погреб (Херсонская губ.).jpg
60. Выходной погреб (Херсонская губ.)
Источник: https://humus.livejournal.com/8338794.html
Метки: история, киевская губерния, полтавская губерния, Россия, фото, херсонская губерния, этнография
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