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1912. Малороссия на снимках З.З.Виноградова

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01. За подаянием. (Малороссия).jpg
01. За подаянием. (Малороссия)

02. Во поле чистое (Малороссия).jpg
02. Во поле чистое (Малороссия)

03. Не пылит дорога(Малороссия).jpg
03. Не пылит дорога(Малороссия)

04. Снопы золотые (Малороссия).jpg
04. Снопы золотые (Малороссия)

05. Час покоя (Малороссия).jpg
05. Час покоя (Малороссия)

06. Хутор в Малороссии.jpg
06. Хутор в Малороссии

07. Гнездо.jpg
07. Гнездо

08. Лесные ковры.jpg
08. Лесные ковры
Источник: https://humus.livejournal.com/9524290.html
Метки: история, Россия, фото
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