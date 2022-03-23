Полки пустеют. И это факт. Пару дней назад у меня закончился сахар. Иду в нашу деревенскую «Пятерочку» — ноль. В чём дело, спрашиваю. Отвечают: да уже пять дней, как всё смели. Мы, говорят, даже объявление повесили: «Не больше пяти кг в руки». И когда завезут, не известно…

Ой, зря не послушала свою умницу-дочь. Она ещё дней десять назад настоятельно советовала закупить продукты на год вперёд. А потом и вовсе выдала перл (с учётом того, что я живу в подмосковной деревне): мам, давай купим козу — своё молоко будет. Я рассмеялась: что ж мелочиться, давай сразу корову купим. Нет, говорит, серьёзно, корове много корма надо. Отвечаю тоже серьезно: нет, дочь, я боюсь всякого рогатого скота.

А полки пустеют вовсе не из-за санкций. Товары придерживают, чтобы цены задрать под ажиотаж. Больших закупок по новым курсам валют ещё почти и не было, не надо и нас, и себя обманывать.

Ещё вчера о приостановке деятельности на территории России или приостановке поставок, продажи заявили 340 иностранных компаний. Сегодня их уже 410. Сколько их станет, когда вы будете читать этот текст? Когда просматриваешь этот список отказников, возникает масса, увы, неудобных для нашей власти вопросов.

Но сначала давайте полюбопытствуем, что же за компании и бренды в этом списке оказались. Всех не назову, а только самые известные широкой публике и самые покупаемые, которые приостановили продажи, работу или вовсе свою деятельность. Это — Nike, H&M, Cos, Mango, Gucci, Zara, Puma, Prada, Reebok, L’Oreal, Lancôme, Cacharel, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals,Velkopopovick Kozel, Carlsberg, Valio, Paulig, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, «Моя семья», Rich, «Добрый», PepsiCo, Mirinda, Lipton, «Русский дар», Aqua Minerale, «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», J7, «Чудо», Домик в деревне», «Весёлый молочник», «Агуша», Heineken… И так далее.

Ну, что скажете, дорогие россияне? Это, оказывается, иностранные компании. А мы и не догадывались.

И это — капля в море. Никто, естественно, не против того, чтобы полки наших магазинов были заставлены-завалены товаром хорошим и разным. Подчеркну: хорошим. Будь моя воля, я бы никогда не разрешила продавать нашему народу такую дрянь, как спрайт, кока-кола, фанта и прочие швепсы. Отрава — в чистом виде!

Интересно, где был многоуважаемый Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России? Такие мантры пел про вред пива, а про фанту — ни гу-гу.

Ладно, когда приходят на наш рынок всякие жвачки под их брендом, тут есть какая-то, как говорит молодежь, «понятка»: хочешь — покупай, хочешь — нет. Но дальше-то всё стало совсем грустно, а мы этого и не заметили.

Нас, как лохов (а мы лохи и есть), много лет водили за нос. Нам постоянно впаривали, и до сих пор впаривают, что соки-воды, пиво-селёдка и прочее, и прочее — это всё исконно-посконное наше. А вот нетушки. Например, соки «Добрый», «Моя семья» нам лишь преподносили как российские, а владели ими иностранцы. Притом, что сырьё было нашим.

Справедливости ради заметим, что телереклама была отличная. Вот только теперь оказывается, что владели этим добром не мы. И теперь «не мы»: захотели — производят, не захотели — не производят. Да ещё стройными рядами. По команде.

Не буду называть достойные имена, которые всю эту ненадёжную иностранщину рекламировали. Допустим, что не знали, на кого работают. Но что-то мне подсказывает, что они не глупые люди. Впрочем, замечательных артистов надо винить, если вообще винить, в самую последнюю очередь. В принципе, что плохого в «Моей семье»? Ничего. Кроме одного: мы не семья. Они — сами по себе, мы — сами. И не надо строить иллюзий. А мы их строили 30 лет.

Глядя на этот огромный список отказников, складывается впечатление, что собственного производства у нас вообще нет. Нет ничего, кроме нефти, газа и водки. А ведь было. И местами очень неплохое было. Классное было!

Вот нам «впаривают» по ТВ швейцарских мэтров шоколатье. А я однажды, лет 20 назад, привезла из командировки коллегам мешочек хваленого швейцарского шоколада. Все, конечно, спасибо сказали, а потом: наш шоколад, однако, лучше. Самарский — просто слюнки текут! А ведь до последнего времени самарской «Россией» с её шоколадом рулила замечательная швейцарская компания Nestle — Нестле, выкупившая массу российских предприятий. В том числе и столичную кондитерскую фабрику «Большевик», и дивное жуковское мороженое, сразу ставшее донельзя слащавым.

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания: растворимый кофе, минеральная вода, шоколад, мороженое, бульоны, детское питание, косметика… Заявила, что прекращает инвестиции и рекламу в России, но тем не менее продолжает поставлять продукцию. А можно было бы и попросить ее на выход за профанацию-то наших традиционных брендов.

Последнее, в онлайн-режиме, заседание правительства РФ было в основном на эту тему. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал: «Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме. Ситуация на рынке продовольствия стабильная, продукция своевременно поставляется в торговые точки, постоянно находимся на связи с субъектами и Минпромторгом». Ещё рассказал, как здорово у нас озимые колосятся и как складно уже местами началась посевная — и семян хватает, и техники, и удобрений, и людей.

И премьер Мишустин в ответ озвучил предложение: «Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, инопартнёрами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надёжно защищены, и я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, – здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих, материалов.

Нужно тогда, как и предложил Председатель Правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов — легальных, рыночных инструментов — достаточно, никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдём легальные решения этих вопросов».

Конечно, радуют комментарии наших оптимистичных экспертов: санкции — ерунда, скудеющие прилавки — ерунда, автопром, самолетостроение, бытовая техника… — да все ерунда, нам же теперь такие ниши открылись, такие просторы, мы же теперь всех шапками закидаем! Только вот где же мы были раньше?

Где те российские инвесторы, которые хотят вкладываться в родную страну? И государство, «поможет» ли им, наконец-то, и сколько времени теперь понадобится им, чтобы, наконец, расправить крылья?





