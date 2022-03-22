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Что станет с отношениями между ЕС и Россией? Анатолий Ливри

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Как будут развиваться отношения России и Европы? Какому курсу России следовать в отношениях с Западом? С кем в Европе можно сотрудничать? Что происходит сейчас в ЕС? Говорит доктор философии из Франции и Швейцарии Анатолий Ливри. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга А. Ливри “ЖОМ” с предисловием А. Клесова https://den-magazin.ru/utm/1082

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=93mGMp2KoU4
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