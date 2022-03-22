Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Брифинг Минобороны России (22.03.2022 г.)

135 1

Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом УРОЖАЙНОЕ. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины.

Группировка войск Донецкой Народной Республики вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведет бой за овладение населенными пунктами КАМЕНКА, НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ.

На направлении КУРАХОВО продвижение за ночь составило до пяти километров. Подразделения Донецкой Республики уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев населенными пунктами СЛАВНОЕ, ТРУДОВСКОЙ, ШАХТА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ и МАРЬИНКА.

За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости.
 
Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами КАЛИНОВО ПОПАСНОЕ, НОВОАЛЕКСАНДРОВКА, СТЕПНОЕ, БОГУСЛАВСКОЕ и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника.
 
В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники.
 
Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 9 украинских танков, 7 БМП и БТР.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/13446
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Брифинг Минобороны России (21.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России
Брифинг Минобороны России (19.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (20.03.2022 г.)
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru