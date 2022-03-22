Брифинг Минобороны России (22.03.2022 г.)
Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту НОВОМИХАЙЛОВКА.
Группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенный пункт ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости.
22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах ЛИСИЧАНСК и КРАМАТОРСК, склад ракетно-артиллерийского вооружения в ДРУЖКОВКЕ и склады с боеприпасами в НАДЕЖДИНКЕ и НОВОАЛЕКСАНДРОВКЕ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 83 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.
Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта МЕРЕФА Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники.