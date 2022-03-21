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Сергею Лаврову – 72

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Сергею Лаврову – 72

Сегодня главе МИД РФ Сергею Лаврову исполнилось 72 года. Фонд исторической перспективы поздравляет его с днём рождения.

Дорогой Сергей Викторович!

Весь коллектив Фонда исторической перспективы сердечно поздравляет вас с днём рождения.

Мы благодарим Вас за тот исполинский труд, который Вы отдаёте с юных лет на сложнейшем поприще дипломатической службы. Дипломатия неслучайно относится к тем единичным профессиям, которые издревле именуются Службой.

Ваш труд и есть преданное СЛУЖЕНИЕ не просто государству, но именно Отечеству и его вечным и неизменным национальным интересам.

Это особенно важно в нынешний век фальши и подмен, когда на нашу Россию обрушены все новые и старые фобии, когда вновь, как в годы нашествия Наполеона и Гитлера, на нас обрушена совокупная мощь всего западного фарисейского мира. И опять Россия – одна на весь мир бесстрашно приняла вызов, показав, что её национально-государственная воля сильней.

Вся страна с восхищением следит за вашими беспримерными подвижническими усилиями по вразумлению истеричных противников России. Ваше острое чувство гражданственности вместе с высочайшим профессионализмом воодушевляет и сплачивает. В наших глазах Вы – блистательный дипломат, наследник и продолжатель великой русской дипломатии.

Желаем Вам сил душевных и телесных, здравия и добра.

Желаем Вам вечного горения, бодрости духа, «покоя и воли», Божьей помощи во всех Ваших благих начинаниях.

Многая и благая лета!


Президент Фонда исторической перспективы,      

Член Общественной Палаты РФ                                              Н.А. Нарочницкая

Источник: http://stoletie.ru/lenta/sergeju_lavrovu__72_808.htm
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