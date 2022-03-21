Сергею Лаврову – 72
Сегодня главе МИД РФ Сергею Лаврову исполнилось 72 года. Фонд исторической перспективы поздравляет его с днём рождения.
Дорогой Сергей Викторович!
Весь коллектив Фонда исторической перспективы сердечно поздравляет вас с днём рождения.
Мы благодарим Вас за тот исполинский труд, который Вы отдаёте с юных лет на сложнейшем поприще дипломатической службы. Дипломатия неслучайно относится к тем единичным профессиям, которые издревле именуются Службой.
Ваш труд и есть преданное СЛУЖЕНИЕ не просто государству, но именно Отечеству и его вечным и неизменным национальным интересам.
Это особенно важно в нынешний век фальши и подмен, когда на нашу Россию обрушены все новые и старые фобии, когда вновь, как в годы нашествия Наполеона и Гитлера, на нас обрушена совокупная мощь всего западного фарисейского мира. И опять Россия – одна на весь мир бесстрашно приняла вызов, показав, что её национально-государственная воля сильней.
Вся страна с восхищением следит за вашими беспримерными подвижническими усилиями по вразумлению истеричных противников России. Ваше острое чувство гражданственности вместе с высочайшим профессионализмом воодушевляет и сплачивает. В наших глазах Вы – блистательный дипломат, наследник и продолжатель великой русской дипломатии.
Желаем Вам сил душевных и телесных, здравия и добра.
Желаем Вам вечного горения, бодрости духа, «покоя и воли», Божьей помощи во всех Ваших благих начинаниях.
Многая и благая лета!
Президент Фонда исторической перспективы,
Член Общественной Палаты РФ Н.А. Нарочницкая
Господи,до чего ж на Марину похож…Такой же подкованный и политически грамотный.