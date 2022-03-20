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Почему 30-летний план создания АнтиРоссии не мог закончиться иначе. Александр Дудчак

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Как на Украине создавалась всеохватная сеть влияния. Когда текущие события стали неизбежностью. В чем состоят конкретные плюсы и минусы внедряемых сейчас санкций. Об этом и многом другом рассказывает бывший преподаватель Киевского Университета, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Ведущий Сергей Харцызов.

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#ДеньТВ #экономика #санкции #Украина #история #СССР #Запад #Дудчак
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eg7YQ1tVvrE
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