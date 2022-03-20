Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку КАШЛАГАЧ, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж ШАХТЕРСКОЕ-НОВОУКРАИНКА.



Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.



Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт ТАРАМЧУК и преследует отступающего противника.



Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города ЛИСИЧАНСК и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города РУБЕЖНОЕ.

За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города БОГОДУХОВ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

Беспилотным летательным аппаратом «Форпост-РУ» уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта ВЫПОЛЗОВ, 60 км севернее КИЕВА. Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе МАЛОВОРОНЦОВКИ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности.

Кроме того, офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во ЛЬВОВЕ против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран.

Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает.

Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил».

Главная цель провокации – усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной «бесполётной зоны» и предоставления дополнительного вооружения.

#Минобороны #Россия #Украина

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