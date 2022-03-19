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“Настоящая история Украины. О Киевской Руси”. Выпуск № 1. Е.Ю.Спицын на канале Красная история

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Опубликовано на канале Красная история ** марта 2022 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6BsUCc-5qUo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8822 6514
    чужой час назад

      Великолепный момент про Галицию.
      Если объединить с темой что это подарок Сталина,
      то лучше вернуть подарок обратно.

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