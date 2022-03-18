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Даёшь военный социализм! Константин Сивков

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24 февраля началась полномасштабная гибридная война России и Запада. Какие ещё страны будут втянуты в неё? Какие коалиции будут созданы? Удастся ли Западу натравить на нас Китай? Почему мы не отвечаем на санкции, и что может сделать Россия, чтобы нанести западу непоправимый экономический ущерб? Об этом и многом другом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – историк Игорь Шишкин.

Первую часть передачи смотрите на канале “Стратегия и тактика” https://www.youtube.com/watch?v=0qWCyc1I-7I

А также на
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FAWwkDxo6Pg
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