Даёшь матчасть людям!

Мы живём в удивительное время, когда общественная жизнь очень сильно усложнилась и продолжает стремительно усложняться. Это не удивительно, любая система развивается по пути усложнения – общество как система также развивается по пути усложнения.

Концепция общественной безопасности — это и идея о построении действительно достойного звания человека общества человеков, и определённое понимание мироустройства, позволяющее воплотить эту идею в жизнь.

Всякое общество так или иначе управляется, общество Мурманской области не исключение. По этой причине процессы в любом регионе можно рассматривать в качестве локального процесса управления.

Общество планеты Земля накопило массу проблем, которые связанны не только с биосферными и экологическими факторами, но и в социальной сфере нет благополучия. И дело не только в чьей-то персональной деятельности по угнетению биосферы и народов — дело в бездействии всех остальных!

Он звёзды сводит с небосклона, Он свистнет — задрожит луна; Но против времени закона Его наука не сильна .



В связи с этим, полученных в школе знаний не хватает, в силу их отсталости от течения жизни. Поэтому регулярное самообразование каждого человека должно стать нормальным явлением в обществе на планете Земля.



Не надо ждать, пока кто-то придёт и научит человека знаниям.

Никто человека учить не собирается. Человек сам должен обучаться, если он хочет поспевать заизменениями жизни. А когда человек встанет на путь самообразования, в обществе найдутся люди, готовые помочь.

В работе «Переименование Мурманского аэропорта» [[1] ]информация была собрана в единое целое для удобства понимания происходящего процесса.



Даже этой проделанной работы достаточно, чтобы понять и разобраться в ситуации, потому что получилась единая целостная картина процесса переименования аэропорта, которая изменялась под воздействием внешних сил во времени.

Текущая статья (хоть и является логическим продолжением работы «Переименование Мурманского аэропорта», следует рассматривать как самостоятельный материал) показывает на конкретном событии и на конкретных примерах, как накладывать абстрактную ДОТУ на реальные события жизни общества, как отличать одни явления от других.



Ибо знающего человека будет труднее ввести в заблуждения, чтобы «недруги» продвигали свои корыстные интересы.



Другими словами, знающий человек понимает, что и когда нужно делать, его трудно заставить сделать что-либо во вред себе и своим близким.



Глупого человека просто принудить к действию во вред себе, при этом во благо другим людям и другим обществам.

Для того чтобы знать и понимать — нужно владеть теорией управления.

О восприятии информации

Для того чтобы развивать образное мышление без заранее подготовленных шаблонов, текущая работаспециально сделана без иллюстраций. Читатель сам должен сформировать и понять образы, которые описаны в текущей работе.



Получается треугольник из следующих элементов:



Протекающий процесс. Первая часть работы описывает реальный процесс, связанный с переименованием Мурманского аэропорта. Вся первая работа является иллюстрацией ко второй работе (к текущей), первую и вторую части нужно рассматривать как единое целое.

Информация описательного характера записанная на том или ином носителе. Это первая и вторая части работы вместе взятые. Это вся информация которая описывает реальный процесс лексическими формами. У читателя должен сформироваться устойчивый образ описываемого процесса.

Субъективная мера читателя о процессе. Под словом «мера» следует понимать очень широкий спектр характеристик, как метрологически состоятельных, так и субъективное вариативных.



Эти три элемента связаны друг с другом, их нужно понимать как единое целое:

Процесс + информация + мера = единое целое

Поэтому, если усвоение информации идёт тяжело, то просто отложите чтение.



Или вернитесь в самое начало, в медленном темпе проработайте заново информацию. При этом зарисовывание (или схематические пометки) при чтении материала будут очень полезно.

Оглашения и умолчания



Сразу сделаем уточнение: под словом «управленец» следует понимать большой спектр людей, в него могут входить члены правительства, активисты общественных организаций, региональные чиновники, главные редакторы СМИ и другие люди, которые имеют возможность распространять информацию, влияя на поведение народных масс.



Это уточнение дается на основе того, что управление есть процесс информационный. Передавать информацию — значит управлять.



Декларируемые управленцами цели зачастую сильно отличаются от целей, реально стоящих перед ними. Но ведь осуществление такого управления, возможно только в обществе политически и управленчески безграмотных людей.



Такое управление, в котором достигаемые цели отличаются от тех, на которые якобы работает та или иная структура, причём эти достигаемые цели не афишируются даже после достижения, а оглашаемые цели провозглашаются «временно не достигнутыми», в силу тех или иных проблем; но то, что является с точки зрения одних проблемой, мешающей достичь той или иной цели, может быть целью управления других управленцев.

И получаем отговорки вроде:



«А что я один могу сделать?», звучащие из уст миллионов, или



«Вот пускай правительство (начальник, «старший», чиновник) сделает так, чтобы всем было хорошо».



Оглашение (заявление)

Примеры:



4 октября.«Проект «Великие имена России» — это общественная инициатива , её инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество.



Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу», — сказал Фадеев, презентуя проект в Общественной палате РФ. (…)



«Думаю, что ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой… Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе и задача присвоения этих имён станет действительно народной» — сказал, в свою очередь, Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.



(Примеры взяты из первой части работы, ссылки на источники смотри там же. — примечание ША)



Умолчания (желаемый «результат»)

Пример:



4 декабря.[…] Целесообразность участия Мурманска в этом проекте с самого начала подвергалась сомнению со стороны местной общественности — люди не понимали, зачем областной столице, гордо носящей имя «город-герой», нужны дополнительные обозначения.



А после оглашения результатов голосования в регионе и вовсе произошёл раскол. […]



Эмоциональное противостояние и социальное напряжение, вызванное результатами голосования и агитационной кампанией вокруг самого голосования, очень высоки и в случае их утверждения способны привести к негативным последствиям, вплоть до экстремистских проявлений и действий».



Оглашения и умолчания хорошо распознаются с течением времени происходящего процесса.



Отдельные люди высказывают свои мнения, каждый из них отстаивает (якобы) свою точку зрения, СМИ описывают процесс с той или иной стороны, но по обобщённым косвенным признакам возможно вскрыть умолчания.

Небольшое замечание. Здесь и далее постараемся отойти от субъективных оценок того или иного действия, той или иной персоны. Теория — инструмент, которым нужно научится пользоваться. Результат работы зависит от человека в, чьих руках инструмент, его целей и нравственных стандартов.



Целью текущей работ является — показать как детально разбирать процессы с помощью ДОТУ.

Стоит знать, что «память толпы» = настоящие +(-) две недели. Поэтому долгие процессы, могут с лёгкостью ускользать из поля зрения человека, а в поле зрения «толпы» точно не попадут.



Поэтому многие не смогут вспомнить, что было в начале, что уж говорить о том, чтобы сопоставить первоначальные заявления (оглашения) и итоговый результат.

Обобщенные средства управления/оружия

С позиции ДОТУ все средства управления человеческим обществом могут быть разделены на обобщённые группы, иерархия приоритетов которых строится от медленных, но с устойчивым результатом к быстрым, но неустойчивым. [5]



Если обобщенные средства управления (ОСУ) мы применяем по отношению к своему обществу во благо, то есть выступая субъектом по отношению к объекту управления (обществу), то мы рассматриваем ОСУ именно как средства управления .



Если же ОСУ применяют со стороны (например, наши западные «партнёры») по отношению к нам для нанесения ущерба, то есть они выступают в качестве субъекта управления по отношению к нам (объекту управления), то их следует понимать именно как «обобщенные средства оружия».



Хотя по своей сути, это одно и то же ОСУ, только изменилось направление применения и соответственно, итоговый результат управления.

Начнём с самого «быстрого», затратного, «грязного», низшего уровня управления. «Толпа» любит такие простые и понятные многим средства управления. «Горячие головы» требуют их всё больше и больше.

Силовые

Силовые средства воздействия — оружие в традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и уничтожающее материально-технические объекты цивилизации, вещественные памятники культуры и носителей их духа.



Причём, угроза применения силы тоже относится к этому же.

Примеры:



26 ноября. […]И означает ли сражение между сторонниками Папанина и Романова за имя аэропорта, что война гражданская у нас по-прежнему в умах ?



3 декабря.[…] То, что ситуация с имянаречением аэропортов вызовет такую полемику — было понятно, как понятно и то, что власти ищут дополнительные каналы для спуска пара. Пусть народ лучше рубится из-за кандидатур в шорт-листе, чем задаёт неудобные вопросы чиновникам.



Тактика, безусловно, сработала, правда, показала она и другое — гражданская война не кончилась в 1923 году, а продолжается до сих пор, пусть и в виде интернет-баталий.



Гражданская война относится к шестому приоритету управления, имеется прямое столкновение между людьми, жертвы, насилие и много других ужасных действий.

В рассматриваемом процессе в заданный период времени не было прямого применения этого метода.



Но некоторые «активные граждане» способствовали к физическому столкновению людей, чтобы запустить силовое воздействие на объект управления.



8 декабря.Коммунисты в Мурманске проведут митинг против присвоения аэропорту имени Николая II.



Другим «активным гражданам» с иной точкой зрения, остаётся вывести на улицу людей, и все вместе могут устроить беспорядки (иль что похуже). А как мы знаем: «От маленькой искры, разгорается большое пламя».

Стоит также заметить, что вывод людей на улицу произошёл в конце процесса голосования, когда люди уже были эмоционально заряжены. Эмоциональная зарядка происходила в течении всего времени проведения конкурса.



Этому активно способствовали СМИ. Просто так людей на улицу не вывести и спровоцировать их к действиям, люди должны быть эмоционально готовы к активным действиям.



Поэтому:

перед активными действиями — всегда идёт информационная подготовка населения.

Методы так называемой «уличной демократии» характеризуются тем, что:



Участники этих мероприятий не представляют действительное большинство народа, поскольку в этих акциях участвуют только те, кто имеет свободное время для «общественной деятельности», поскольку не обременены зарабатыванием средств на хлеб насущный (А выразителем воли народа они объявили себя сами).



Проведение протестных мероприятий всегда использовалось и используется для расшатывания внутриполитической обстановки в стране (в регионе в частности), поскольку разговора нет, а есть форма ультиматума, принимать и выполнять который не будет ни один уважающий себя управленец (власть).



Рассмотренный пример малого митинга под руководством КПРФ не дал никаких результатов. Но митинги бывают «успешными», например Евромайдан на Украине, акции „желтых жилетов” во Франции.

Принципы применения силового способа управления — одни и те же.

Генетические

Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поколения, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и развития ими культурного наследия предков:



алкогольный, табачный и прочий наркотический геноцид,



пищевые добавки, все экологические загрязнители,



некоторые медикаменты,



некоторые виды музыки.



Для качественного понимания этого средства управления, можно написать отдельную статью, но мы постараемся сжато объяснить суть в рамках текущей работы.

В рассматриваемом процессе в заданный период времени, это средство управления не применялось, всё же поясним на одном из возможных (вымышленных) сценариев развития ситуации:



Если несколько групп людей в одном месте с разными взглядами, будут активно высказывать свою позицию, при этом будут присутствовать люди в алкогольном опьянении (или под любым другим наркотиком/ядом), то переход в фазу физического столкновения пойдёт быстрее и агрессивнее.



Другими словами: пьяная толпа с лёгкостью устроит беспорядки с причинением вреда всему окружающему и окружающим,



для этого достаточно раздать алкоголь просто так, или в рамках какого-нибудь «пивного фестиваля».



Средства управления применяются как по отдельности, так и в совокупности. Шестое и пятое средства управления, хорошо работают по отдельности, но также могут работать, дополняя друг друга.

Подробный разбор воздействия алкоголя (и других ядов) на организм человека в частности и общества в целом, читайте в работе: «Пьющие люди как мостик перехода к трезвому обществу».

Экономические

Экономические процессы, как средства воздействия, подчинённые чисто информационным средствам воздействия через финансы (деньги), являются предельно обобщённым видом информации экономического характера.

Примеры:



16 августа 2017.(почти за год до начала описываемого процесса голосования. — примечание ША)Несколько слов по аэропорту Мурманска.



Состояние рулёжных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательной станции давно требует проведения работ по реконструкции.



Имеются поручения Председателя Правительства и необходимые средства в размере 2,5 миллиарда рублей на проектирование и проведение этих работ. К сожалению, пока вошли только в предложение по дополнительному финансированию на 2018—2021 годы.



Поэтому, просим также поддержать выделение заявленного объёма на реконструкцию аэропорта Мурманска с учётом стратегической важности данного объекта.



26 октября.[…] Согласно планам реконструкции, в рамках первого этапа будет задействовано федеральное финансирование в размере около 3 млрд рублей, а также вложения холдинга — около 1 млрд рублей.



«На федеральные средства, в размере около 3 млрд рублей, запланирована реконструкция перрона,патрульных дорожек, строительство нового аварийно-спасательного центра», — сказал Пак. (Этот момент хорош тем, что показывает как несколько процессов пересекаются в одной точке в одно время. — примечание ША)



Грамотные управленцы планируют свои действия и рассчитывают, какие средства нужны для их реализации. Денежные затраты — это управление на четвёртом приоритете (финансовом).

Региональные власти считают «свои» деньги, если не хватает, обращаются за помощью в федеральный центр. Федеральный центр в этом случае, принимает активное участие в процессе управления регионом:



дать (или не дать) денег,



сколько денег дать,



всё сразу (или по частям),



в какое время года деньги придут на проект,



«откат» какого размера запросит чиновник (и тд).



Из этого комплекса управленческих решение будет реализована программа модернизации проекта (в данном случае аэропорта). Или наоборот — не будет реализована, если финансирование на проект не выделят, или выделят, но мало.

Поясним ещё раз.Сам по себе финансовый приоритет управления «безликий» и «пустой» , а вот полезный они или разрушительный, зависит от поставленных целей, задач и личности исполнителя (управленца).



Если деньги на полезные людям проекты выделяются своевременно и проекты реализуются, то это управление ,



если деньги не выделяются, процесс принятия решений растягивается, такие проекты не реализуются (хуже всего, когда действующие проекты останавливаются из-за отсутствия финансирования) то это оружие.



Вернемсяк рассмотрению процесса голосования и итогового результата с финансовой точки зрения.

Организация конкурса

При капиталистической модели устройства общества, практически любое действие требует денег. Проведение всероссийского конкурса без денег невозможно.



Можно выделить следующие затраты организаторов конкурса:



технические (сайт, его разработка и сопровождение на период проведения конкурса, как минимум),



социологические опросы для определения тройки лидеров,



и др.



Из оглашённой информации можно узнать один из источников финансирования:



«У нас естьАссоциация аэропортов России, она наш партнёр, они готовы к этой работе, они готовы вложить очень большие средства, чтоб надлежащим образом оформить эти аэропорты», — пояснил Фадеев.



Переименование аэропорта является лишь прикрытием. По факту, получаем рост негативных настроений в регионе, раскол общественного мнения. Эти результаты достигаются и с учётом вложенного финансирования.

Следовательно, в данном случае следует рассматривать управление через финансирование именно как оружие.

КПРФ → «толпа»

В сети есть материалы с описанием затрат на проведение митинга[6] . При желании читатель может подробнее разобраться в этом вопросе.

Дополним лишь, что количество выделенных денег на проведение митинга — один из важных факторов.

«Кто платит, тот и заказывает музыку».

Выделят деньги на уличную акцию с определенными лозунгами — будет у политического движения картинка для отчётности и какая-то массовость мероприятия. Не выделят денег — «политическая партия» сама мало чего сделает.

Финансирование партий и партийных акций — есть управление на четвёртом (финансовом) приоритете. В рассматриваемом процессе засветились и другие общественные организации (кроме политических партий), ими также можно управлять с помощью денег.

Поклонская → «толпа»



5 декабря. В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Наталья Поклонская сообщила, что, по её данным, аэропорту выделят 3,5 млрд рублей.

«Аэропорт в Мурманске международный.



Насколько мне известно, три с половиной миллиарда рублей планируется выдать федеральных денег, народных денег, из федерального бюджета на реконструкцию этого аэропорта.



И, поверьте мне, получив имя государя Николая Второго, этот аэропорт получит быстрее долгожданные федеральные деньги из бюджета на его реконструкцию».



Заявление Поклонской относится к четвертому приоритету (финансовому), затрагивая третий приоритет — идеологический (мы о Николае II), при этом оно качественно отличается от деятельности КПРФ в этом же четвертом приоритете управления.

В ДОТУ есть правило:

Использовать объективные обстоятельства, на достижение субъективныхцелей. Другими словами, когда вокруг человека что-то происходит и он никак не влияет на происходящее, при этом человек делает действия для получения собственной выгоды от происходящего вокруг.

Краткий список действий таков:



Управленцы занимаются модернизацией инфраструктуры, планируют, получают финансирование. Это долгий процесс со своими целями. (Смотри раздел «Мурманский транспортный узел» работы «Переименование Мурманского аэропорта»)

Поклонская к этому отношения никакого не имеет, финансирование проектов идёт мимо неё, при этом Поклонская знает какую-то «закрытую» информацию.

Используя то, что толпа не знает внутри-аппаратной информации, а Поклонская знает некий инсайд, Поклонская делает громкое обещание на будущее: «Если вы (толпа) проголосуете, то вам дадут деньги на аэропорт».



Это управление толпой с помощью финансового обещания. Иными словами, Поклонская пообещала «сладкую морковку». Но морковка всё равно будет, деньги выделят и без громкого обещания Поклонской.

В этом случае, громкое обещание Поклонской будет выполнено (в любом случае). Не стоит забывать, что Поклонская работает на «царя», а не на модернизацию инфраструктуры региона.

Интересный получился пример управления(оружия) с помощью финансового приоритета ОСУ.

Фактологические

Информация факто-описательного характера: описание частных процессов и их взаимосвязей — существо информации третьего приоритета, к которому относятся вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология всех отраслей науки.

Чтобы не перегружать текущий раздел, некоторые грани этого средства управления вынесены в отдельный подраздел: «Роль СМИ в процессе переименования».

К третьему приоритету сложно подобрать пример из процесса переименования Мурманского аэропорта, потому что тут идёт взаимосвязь нескольких процессов протекающих во времени.



Всё же один пример есть:



26 октября.[…] Согласно планам реконструкции, в рамках первого этапа будет задействовано федеральное финансирование в размере около 3 млрд рублей, а также вложения холдинга — около1 млрд рублей.



«На федеральные средства, в размере около 3 млрд рублей, запланирована реконструкция перрона, патрульных дорожек, строительство нового аварийно-спасательного центра», — сказал Пак.



Для понимания связи частных процессов нужно описаниекак минимум трёх процессов:



процесс переименования аэропорта (мы описали его в работе «Переименование Мурманского аэропорта» и продолжаем описывать в текущей работе);

процесс реконструирования инфраструктуры Мурманской области (чуть-чуть затронули, но полноценное описание нужно делать);

процесс развития всей Мурманской области не только как самостоятельной территории, но и как части Российской федерации (тут ещё «конь не валялся»);



Описав различные процессы, их взаимосвязи, их взаимовложенности друг в друга, получим ясную картину управления на третьем (информационном) обобщенном средстве управления.

Историко-алгоритмический

Информация летописного, хронологического,характера всех отраслей Культуры и всех отраслей Знания.



Она позволяет видеть направленность течения процессов и соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли Знания.



При владении адекватным мировоззрением, на основе чувства меры, она позволяет выделить частные процессы, воспринимая «хаотичный» поток фактов и явлений в мировоззренческое «сито» — субъективную человеческую меру распознавания.

В настоящем контексте под культурой понимается вся информация, в преемственности поколений не передаваемая генетически.

Задача первой части нашей работы состояла в том, чтобы показать один процесс (как единое целое), протекающий во времени, который раздроблен на мелкие части, раскидан по просторам и перевёрнут в некоторых местах. Но это один единый процесс. Всего лишь один.

Вокруг нас протекают многие другие процессы, как большие так и малые, процессы могут быть как региональные, такстрановые, как континентальные, так и глобальные.



Процессы протекают во времени, и если это очень долгий процесс (к примеру, больше 5, или 10, или 50, или даже 150 лет) то его как бы и незаметно, некоторые люди скажут:

«Его и вовсе нет, это плод воображения авторов».

Описание и оценка процесса переименования Мурманского аэропорта является маленьким явлением в общем течении жизни общества. Направление всего же течения жизни общества задаётся с применением второго (Историко-алгоритмического) обобщенного средства управления.

Далее по тексту будет рассмотреноцелеполагание процесса переименования, здесь же отметим, что вся ситуация с переименованием повлияла на естественное течение жизни общества.



В обществе Мурманской области (в большей степени относительно всей России) изменилось общественное мнение по затронутым вопросам. Что в свою очередь повлияло на течение жизни всего общества.

История изменяется со временем, а с помощью внешнего воздействия, история изменяется сильнее. Направление в которое изменится история, зависит от субъективных целей управленца.

Методологический

Информация мировоззренческого характера,методология, осваивая которую, люди строят — индивидуально и общественно — свои «стандартные автоматизмы» распознавания частных процессов в полноте и целостности Мироздания и определяют в своем восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности.



Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутри-общественное полновластие как в пределах региона, так и в глобальных масштабах.

Как видно из приведенных примеров, иллюстрирующих определенный способ управления, примеров больше в шестом и четвертом приоритетах, и полностью отсутствуют в первомприоритете.



Это связано с тем, что чем ниже приоритет (шестой), тем больше процесс проявляется в реальном мире, например уличная акция. Чем выше приоритет, тем больше процесс проявляется в информационной сфере, которая может быть оторвана от точного физического проявления.



И некоторым людям тяжело воспринимать образную информацию, они привыкли видеть реальные картинки.

Хотя однозначных разграничений между средствами воздействия нет, поскольку многие из них обладают качествами, позволяющими отнести их к разным приоритетам, но приведенная иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить доминирующие факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств управления и, в частности, в качестве средств подавления и уничтожения управленчески-концептуально неприемлемых явлений в жизни общества.

Повторим для закрепления.



При применении этого набора внутри одной социальной системы это — обобщенные средства управления ею.



А при применении их же одной социальной системой (социальной группой) по отношению к другим, при несовпадении концепций управления в них, это — обобщенное оружие, т.е. средства ведения войны, в самом общем понимании этого слова.



Указанный порядок определяетприоритетность названных классов средств воздействия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием средств высших (первый, второй) приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием низших (шестой, пятый), хотя и протекает медленнее и без «шумных эффектов».



То есть, на исторически длительных интервалах времени быстродействие растет от первого к шестому, а необратимость результатов их применения, во многом определяющая эффективность решения проблем в жизни общества в смысле раз и навсегда, — падает.

Еще раз приведём порядок кратких названий приоритетов обобщённых средств управления (оружия):



методологический,

матрично-алгоритмический (исторический),

фактологический,

экономический,

генетический,

силовой.



Указанный порядок определяет приоритетность названных классов средств воздействия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием средств высших приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием низших.



В начале текущей работы писали:

Всякое общество так или иначе управляется, общество Мурманской области не исключение. По этой причине процессы в любом регионе возможно рассматривать в качестве локального процесса управления.

Процессы локального значения и глобального масштаба сами по себе не реализуются, само по себе ничего не происходит. Для качественного управления любым процессом на планете Земля нужно:



чтобы управленец с интеллектом применял полную функцию управления (ПФУ) для реализации в жизни необходимых задач.



Полная функция управления

ПФУ — как объективное явление — представляет собой цепочку действий, в которой реализуется процесс управления…



Окончание следует.



Школа аналитики

***

.

.