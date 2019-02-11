Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2019

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине с марта прошлого года, вернулся в Крым.

Об этом РИА Новости сообщила мать моряка Евгения Горбенко.

«Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально», — уточнила она.

По словам женщины, Горбенко выглядит хорошо.

«Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади», — добавила она.

Задержание «Норда»

Крымское судно «Норд» под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков. В заточении оставался только капитан.

Исчезновение Горбенко

Четвертого февраля украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По информации на сайте МВД Украины, мужчина исчез 26 января в городе Мелитополь Запорожской области.

На Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.

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