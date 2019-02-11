Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2019
- 09:53 СРОЧНО: Капитан «Норда», пропавший на Украине, вернулся в Крым.
- 09:00 Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО).
- 03:30 Жгите до упора: даёшь переименование Киева и Украины!.
- Вчера 23:40 Лoжиcь, Бaндepa.
СРОЧНО: Капитан «Норда», пропавший на Украине, вернулся в Крым
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине с марта прошлого года, вернулся в Крым.
Об этом РИА Новости сообщила мать моряка Евгения Горбенко.
«Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально», — уточнила она.
По словам женщины, Горбенко выглядит хорошо.
«Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади», — добавила она.
Задержание «Норда»
Крымское судно «Норд» под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозило до пяти лет лишения свободы.
Позднее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков. В заточении оставался только капитан.
Исчезновение Горбенко
Четвертого февраля украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По информации на сайте МВД Украины, мужчина исчез 26 января в городе Мелитополь Запорожской области.
На Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.
Читайте также: Украинский врач: «Из-за вас, тупоголовых, наступило средневековье»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО)
Шоу должно продолжаться — справедливо рассудил комик Вова Зеленский, он же кандидат в президенты Украины от Игоря Коломойского, и решил не фиксироваться на негативе в виде обнаруженного у него бизнеса в России, а вместо этого дать избирателям то, что он умеет лучше всего — цирк и зрелища.
Так, на съёмочной площадке фильма «Слуга народа» Зеленский отрепетировал инаугурацию и получил удостоверение президента. В фильме снимаются коллеги Зеленского по комедийному шоу «95 квартал».
Во время прогона сцены, где Зеленский готовится зачитать присягу украинскому народу, его коллега-комик Евгений Кошевой пошутил: «Репетируешь перед настоящей инаугурацией?» Зеленский засмеялся: «Ну конечно!».
Читайте также: «Да он же бухой!» — реакция публики на бред Порошенко на Всеукраинском форуме (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жгите до упора: даёшь переименование Киева и Украины!
Украинский политолог Владислав Михеев на своей странице в социальной сети — о безумных инициативах украинских «русификаторов».
Добро пожаловать в Евроцентрину!
Во всех этих переименованиях меня всегда смущало то, что очень уж мельчат товарищи депутаты — проблемы у них с масштабом мышления! Радикальнее надо.
Ну вот, например, город Киев. К чему эти дурацкие русификаторские окончания — ов/ев? Давайте в конце концов назовём столицу нормально, по-украински: Киенко или Киенкив.
С названием государства тоже надо что-то решать. Очень унизительно это звучит — Украина. Только враги могли подсунуть нам такое название.
Мы-то знаем, кто на самом деле окраина цивилизованной Европы. И это — точно не мы! Мы — её географический центр.
Нам пристало бы называться Евроцентрина — как минимум! Особенно после того, как в результате голосования в ВР и острого приступа мании величия мы почти что вступили в ЕС и НАТО без их на то согласия.
Не сомневаюсь, что, если завтра очередной городской сумасшедший внесет подобный законопроект в Раду, за него тоже проголосуют 240 депутатов.
Почему нет?
За фейковую Сичеславскую область же проголосовали? А в Киенко с Евроцентриной логики даже поболе будет, чем в Сичеславе.
Если уж геть, так геть! Без этих ватно-гибридных полумер.
Я бы еще к фамилиям депутатов с чиновниками присмотрелся позорче. Пусть все, у кого -ман, -ов и т. п., добровольно переименуют сами себя в Гройсенко и Турчинского. Гулять так гулять!
Пусть жгут до упора, раз реальной экономикой и законотворчеством у них все равно заниматься не получается.
Читайте также: Крымский мост всё же рухнет, но подомнёт и Украину, — Тука
Владислав Михеев, Украина
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Лoжиcь, Бaндepa
К оглавлению | Источник: www.youtube.com