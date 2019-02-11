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Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2019

11:02. 11 февраля 2019 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:

СРОЧНО: Капитан «Норда», пропавший на Украине, вернулся в Крым

СРОЧНО: Капитан «Норда», пропавший на Украине, вернулся в Крым | Русская весна

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине с марта прошлого года, вернулся в Крым.

Об этом РИА Новости сообщила мать моряка Евгения Горбенко.

«Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально», — уточнила она.

По словам женщины, Горбенко выглядит хорошо.

«Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади», — добавила она.

Задержание «Норда»

Крымское судно «Норд» под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков. В заточении оставался только капитан.

Исчезновение Горбенко

Четвертого февраля украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По информации на сайте МВД Украины, мужчина исчез 26 января в городе Мелитополь Запорожской области.

На Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.

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Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО)

Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО) | Русская весна

Шоу должно продолжаться — справедливо рассудил комик Вова Зеленский, он же кандидат в президенты Украины от Игоря Коломойского, и решил не фиксироваться на негативе в виде обнаруженного у него бизнеса в России, а вместо этого дать избирателям то, что он умеет лучше всего — цирк и зрелища.

Так, на съёмочной площадке фильма «Слуга народа» Зеленский отрепетировал инаугурацию и получил удостоверение президента. В фильме снимаются коллеги Зеленского по комедийному шоу «95 квартал».

Во время прогона сцены, где Зеленский готовится зачитать присягу украинскому народу, его коллега-комик Евгений Кошевой пошутил: «Репетируешь перед настоящей инаугурацией?» Зеленский засмеялся: «Ну конечно!».

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Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО) | Русская весна
Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО) | Русская весна
Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО) | Русская весна
Зеленский отрепетировал свою инаугурацию и получил удостоверение президента (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жгите до упора: даёшь переименование Киева и Украины!

Жгите до упора: даёшь переименование Киева и Украины! | Русская весна

Украинский политолог Владислав Михеев на своей странице в социальной сети — о безумных инициативах украинских «русификаторов».

Добро пожаловать в Евроцентрину!

Во всех этих переименованиях меня всегда смущало то, что очень уж мельчат товарищи депутаты — проблемы у них с масштабом мышления! Радикальнее надо.

Ну вот, например, город Киев. К чему эти дурацкие русификаторские окончания — ов/ев? Давайте в конце концов назовём столицу нормально, по-украински: Киенко или Киенкив.

С названием государства тоже надо что-то решать. Очень унизительно это звучит — Украина. Только враги могли подсунуть нам такое название.

Мы-то знаем, кто на самом деле окраина цивилизованной Европы. И это — точно не мы! Мы — её географический центр.

Нам пристало бы называться Евроцентрина — как минимум! Особенно после того, как в результате голосования в ВР и острого приступа мании величия мы почти что вступили в ЕС и НАТО без их на то согласия.

Не сомневаюсь, что, если завтра очередной городской сумасшедший внесет подобный законопроект в Раду, за него тоже проголосуют 240 депутатов.

Почему нет?

За фейковую Сичеславскую область же проголосовали? А в Киенко с Евроцентриной логики даже поболе будет, чем в Сичеславе.

Если уж геть, так геть! Без этих ватно-гибридных полумер.

Я бы еще к фамилиям депутатов с чиновниками присмотрелся позорче. Пусть все, у кого -ман, -ов и т. п., добровольно переименуют сами себя в Гройсенко и Турчинского. Гулять так гулять!

Пусть жгут до упора, раз реальной экономикой и законотворчеством у них все равно заниматься не получается.

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Владислав Михеев, Украина

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Лoжиcь, Бaндepa

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Метки: важное, компиляция
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