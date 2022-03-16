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В бригаде только операторы. Часть 1, 1983

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Фильм рассказывает о важных изменениях в профессии лесоруба связанных с техническим прогрессом.

Дальневосточная студия кинохроники, 1983 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i08ADt2zhQ4
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