Сводки от ополчения Новороссии 11 декабря 2017

Крупный схрон оружия украинских ДРГ обнаружен в ЛНР (ФОТО, ВИДЕО)

В Первомайске (ЛНР) сотрудники МВД Республики обнаружили крупный тайник оружия и боеприпасов, предназначавшийся для пополнения запасов групп украинских диверсантов, действующих на территории ЛНР. О деталях проведенной операции «Русской Весне» рассказали в МВД Республики. Незаконный арсенал хранился в пластиковых бочках, закопанных в земляной пол подвала. Перед вскрытием тайника его тщательно проверили полицейские взрывотехники Экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР. Схрон представлял собой три пластиковые бочки. Одна из емкостей оказалась негерметична. Для сохранности содержимого она была наполнена смесью дизтоплива и машинного масла. Две остальные оказались сухими. Всего в бочках было обнаружено 14 различных гранатомётов и огнемётов, 4 противопехотные мины МОН-50, 1 магнитная мина, 55 гранат, 31 выстрел ВОГ-25, 7 взрывателей (в том числе управляемые по радио), 13 запалов к ручным гранатам, 1,5 кг пластита, несколько сигнальных ракет, а также около 10 тысяч патронов различных калибров. Весь незаконный арсенал изъят. В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к организации схрона. Судя по номенклатуре тайника, он был создан украинскими разведгруппами как долговременная база пополнения припасов групп диверсантов, действующих на территории ЛНР. Читайте также: В «Гладосовском котле» у ВСУ страшные потери — сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

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Последняя Осень в Донецке

Документальный фильм Бенуа Муша о войне Украины против республик Донбасса. В фильме показаны ноябрьские дни 2017 года.

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Женщина на передовой НМ ЛНР. Анастасия Шаповалова. Спецпроект “Я – Не боюсь!”

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Произвол и военные преступления добровольческого батальона “Айдар” на севере Луганской области

Украина: произвол и военные преступления добровольческого батальона "Айдар" на севере Луганской области

В продолжение темы с сорванным показом в Петербурге фильма восхваляющего украинских карателей из батальона "Айдара" https://colonelcassad.livejournal.com/3864152.html Так как уже повылазила различная отечественная мразота с рассказами "они всего-лишь солдаты", то напоминаю доклад "Международной Амнистии" на тему преступлений "Айдара", представители которой всего за 2 недели знакомства с батальоном, поняли то, что за 3,5 года не может или не хочет понять отечественная демшиза.Батальон "Айдар" – один из тридцати так называемых "добровольческих батальонов", возникших вследствие конфликта и непрочно интегрированных в украинские силовые структуры, которые между тем стремятся вновь взять под контроль удерживаемыесепаратистами районы.В ходе двухнедельной исследовательской миссии в регионе исследователь Amnesty International опросил десятки потерпевших и свидетелей произвола, а также местных должностных лиц, командиров и сотрудников милиции в этом районе и представителей батальона "Айдар".Результаты исследования свидетельствуют о том, что хотя бойцы батальона "Айдар" официально подчинены объединённому штабу украинских силовых структур в регионе, они фактически действуют безнадзорно и бесконтрольно, а местная милиция не можетили не желает разбираться с произволом.С середины мая до второй половины июля часть региона, в котором в настоящее время действует "Айдар" (в частности, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и город Счастье) находилась под контролем сепаратистов так называемой Луганской народной республики(ЛНР). В это время сообщалось, что сепаратисты совершали различные виды произвола в отношении гражданского населения, в том числе похищения, кражи и убийства. Amnesty International зафиксировала такие виды произвола со стороны вооружённых группировоксепаратистов и в других областях.Батальон "Айдар" сыграл существенную роль в продвижении украинских войск в июле, в частности, во взятии города Счастье, что в 24 километрах севернее Луганска. В ходе боёв батальон понёс немалые потери. До нескольких десятков его бойцов были убиты, попав взасаду южнее Счастья, уже после объявления перемирия 6 сентября 2014 года. Хотя многие в стране считают батальон "Айдар" преданной боевой силой,Amnesty International призывает украинские власти привести "Айдар" и другие добровольческие батальоны к эффективной субординации и контролю, безотлагательно расследовать все утверждения о произволе и привлечь к ответственности виновников.Украинские власти не могут позволить себе повторения того беззакония и произвола во вновь занимаемых районах, которые преобладают на территориях, находящихся в руках сепаратистов. Неспособность пресечь произвол и возможные военные преступления,совершаемые добровольческими батальонами, грозит усилием напряжённости на востоке страны и подрывом заявленных новыми властями Украины намерений укреплять и соблюдать принцип верховенства закона.Многие свидетели и потерпевшие, к которым обращалась организация, неохотно рассказывали подробности случившегося, опасаясь мести бойцов "Айдара". Имена потерпевших и очевидцев в приведённых ниже примерахизменены., небольшом городе к северу от Лисичанска. Один из них – "Андрей" (имя вымышленное), проходивший курс химиотерапии по поводу рака лёгких, рассказал Amnesty International следующее. Двадцать седьмого августа в три часа дня он находился возле своего дома, когда туда приехал микроавтобус с группой бойцов батальона "Айдар". К нему подошли двое мужчин с автоматами, одетые в камуфляжную форму, и приказали ему лечь на землю. Андрей рассказал:Андрей сказал, что державшие его люди отвезли его на стадион в Северодонецке и там отпустили, оставив завязанными глаза. Его жена сообщила, что обратилась в местную милицию, и в конечном итоге им вернули часть вещей, отнятых похитителями (два паспорта и телефон), но не вернули документы на машину, водительские права, ключи, бумажник и банковские карты. Милиция уголовного дела не возбудила. Двадцать восьмого августа была предпринята попытка снять деньги с его карточки. Amnesty International видела автоматическое СМС-уведомление об этой попытке, отправленное на телефон Андрея.Родственники двоих других задержанных мужчин, обратившиеся в отделение милиции в Северодонецке 28 августа за информацией об их местонахождении, рассказали Amnesty International, что- и при обращении родственников, и Amnesty International. Знакомый, только что отпущенный из того же места, узнал одного из находившихся там мужчин и рассказал, что25 августа около четырёх часов дня бойцы батальона "Айдар" похитили 31-летнего бизнесмена Евгения неподалёку от телевышки под Старобельском. Евгений сообщил Amnesty International, что когда он остановился на заброшенной заправке, чтобы сходить в туалет, к нему подошли трое мужчин в масках, приехавшие на чёрном ВАЗе. Евгений рассказал:По словам Евгения,Днём 23 августа бойцы батальона "Айдар" обыскали дом Олёны в селе Александровка под Северодонецком. 82-летняя Олёна рассказала Amnesty International, что находилась дома с дочерью, зятем и внуком. Они услышали стрельбу и увидели через камеру видеонаблюдения, что к дому подъезжают несколько машин. Олёна рассказала:Олёну быстро отправили на такси в больницу в Северодонецке. Врачи сообщили Amnesty International врачи, что её оперировали семь часов. Олёна получила значительные абдоминальные ранения – осколочные, но не пулевые (об этом свидетельствовалирваные входные и выходные отверстия раневых каналов). У неё был разрыв толстой кишки, и ей удалили два перебитых ребра.Amnesty International высказала тревогу по поводу произвола, совершаемого бойцами батальона "Айдар" в Северодонецке и Рубежном, непосредственно его сводному коменданту по Северодонецку и Рубежному. Тот сказал, что батальон применяет "упрощённую" процедуру задержания и не отрицал, что у батальона действительно есть собственный изолятор в районе Северодонецка для содержания задержанных. Он признал, что во время ареста могли происходить случаи избиений, подтвердил, что на время содержания под стражей задержанным завязывают глаза, что его бойцы удерживали Андрея и что он лично контролировал передачу сумки с его документами милиции.Высокопоставленное военное должностное лицо в районе сообщило Amnesty International, что получив его рапорты, Министерство обороны в начале августа прислало две комиссии для проверки батальона "Айдар". Их рекомендации по его реорганизации и упорядочению процедур пока не выполнялись.РекомендацииAmnesty International призывает власти Украины:- разъяснить правовой статус батальона "Айдар" и других добровольческих батальонов;- установить в добровольческих батальонах чёткую субординацию, контроль и подотчётность;- незамедлительно провести тщательные, беспристрастные и эффективные расследования всех утверждений о произволе, совершённом участниками добровольческих батальонов, включая, в частности, акты произвола, совершённые батальоном "Айдар" на севере Луганской области;- эффективно защищать потерпевших и свидетелей расследуемого произвола от мести;- позаботиться о том, чтобы все участники военных и правоохранительных операций, в том числе участники добровольческих батальонов, были в полной мере осведомлены о положениях украинского законодательства и нормах международного права, применимых к их действиям, а также об возможной личной и командной ответственности за их нарушение. https://amnesty.org.ru/sites/default/files/eur500402014ru.pdf – цинкИ это только за 2 недели, когда неспешный поиск по верхам дал международным правозащитникам целый ворох уголовных дел и различных преступлений.Активный участник ОПГ "Айдар" Энвер Велиляев – похищения людей, организация преступной группы, вымогательства и т.д.Активный участник ОПГ "Айдар" Александр Бабич – похищения людей, пытки, вымогательство. Вместе с ним по делу проходило еще три члена "Айдара".Вита Заверуха. Убийство, планирование террористических актов.Помощник командира "Айдара" Сергей Граб. Арестован в 2015 году за разбойные нападения, грабежи, нападения на сотрудников правоохранительных органов, вымогательства, кражи и т.д.Основатель "Айдара" Валентин Лихолит – организация вооруженной банды, разбой, бандитизм, вымогательство, похищения людей, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.И кстати да, как и на заправил батальона "Торнадо", на руководство батальона в конечном итоге завели уголовные дела (сильно позже рекомендаций "Международной Амнистии" и то, подавляющее большинство из арестованных должного наказания не понесли) за криминал и другие преступления, хотя и по другому поводу связанному с участием бывших и действующих карателей в политических акциях оппонентов Порошенко. Но как видим, нашлись у этой сволочи воздыхатели уже в России.

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“Единственная победа”. Почему ВСУ празднуют “захват” ненужных позиций

© РИА Новости / Сергей Аверин

В ДНР сообщают, что украинская армия готовится к наступлению. Ранее ВСУ уже вошли в два поселка в нейтральной зоне и объявили это победой. На днях ополченцы отбили попытку украинских силовиков продвинуться еще дальше и занять позиции ополчения. РИА Новости рассказывает о том, как живется в “освобожденных” селах и почему Киеву так важно сейчас сообщить хоть о какой-то “перемоге”.

Тишина на фронте

Украинские военные попытались занять позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) у населенного пункта Доломитное под Горловкой. Как сообщили в Донецке, ополченцы засекли группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и смогли ее нейтрализовать. Перед этим ВСУ обстреливали Доломитное и расположенный рядом поселок Гольмовский.

Немногим ранее в ДНР предупредили, что украинские военные готовят широкомасштабное наступление на всех направлениях в Донбассе. Операция должна начаться в период с 8 по 15 декабря.

Признаки готовящейся атаки — к линии соприкосновения стягиваются артиллерийские системы и системы залпового огня. Руководителям Службы безопасности Украины (СБУ), помимо этого, пришла в голову мысль сделать у линии соприкосновения зону, где не будут работать сотовые телефоны. Для этого операторы связи должны были отключить базовые станции в 50 километрах от “фронта”. Очевидно, бойцы украинских сил в частных разговорах выбалтывали военные секреты.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты для разведки. Шестого декабря ополченцы сбили дрон, который помогал корректировать огонь по поселку Гольмовский на окраине Горловки. Из минометов территорию ДНР обстреливали бойцы батальона “Айдар”, которые незадолго до этого заняли село Травневое и поселок Гладосово.

“Смотрели с нескрываемой враждой”

С “захватом” этих сел в “серой зоне” тоже связывали некое украинское наступление, которое вроде бы планировалось, но сорвалось. Гладосово и Травневое Вооруженные силы Украины заняли села в конце ноября. Село и поселок расположены на нейтральной полосе, раньше в них на постоянной основе не было ни киевских силовиков, ни ополченцев.

Журналист из Киева Андрей Цаплиенко описывал появление украинских военных как “освобождение” жителей. “Наши развернули медпункт, раздали кучу гуманитарки (гуманитарной помощи. — Прим. ред.). У многих на глазах были слезы благодарности. И они говорили, что наконец-то пришла Украина”, — рассказывал он. Правда, Цаплиенко добавил, что “некоторые смотрели с нескрываемой враждой”.

О том, что теперь происходит в захваченных селах, рассказывают не только в украинских СМИ, но и в Донецке. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о репрессиях по отношению к местным жителям со стороны украинских силовиков. “За неделю украинскими силовиками было задержано 24 жителя поселков, 11 из них до сих пор удерживаются на подвалах. Все они открыто выступали против оккупации ВСУ”, — сказал Басурин.

О ситуации в захваченных Травневом и Гладосово рассказывает и Роман — волонтер гуманитарной группы “Ангел”. Вместе с товарищами они доставляют продукты, медикаменты и одежду в том числе и тем, кто оказался на нейтральной полосе, в буквальном смысле между двух огней. “С момента захвата поселков украинской армией туда не пропускали представителей ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Местным жителям в приказном порядке было сказано не покидать дома. Администрация Горловки готова принять 60 человек из Гладосово и Травневого, но нормальное транспортное сообщение нарушено”.

“Часть жителей подверглась репрессиям за действительную или мнимую связь с ДНР. Что с ними сделали и сколько их — пока неизвестно, информация оттуда поступает очень скупо”, — отметил волонтер. Впрочем, Роман надеется, что в других участках “серой зоны” подобная ситуация не повторится и волонтеры смогут, например, доставить новогодние подарки маленьким жителям “нейтральной полосы”.

Военно-медийная операция

Комментируя захват сел в “серой зоне”, украинские военные рассказывали, что изначально-де планировалось широкомасштабное наступление. Силовики намеревались дойти до окраин Горловки. Но блогер Юрий Мысягин якобы разболтал в социальной сети все секретные планы, и атака сорвалась. ВСУ пришлось довольствоваться занятием Травневого и Гладосово.

Волонтер Мысягин в ответ разоблачил сговор начальника полигона 54-й механизированной бригады ВСУ с журналистами. По его словам, военные и вправду готовили операцию, но не боевую, а медийную — намеревались подать вхождение в села на “нейтралке” как победу. Командование бригады попросило журналистов осветить “перемогу” в эксклюзивном репортаже, однако публикация Мысягина сорвала весь замысел.

В Донецкой народной республике также утверждали, что изначально украинская армия планировала широкомасштабное наступление. По словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, разведка ополченцев срисовала планы операции с фотографии пресс-службы Минобороны Украины. На них был запечатлен начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко с офицерами и картами местности. “На официальном сайте Министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги”, — рассказал Басурин.

Захват украинской армией Гладосово и Травневого диктовался не чисто военными соображениями. “Села расположены в низине, с этой позиции чрезвычайно сложно вести огонь. С чисто оперативной точки зрения находиться в них — это проблема: их сложно удерживать, оттуда непросто атаковать. Именно по этой причине ополчение и ВСУ не занимали такие населенные пункты”, — объясняет один из лидеров Донбасса, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Он указывает на пропагандистский эффект от акции с занятием сел. “Украинские военные привезли туда гуманитарную помощь, ооновскую, выдали ее за свою и раздали местным жителям, к которым ранее и машина с хлебом не могла прорваться из-за угрозы обстрелов. Все это показали по телевидению — это то, как Киев хотел видеть взятие Донецка. Всегда можно найти несколько человек, которые согласятся встречать “освободителей” цветами. Сейчас СМИ Украины раскручивают “взятие” сел как единственную победу за все время противостояния в регионе. Так что с политической точки зрения для Киева теперь оставлять эти села будет неправильно”, — отмечает Олег Царев.

На военную активность Киева в Донбассе оказывают влияние чисто политические соображения. В условиях очередного внутреннего кризиса украинским властям срочно надо предъявить гражданам хоть какую-то победу. И тут желание получить “перемогу” может перевесить любые рациональные соображения.

Филипп Прокудин

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