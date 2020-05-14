Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2020

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня с утра под огнём украинских агрессоров находится многострадальный посёлок Зайцево.

Как отмечает украинский журналист, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв, «примерно с начала мая многократно усилилась интенсивность артобстрелов на Донбассе: Донецк, Горловка, мариупольское направление».

«Судя по тому, что в украинских СМИ об этом ничего не пишут, инициатива принадлежит официальному Киеву. Интересно, что они там задумали?» — пишет он на своей странице в соцсети.

Напомним, только в мае было ранено пятеро детей. Двое — брат и сестра в Саханке, не первый раз попадают под обстрел украинских убийц из ВСУ.

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