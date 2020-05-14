Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2020
- 10:12 Пьяные всушники дерутся с жителями прифронтовых поселков – НМ ДНР.
- 09:17 Оккупанты несут потери на Донбассе.
- 07:51 СРОЧНО: ВСУ открыли огонь из тяжёлого по Зайцево, повреждены ЛЭП и очистные сооружения.
- 04:00 Народный фильм о герое Луганского края (ВИДЕО).
- 03:00 Одним выстрелом из танка «ВСУшник» поразил три цели: свой учебный корпус, сослуживца и комбрига.
Пьяные всушники дерутся с жителями прифронтовых поселков – НМ ДНР
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Оккупанты несут потери на Донбассе
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня с утра под огнём украинских агрессоров находится многострадальный посёлок Зайцево.
Как отмечает украинский журналист, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв, «примерно с начала мая многократно усилилась интенсивность артобстрелов на Донбассе: Донецк, Горловка, мариупольское направление».
«Судя по тому, что в украинских СМИ об этом ничего не пишут, инициатива принадлежит официальному Киеву. Интересно, что они там задумали?» — пишет он на своей странице в соцсети.
Напомним, только в мае было ранено пятеро детей. Двое — брат и сестра в Саханке, не первый раз попадают под обстрел украинских убийц из ВСУ.
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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь из тяжёлого по Зайцево, повреждены ЛЭП и очистные сооружения
Посёлок Зайцево сейчас находится под огнём украинских оккупантов.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько.
«Обстрел Зайцево в районе старой больницы. Горят два дачных домика», — рассказал он.
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Как только что уточнил Приходько, во время утреннего обстрела огонь из тяжёлого вооружения вёлся по Пантелеймоновским очистным сооружениям.
К сожалению, пострадала инфраструктура предприятия «Вода Донбасса». Кроме того, в результате обстрела обесточена ЛЭП мощностью 110 кВ Макеевка — Горловка. Повреждение обнаружено в районе посёлка Красный Партизан.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Народный фильм о герое Луганского края (ВИДЕО)
К 75-й годовщине Великой Победы в Луганской Народной Республике стартовал масштабный проект создания народных фильмов о героях Великой Отечественной войне, чья жизнь связана с Луганским краем.
Об этом рассказал «Русской Весне» председатель «Патриотической ассоциации Донбасса» Алексей Сергеевич Селиванов.
Проект представляет собой цикл видеофильмов, посвященных героям, чьи имена будут внесены на стелу-обелиск Героям Великой Отечественной войны в центре Луганска.
На мемориальных плитах Пилона Славы увековечены фамилии 283 Героев и дважды Героев Советского Союза. В честь 55-летия Победы была проведена реконструкция памятника, и на мемориальные плиты добавили еще 99 фамилий. А в 2018 году Совет Министров ЛНР принял решение дополнить список еще 76 фамилиями.
Но память о героях — это не просто строчки на обелиске. Память возникает тогда, когда мы ассоциируем себя с героями прошлого, когда представляем себя на их месте. Именно с этой целью и задуман проект #ПилонСлавы.
Каждый фильм создается народными усилиями. Студенты Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского под руководством своего ректора Валерия Леонидовича Филиппова разыскивают биографические материалы о подвигах героев, снимают и монтируют фильмы. В качестве актеров в них выступают реконструкторы из движения «Память Донбасса» и активисты «Патриотической ассоциации Донбасса».
Реквизит, в виде оружия времен Великой Отечественной войны, аутентичной формы снаряжения, собирается общими усилиями реконструкторов и активистов, сотрудников силовых структур Республики.
Как заметила на презентации первого фильма серии заведующая кафедрой кино- и телеискусства Наталья Романова, создание фильма стало возможным благодаря поддержке МВД ЛНР, Народной милиции ЛНР и лично первого заместителя министра культуры спорта и молодежи ЛНР Александра Корниенко.
Первый фильма проекта посвящен полному кавалеру ордена Славы, разведчику Андрею Дружинину. Монтаж фильма был завершен в тот же день, в который 75 лет назад был подписан приказ о его награждении третьим орденом Славы.
Этот фильм мы представляем читателям сайта «Русская Весна».
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Анна Цатурян, специально для «Русской Весны»
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Одним выстрелом из танка «ВСУшник» поразил три цели: свой учебный корпус, сослуживца и комбрига
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Противник продолжает нести небоевые потери. Очередной инцидент произошел на полигоне 30 омбр ВСУ и вскрыл существенные упущения в организации боевой подготовки подразделения.
Так, 11 мая во время проведения ночных стрельб танкового батальона 30 бригады на полигоне ВСУ в районе н.п. Урзуф механик-водитель одного из танков при выезде на танковую директрису сбился с курса и занял позицию для стрельбы с существенным отклонением от заданного сектора.
В результате чего оператор-наводчик старший солдат Степанов не смог правильно идентифицировать цель для стрельбы, которая в условиях плохой видимости подсвечивалась сигнальным огнем, и произвел выстрел в направлении учебного корпуса.
В результате попадания по фасаду здания 125-мм снаряда осколочные ранения получил военнослужащий Галицин, включивший свет в учебном классе, чем привлек внимание наводчика Степанова.
Командир бригады Гараз попытался скрыть инцидент, но помощник командующего «ООС» по стратегическим коммуникациям полковник Гуменный, прибывший для проверки в самоходный артиллерийский дивизион бригады, оперативно выехал на полигон, где после доклада командующему ОТГ «Север» Ромигайло принял меры для установления всех обстоятельств случившегося.
В результате первичного допроса установлено, что экипаж танка Т-72 сформирован из личного состава других экипажей, оператор-наводчик Степанов по военно-учетной специальности является механиком-водителем танка Т-64, включен в состав экипажа накануне стрельб и даже не знает фамилии командира танка.
Из объяснения механика-водителя установлено, что практические занятия по вождению на данном полигоне ранее не проводились, а большую часть учебного времени военнослужащий провел на лесопилке в районе н.п. Лиман, куда был направлен по приказу командира батальона в связи с тем, что до призыва на военную службу работал плотником на деревообрабатывающем предприятии «Транзит» в н.п. Сумы, и этой работой приносил командованию по 700 гривен в сутки чистого дохода, распределяемого между командным составом.
Аналогичные показания по порядку проведения занятий по боевой подготовке в подразделениях дали и другие военнослужащие батальона.
В ходе обыска в кабинете командира танкового батальона в сейфе обнаружено 850 тысяч гривен, происхождение которых офицер ВСУ объяснить не смог.
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В период проведения видеоконференции подгрупп Минской контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе штабом «ООС» спланирована подготовка постановочных видеоматериалов о якобы имеющих место огневых провокациях снайперских групп НМ ЛНР.
С этой целью 11 мая в район н.п. Станица Луганская прибыла съемочная группа ТРК «Украина» в составе трех человек под руководством корреспондента А. Попова, имеющего опыт подготовки сюжетов для украинских телешоу.
После отработки части материала с военнослужащими 25 бригады ВСУ оператор Д. Кузьминский предложил провести опрос населения н.п. Станица Луганская об условиях жизни граждан в связи с закрытием КПВВ и распространением коронавирусной инфекции, с целью последующей его перепродажи знакомому видеоблогеру Андрею Дрофе.
Результаты опроса населения вскрыли общую негативную картину, в частности панические настроения населения в связи с распространением коронавирусной инфекции среди военнослужащих бригады, которые регулярно, безо всяких ограничений и соблюдения санитарных норм, перемещаются по населенному пункту, а также пользуются введенными ограничениями, терроризируют мирных жителей и предпринимателей района совместно с военнослужащими национальной гвардии, вымогая взятки за проезд по дорогам общего пользования и изымая часть товара, предназначенного для реализации, у предпринимателей.
Деятельность журналистов попала в поле зрения сотрудников военной службы правопорядка, которые вместе с СБУ задержали съёмочную группу, изъяли видеоматериалы и предъявили обвинения в подготовке материалов для российских спецслужб.
Отягощающим обстоятельством явился факт наличия в памяти компьютера оператора Кузьминского видеозаписей, где журналисты обсуждают с командиром батальона Мищенко детали съемки постановочного видеоматериала.
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