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Брифинг Минобороны России (15.03.2022 г.)

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▪️ Вооруженными Силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области.

▪️ Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА и вышла на рубеж ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ – НОВОСЕЛОВКА-2.

Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под КРАМАТОРСКОМ уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

▪️ Вечером 14 марта, в районе населенного пункта ГУТА-МЕЖИГОРСКАЯ подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников.

▪️ Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

▪️ Все захваченные противотанковые комплексы «Javelin» и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=blHHS-eWY0Q
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