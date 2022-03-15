Вторая причина, это орбита Земли. Она круглая, а круг это цикличность. То есть, если Земля однажды прошла через пояс астероидов, то ровно через год, она должна снова пройти через этот пояс.

Но в реальности, мы наблюдаем довольно большие скопления большого количества воронок, а буквально рядом ничего нет. Как-то избирательно падали обломки астероида или кометы.

Первая, если бы Земля прошла через пояс астероидов или космического мусора, или чего угодно, то воронки от падения космических тел, были бы абсолютно по всей поверхности, то есть везде, и распределены были бы более-менее равномерно.

При этом, астероиды и кометы, не висят в космосе и не ждут когда к ним подлетит Земля. Все они летят в пространстве, каждый вокруг своего центра масс, которым является либо наше солнце, либо центр нашей галактики.

И в том и в другом случае, Земля не может долететь до пояса астероидов, так как Земля, вместе с Солнцем летит вокруг центра галактики, а пояс астероидов, как я уже сказал выше, так же летит вокруг этого же центра масс.

Скорость вращения вокруг центра галактики зависит от удалённости от этого центра, чем к нему ближе, тем скорость выше, а чем дальше, тем медленнее. Соответственно, объекты, находящиеся на одинаковом удалении, будут лететь с одинаковой скоростью.

Тут нужно понимать, что скорость вращения тела вокруг центра масс, в открытом космосе, не зависит от массы самого тела, а зависит только от удаления от центра и начального импульса. Это вакуум, а не свободное падение, где на ускорение влияет масса.

Одним словом, что бы всё это понять, нужно просто знать физику, за две минуты объяснить просто невозможно. Как говорится примите как факт — версия прохождения Земли через хвост кометы или пояс астероидов, является ошибочной.

Есть ещё версия, что это воронки разного времени происхождения. Но тогда используя классическое утверждение официальных историков про «культурный слой» возникает резонный вопрос – сколько миллионов лет назад образовались эти воронки и почему их до сих пор не затянуло культурным слоем.

Поэтому и не укладываются в хронологию эти метеоритные версии. Как я уже говорил выше оружие массового поражения могло быть любым, но если уж на то пошло, то в качестве оружие массового поражения вполне могли быть применены астероиды и метеориты – а почему бы и нет?

Если цивилизация развилась технически до полётов в космос, то вполне возможен контролируемый полёт метеорита. И тогда, случись война, то виновник всегда может отмазаться и сказать, что это был просто метеорит и он тут не при чём.

Виновник потребует в качестве доказательств следы химической или ядерной взрывчатки, а на любые предъявленные факты, скажет, что этого мало, чтобы что-то доказать.

Поэтому современные утверждения, о том, что это были именно метеориты, с такой т.з. вполне обоснованы и такой вариант развития событий так же вполне может иметь место, но подчёркиваю: факт применения именно ядерного оружие массового поражения имеет место быть.

Сначала мной рассматривалась версия о том, что целью применения оружие массового поражения против Гипербореи, могло бы стать уничтожение государства как военно-экономической угрозы, но эти версия не применима в данном случае, так как для этих целей достаточно уничтожить только крупные города и военные базы, причём уничтожить относительно чистым оружием, а затем оккупировать страну и провести наземную операцию обычными войсками по «зачистке» территории.

То есть для этого не требуется испепелять всё живое на огромных площадях и зачистки как таковой не было, а помимо ядерного, применялось оружие массового поражения, основанное на различных принципах действия, в том числе химическое и бактериологическое.

На основе анализа комплекса данных, я с помощниками пришёл к выводу, что данный конфликт был уничтожением цивилизации конкурирующей культуры, с максимально возможным геноцидом населения этой страны.

Первым делом наносился основной, самый мощный удар, затем вокруг места его нанесения территория выжигалась серией более мелких ядерных взрывов.

Ударов было много, бомбардировки были ковровые, но приходились они не по всей территории каждой из воюющих стран, а только по конкретным регионам.

Тут хочу разъяснить, что использовалось два вида боеприпасов: по наземным целям, так как большинство взрывов было воздушными, т.е. на небольшой высоте над предполагаемым объектом, в этом случае присутствуют следы повышенной радиации, оплавления пород, выветривание, отсутствие растительности (и так далее, достаточно посмотреть последствия ядерных испытаний на полигонах СССР и США) и второй вид боеприпасов, это так называемые «глубинные» бомбы, так как уничтожать противника необходимо было так же и под землей.

О том, как отличить ядерную воронку от карстовой и от прочих, похожих, рассказываю в статье об анализе грунта на Цезий-137.

Какими боеприпасами велась глубинная бомбардировка я могу только догадываться, но вот пример из современных достижений. Именно поэтому такое несоответствие рельефа у одних воронок (глубинных) растительность, у других (ядерных) “глаз Сахары” выжженная земля и пустыня.

Во время ядерных ударов, возникали сильнейшие электромагнитные импульсы, который вывели из строя всю электронику, существовавшую на тот момент.

Внешне электроника была целой, но внутренние компоненты, при электромагнитных импульсах, выходят из строя. Поэтому выжившие уже не пользовались никакой электроникой, а их дети и внуки, переделывали сохранившиеся устройства под коробочки и шкатулки, выдирая из них начинку.

2. Пожары и землетрясения

При ядерном взрыве возникает световое излучение, которое испепеляет всё вокруг в радиусе на несколько километров, в зависимости от высоты и мощности взрыва, а так же рельефа местности.

Даже один ядерный взрыв вызывает пожары ужасающей силы, при которых может плавиться камень, а такая ковровая бомбардировка, неизбежно вызвала стену огня, которая сожгла всю органику, включая леса, превратив эту органику в пепел. И большая часть этого пепла поднялась в атмосферу.

Таким образом отвечаем на вопрос, почему большинство лесов молодые — они просто сгорели. Тут ещё хочу добавить, что если нанесло хотя бы 20 см грунта, то погибнет весь лес, потому что корневая шейка дерева должна быть строго на границе воздуха и земли. То есть тот лес, который не сгорел в огне ядерного пожара, он просто засох, когда его засыпало.

Но это это я забежал вперёд, про засыпание грунтом, ещё поговорим далее. Повсеместные пожары, это было только начало.

Ударная сейсмоволна от тысяч ядерных взрывов, произошедших в короткий временной период по всей Земле, привела к сильным напряжениям в земной коре, что активизировало большинство спящих вулканов и привело к мощным одновременным землетрясениям и извержениям вулканов в разных регионах.

Последние, выбрасывая сотни тысяч тонн пыли и оксида серы в стратосферу, начали процесс понижения температуры планеты, так как пыль задерживает солнечные лучи. То количество пепла и оксида серы, которое они выбросили в атмосферу, даже сложно представить, а сравнить вообще не с чем, ибо это цифры с 16-ю нулями до запятой. Не трудно догадаться, что землетрясения, произошедшие на морском дне, вызвали цунами на побережье.

В исторических документах, как правило, мы можем найти достаточно подробные описания различных крупных извержений.

Даты событий, да, они разнятся, но были ли это на самом деле разные, ни как не связанные между собой события, произошедшие в разное время, или просто в XIX веке написали список летописей, об этом мы поговорим далее, а сейчас просто попробуем представить себя в той ситуации.

В 1755 году произошло одно из самых разрушительных землетрясений, когда-либо отмеченных в истории.

Хотя оно и стало известным как Лиссабонское землетрясение, действие его распространилось на большую часть Европы, Африки и Америки. Оно ощущалось в Гренландии, Вест-Индии, на острове Мадейра, в Швеции и Норвегии, Великобритании и Ирландии. Оно охватило территорию не менее четырех миллионов квадратных миль.

В Африке толчки были так же сильны, как и в Европе. Большая часть Алжира была разрушена, а недалеко от Марокко земная бездна поглотила деревню с ее восемью или десятью тысячами жителей.

На побережья Испании и Африки обрушилась огромная волна, смывшая города и опустошившая целые области. В Испании и Португалии ощущались чрезвычайно сильные толчки. Рассказывали, что на Кадис устремилась волна, достигавшая в высоту 20 метров.

«Горы, самые высокие в Португалии, содрогались до самого основания; вершины некоторых из них разверзлись, образовав кратеры вулканов, из которых извергалось пламя; огромнейшие скалы обрушились на близлежащие деревни». «В Лиссабоне сперва послышался громоподобный подземный гул, и тут же сильнейший толчок разрушил большую часть города. В какие-нибудь шесть минут погибло около 60 тысяч человек. Море вначале отступило, обнажив песчаные отмели, а затем поднялось на 16-18 метров выше своего обычного уровня. Из других необыкновенных происшествий, случившихся во время катастрофы в Лиссабоне, можно отметить уничтоженную стихией новую набережную, сделанную из чистого мрамора. Ее сооружение обошлось в колоссальную сумму денег. В надежде укрыться от падающих обломков там собралось очень много людей, но внезапно вся набережная погрузилась в море, и ни один из погибших не показался на его поверхности». Подземный толчок «моментально разрушил все церкви и монастыри, почти все большие здания и четвертую часть жилых домов. Приблизительно через два часа после толчка возник пожар в некоторых кварталах, и в течение трех дней в городе бушевал страшный огонь, полностью разрушивший его. Землетрясение произошло в праздничный день, когда все церкви и монастыри были полны людей, и только очень немногим удалось спастись». «Ужас, охвативший народ, не поддается описанию. Никто не плакал, просто не было слез. Люди метались из стороны в сторону; обезумевшие от ужаса и изумления, они били себя в грудь и кричали: «Настал конец миру!» Матери, забыв о своих детях, бегали с распятием в руках. К несчастью, многие в поисках спасения бросились в церкви, ища защиты, но напрасно совершалось причастие, напрасно несчастные люди падали на землю и простирали руки к алтарям – иконы, священники и народ были погребены под обломками».

Как потом установили, в тот роковой день погибло около 90 тысяч человек. А вот недавний рассказ местных жителей, про извержение вулкана на Лусоне:

«Когда из вулкана вырвался столб дыма, мы сразу прибежали сюда, дорога была переполнена людьми. Сверху на нас падал пепел и мелкие камни. Перебои с электричеством и водой. Из некоторых районов острова Лусон выбраться практически невозможно. Нулевая видимость, машины утопают в грязи, она льется с неба без остановки».

Тут хочу сразу отметить тот факт, что грунт, который выбрасывали (и выбрасывают в наше время) вулканы, он чёрного цвета, а грунт, засыпавший города — преимущественно коричневого цвета.

То есть определённо можно утверждать, что виновниками засыпания городов являются не только вулканы.

3. Пылевые бури

Как было сказано ранее, ковровая бомбардировка, вызвала стену огня, которая сожгла всю органику, включая леса, превратив эту органику в пепел.

Многие подписчики писали, что много раз видели слой золы, прямо под слоем глины, на глубине 2-3 метра. Но и это ещё не всё.

Огромные территории, из-за массовых пожаров лишись покрова, из-за чего, в свою очередь, поверхностный грунт превратился в пыль, а так как её нечему было удержать, всю эту пыль поднимал ветер, ни чем не сдерживаемый на огромных территориях.

Это так называемые «суховеи» и пыльные бури. Началась ветряная эрозия. Вся эта пыль так же поднималась в атмосферу и чем мельче частички пыли, тем выше они поднимались и дольше находились в атмосфере.

Помимо этого, непосредственно самими ядерными взрывами в небо были подняты сотни тысяч тонн грунта в виде пыли, которая так же ни куда не делась, плюс пыль собственно от пожаров и вулканов, затем от суховеев.

Существует мнение, что таким образом был нарушен баланс вращения планеты, так как в случае разбалансированности массы, центр вращения смещается, и та местность, где грунта было поднято больше, стала легче и у Земли, якобы, из-за этого ось вращения сместилась.

Давайте разберёмся с этим утверждением и разберём простой пример с фигуристкой, когда она вращается прижав обе руки к телу, то вращается быстрее, расставив в стороны — медленнее, а вот если выставить только одну руку, то нарушается баланс и фигуристка вращается уже не равномерно.

Юлия Липницкая

Этим примером, некоторыми исследователями предпринимаются попытки объяснить то, что города засыпаны, неимоверным объёмом грунта, и в случае перемещения таких масс грунта, нарушается весовой баланс Земли, что и привело к возникновению волны потопа.

Однако этот пример абсолютно неверный, так как, масса руки фигуристки, в % отношении, к массе её тела, вполне сопоставима, а вот масса перемещённого грунта, хоть и измеряется сотнях тысяч тонн, но в % отношении ко всей массе Земли, это триллионные доли процента, и весь этот грунт ни как не повлияет на баланс всей системы и вращение Земли.

Зная, что взрыв силой 1 МТ превращает в пыль 20 тыс тонн грунта, даже если предположить, что все заряды были по 100 МТ и их была тысяча и Земля при этом каким то чудом не разлетелась на куски, то в этом случае, масса поднятого грунта не превысит 2000 000 000 тонн или 2*10^9 тонн.

При массе Земли 5,97219*10^24 т. это составит 3,35 *10^-13 или 3,35 десятитриллионных частей от массы планеты — явно маловато. Таким образом, возможным изменением баланса планеты можно пренебречь.

Что касается примера с фигуристкой, изменяющий скорость вращения своего тела путём разведения рук, то не следует забывать, что при размахе рук в 1,5 метра и и ширине плеч (или бёдер) в 50 см, изменение расстояния между ладонями — в 3 раза, а высота орбиты МКС (408 км) не превышает 7% от радиуса Земли.

Так что даже если всю поднятую взрывами землю закинуть на орбиту МКС — маловато будет для серьёзного влияния на вращение планеты.

Тут следует понимать, что на таких огромных территориях, взрывы не проходили одновременно, с точностью до секунды, так как, для подлёта носителя к цели, требуется время.

К тому же запуск осуществлялся из разных мест, находящихся порой на разных континентах.

Весь процесс поднятия грунтов в атмосферу, в виде пыли и обломков, занял какое то время.

4. Потоп

Для того, что бы понять, что происходило далее, нам нужно понять такие вещи, как «термодинамическое равновесие» и «предел насыщения». Не вдаваясь в основы физики, объясню это на простом примере: представьте, что произойдёт, когда пылевое облако достигает тумана?

Влага из тумана начинает конденсироваться на частичках пыли, с образованием мелких капелек грязи.

В глобальном масштабе, всё то же самое: пыль, поднятая в атмосферу ядерными взрывами, затем пожарами и извержениями вулканов, а затем пыльными бурями, стала впитывать влагу из атмосферы, превращаясь в капли грязи.

Мельчайшие частички грязи, по своей массе тяжелее воздуха, а так же тех компонентов из которых сама грязь состоит, то есть водяной пар и пыль.

Когда настал тот момент, что атмосфера оказалась перенасыщена пылью, термодинамическое равновесие было нарушено, и вся эта пыль, напитавшись влагой и превратившись в грязь, полилась обратно на землю кислотными дождями.

«Разверзошося вси источницы бездны, и хляби небесные отверзошася. И бысть дождь на землю четыредесять дней и четыредесять ночей»

Вы слышали притчи или легенды о кровавом дожде? Так вот это кислотный грязевой дождь, из-за высокого содержания глины имел тёмно-красноватый оттенок, а попадая на кожу, прожигал её до крови.

А теперь посмотрите на карту, и попробуйте представить, сколько было взрывов и сколько тысяч тонн пыли было поднято в воздух? Наступление катаклизма было конечно не мгновенным, но довольно скоротечным.

Причём в разных местах всё происходило немного по разному. Это зависит от удалённости от места взрывов, времени суток, рельефа местности, средних температур в этой местности. О том, как происходил процесс заливания земли грязевыми дождями, подробно рассказывалось в статье «Был ли потоп? И при чём тут кислотные дожди?» Сейчас лишь вкратце повторю, чтобы в целом было понятно тем, кто той статьи ещё не читал.

Исследования процессов поглощения и отражения света в атмосфере показали, что основным парниковым газом является водяной пар, роль метана и углекислого газа – на порядки меньше.

Таким образом, получается следующая картина: поскольку молекула Н2О легче, чем О2 или N2, то основная часть воды в виде пара была в верхних слоях атмосферы. Это называется водно-паровой слой.

Водно-паровой слой

Благодаря этому слою, на земле создавался парниковый эффект. Средняя температура у поверхности была на 10-15 градусов выше, чем сейчас.

Подчеркиваю – средняя, т.е. в Приполярье было намного теплее, чем сейчас, а возле экватора – немного прохладнее.

За счет более высокой теплоемкости атмосферы, были меньше годовые перепады и климат в среднем – ближе к субтропикам, то есть более комфортно: влажная атмосфера при более высоком давлении лучше распределяет температуру у поверхности.

За счет более высокого содержания водяного пара (почти в 1000 раз больше, чем сегодня), такая атмосфера будет сама разогреваться за счет поглощения инфракрасного излучения Солнца и поверхности Земли.

Также будет больше длительность светового дня за счет рассеивания, мягче освещение, а за счет повышенного давления – лучше газообмен через кожу и органы дыхания, соответственно – возможность жизни растений, людей и животных гигантского роста.

Более подробно, все эти моменты объясняются в статье «Парниковый эффект. Это хорошо или плохо?», поэтому сейчас не буду повторяться.

В результате мощного выброса пепла и пыли в атмосферу, ввиду рассмотренных выше событий, происходит снижение прозрачности верхних слоев атмосферы, а следовательно, охлаждение атмосферы и поверхности, что в свою очередь запускает лавинообразный процесс конденсации пара на частичках пыли и выпадения осадков – грязевых дождей.

В результате, а в атмосфере становиться меньше пара, следовательно уменьшается парниковый эффект, происходит более сильнее охлаждение, что способствует усилению конденсация пара на частичках пыли.

«Масла в огонь» добавила наша звезда – Солнце. Годы интенсивного насыщения атмосферы Земли вулканическим пеплом совпали с периодом минимальной солнечной активности (минимумом Дальтона), начавшемся примерно в 1796 году и окончившимся в 1820-м по современной хронологии.

Таким образом, в начале XIX века на нашу планету поступало меньше солнечной энергии, чем ранее или позже.

Ливневое выпадение осадков начинается ближе к полюсам, так как именно там температура атмосферы понижается быстрее всего, а далее, как написано во многих религиозных писаниях, «небо низверглось на землю».

Причём фронт обрушения направлялся от полюсов в сторону экватора, на многих территориях, вызывая сель.

Это происходило по тому, что в верхних слоях, воздушные массы двигались от экватора к полюсам, а у поверхности земли обратно.

Процесс протекал относительно быстро: около двух недель потребовалось, что весь водно-паровой слой вылился на землю грязевым ливнем, заливая последовательно территории от полюсов к экватору.

Подчёркиваю, это явление происходило одновременно на Южном и Северном полюсе. Именно обрушение водно-парового слоя накрыло ледником Гренландию и Антарктиду, а так же заморозило Сибирь и Канаду вечной мерзлотой. Кстати о вечной мерзлоте.

Обрушение водно-парового слоя, вызвало эффект температурной инверсии.

Выпадение больших масс воды на полюсах при отсутствии парникового эффекта создало ураганный ветер, направленный возле поверхности Земли – от полюса к экватору.

Тут нужно понимать, что ни какого космического холода, на Землю не проникало, ибо космос это вакуум, а вакуум не имеет ни какой температуры. Охлаждение произошло именно из-за резкого понижения атмосферного давления, ввиду стремительной конденсации водяного пара на частичках пыли.

Как мы уже разобрали ранее, такая конденсация прекратила парниковый эффект, а поскольку полярные районы получают намного меньше солнечной энергии на единицу площади, чем экваториальные, то без парникового эффекта, да ещё в условиях резкого падения атмосферного давления, полярные районы на обоих полюсах очень быстро охладились до минусовых температур.

Соответственно – воздушные массы, также охладились, что привело к ураганному ветру, несущему переохлажденную водяную пыль, а по земле селевому потоку, несущему холодную воду вперемешку с льдом и землей.

В наше время есть похожее природное явление, называется «ледяной дождь».

Из уважения к дорогому читателю, должен дать прямое пояснение: не было никакого «Всемирного потопа», в его привычном понимании этого термина, как такового. Не было ни какой волны из Северного-Ледовитого океана, через весь континент, из-за якобы «подныривания» материков под океан из-за якобы смещения полюса Земли в следствии эффекта Джанибекова.

Всё это мы уже подробно разбирали в статье «Был ли потоп? И при чём тут кислотные дожди?», сейчас не буду повторяться, ибо у нас впереди ещё много материала, который нужно сегодня разобрать.

Доказан ли факт мегацунами? В фантазиях можно придумать практически любые параметры волны – мегацунами.

Тут работает «принцип рыбаков». Однако любое природное явление можно просчитать и смоделировать.

Какие для этого нужны данные?

Объём воды вытесненный падением тела. Инерционная величина перемещённой массы. Скорость перемещения. Расстояние перемещения. Площадь земной поверхности под волной. Гигроскопические свойство поверхности земли на пути следования волны. Естественный подъём рельефа. Сопротивление воздушных масс. Сопротивление естественных преград. Изменение плотности перемещаемой массы.

Возможно, есть и другие специфические параметры, применяемые при подобных расчётах. Учитывая большие значения цифр, пренебрегать любыми факторами и поправками не целесообразно.

В природе присутствует два вида осадконакопления такого материала – в виде растворов и сухих смесей. Первые встречаются вдоль побережья, вторые в глубине материков. Различия между ними существенные.

Таким образом, цунами были неоднократно и оставили следы вдоль прибрежной полосы материков. На материковой суши природа осадконакопления иная. В прочем, каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Говоря простыми словами, термин «всемирный потоп» это всего лишь неточность формулировок и трудности переводов с разных языков, воспоминаний потомков тех, кто пережил события. Как я уж сказал, было обрушение водно-парового слоя, фронтом которого явился селевой поток на севере Сибири и грязевой дождь по всей Земле.

Тут должен отметить, что последствия обрушения водно-парового слоя, действительно выглядели как всемирный потоп, ибо помимо заливания огромных территорий грязевым дождём, поднялся уровень мирового океана, более чем на 100 метров, затопив многие города и перешеек, соединяющий Азию и Северную Америку, создав Берингов пролив, в результате чего, внутреннее Гиперборейское море, получило выход в Тихий океан.

В той самой статье «Был ли потоп? И при чём тут кислотные дожди?», которую я уже несколько раз сегодня упоминал, примерами, расчётами и реальными фактами из жизни, объясняется несостоятельность версии так называемого всемирного потопа.

Те тысячи тонн пыли, поднятые в небо ядерными взрывами, затем пожарами и извержениями вулканов, а затем пыльными бурями, явились центрами конденсации атмосферной влаги и вылились на землю в виде грязевого дождя.

Таким образом, грязевой дождь был уже после ядерной войны и являлся одним из этапов катаклизма.

Да, именно так: сам по себе грязевой дождь, потоп, если хотите, это не катаклизм, а уже последствия. Но именно грязевой дождь закрепил так называемый «культурный слой», который намели суховеи, как в низинах, так и на холмах и даже в горах, понятное дело, что будь это волна потопа на 300 метров, то в низинах она занесла бы здания полностью с крышей, а с холмов наоборот всё смыла вниз.

Однако слой глины примерно одинаковый, что на холмах, что в низинах, и полях. А всё потому, что пыли в атмосфере было намного больше, чем влаги, и с неба текли капли не воды а грязи.

Глина есть везде. Где-то её больше, где то её меньше. Она есть в полях, есть в лесах, в реках, в горах, но повторюсь, слой глины зависит от ряда факторов.

Количество выпавшей глины, напрямую зависит от времени года, рельефа местности и многих других факторов, поэтому где-то пролился просто грязный дождик, а где-то падала именно грязь сметано-образной консистенции, а такая грязь имеет некоторую текучесть, поэтому априори, в низинах её будет немного больше, чем на возвышенностях, хотя на вершинах холмов, повторюсь, я так же наблюдал 2-х метровые слои глины.

Тут нужно понимать, что грязевые дожди прошли после того, как пыльные бури уже занесли многие города метрами грунта, а пыльные бури были после пожаров, которые выжгли растительность и высушили землю.

То есть, грязь, какой бы жидкой она не была, падая на иссушенную землю, своим нижнем слоем быстро теряла влагу, её текучесть уменьшалась, в итоге выпавший слой, в общих чертах повторял рельеф местности.

Именно поэтому, даже после засыпания, мы всё ещё видим воронки от тех ядерных взрывов и их не засыпало, как думают некоторые.

Именно сочетание всех этих факторов и привело к столь не однородному засыпанию грунтом зданий в городах и деревнях по всему миру. Именно поэтому мы видим окна, торчащие из земли.

Тут ещё должен заметить, что чем крупнее город, тем больше он занесён пылевыми бурями, например Москва – до 6-8 метров, Тула всего 2, в некоторых местах 3 метра, и кстати, не всегда город занесён глиной.

Иногда, в зависимости от местных условий, это может быть чёрный грунт или песок.

Как я уже говорил выше, один из самых популярных комментариев под материалами, посвящённым ядерной войне, сводится к тому, что чьи то родственники, из уст в уста, до сих пор передают рассказы об их славных предках, ещё со времён Наполеона, но о ядерной войне, почему то не рассказывали.

Позвольте привести один пример из рассказов подписчика:

И таких комментариев, довольно много. Должен заметить, что точно не меньше тех, чьи предки ни чего не рассказывали.

Особо хочу отметить тот факт, что грязевые дожди, которые поливали землю после взрывов, пожаров, извержений вулканов и песчаных бурь, эти дожди были кислотные. Конечно не все и не всегда, а только в течении первых дней и по большей части только на над территориями подвергшимися сильному удару.

Эта кислота сожгла то, что не сгорело в огне ядерной войны. Выспросите откуда взялась кислота? Всё очень просто, было как минимум два основных источника кислоты.

Первый. При ядерном взрыве, в зависимости от мощности, температура в огненном шаре, может достигать 10 млн. градусов, а давление сотен тысяч атмосфер.

Современный воздух, которым мы дышим, по объёму на 78% состоит из азота, а по массе, 75% воздуха приходится на азот. При этом, в огненном шаре ядерного взрыва азот мгновенно сгорал, то есть окислялся с образованием оксидов азота.

Таким образом, при таких массированных ковровых ядерных бомбардировках, получалось огромное количество оксида азота, который, взаимодействуя с водяным паром в атмосфере, давал сильную азотную кислоту.

Естественно, один ядерный взрыв не даст столько кислоты, а вот тысячи взрывов, как раз и дали необходимое количество азотной кислоты. Если судить только по диаметру огненного шара, то нетрудно подсчитать количество получившегося оксида азота.

Второй источник образования кислоты. Из-за активизации большинства спящих вулканов и их извержений, происходит выброс сотен тысяч тонн пыли и оксида серы в стратосферу, а оксид серы, взаимодействуя с парами воды в атмосфере, давал сильную серную кислоту.

Поэтому первыми каплями грязевых дождей, был именно кислотный коктейль, который довершил начатое огнём.

Кстати, даже сейчас, 200 лет спустя, почвы кислые. Не везде конечно, есть и защелачивание, но кислых почв больше, и, что немаловажно, чёрный слой, который располагается под 2-я метрами глины, очень сильно закислен.

То есть его нельзя использовать сразу в качестве удобрений.

В художественной литературе и различных исторических документах, часто фигурирует такой термин, как «год без лета», или «малый ледниковый период».

Например, 1816 год называют именно так – «год без лета», а это не что иное как «ядерная зима» начала XIX века.

В официальной хронологии есть несколько ледниковых периодов, разбросанных про разным историческим эпохам, но в реальности это всё одно и тоже событие, умышленно разнесённое во времени, дабы скрыть суть трагедии и уменьшить её последствия.

Именно этой чередой событий: пожары, извержения вулканов, сели в горах и цунами на побережье, а так же повсеместные пылевые бури и грязевые дожди; объясняется несколько слоёв нанесённого грунта, который мы так часто видим на разрезах траншей и карьеров.

Подчёркиваю, не было несколько раздельных катаклизмов, это всё события одного катаклизма, все взаимосвязанные. Между этими событиями не было ни каких межпотопных цивилизаций.

К сожалению вброс официальных историков о нескольких катаклизмах, очень прижился в среде альтернативщиков.

И кто-то просто ловит хайп на нескольких катаклизмах, а кто-то не видя всей картины в целом, выдаёт желаемое за действительное. До сих пор нет одного факта, подтверждающего, что было несколько катаклизмов, по крайней мере в обозримом прошлом в 1000 лет.

Подчёркиваю — ни одного! Всё, что стараются представить как факты нескольких катаклизмов — это неверно истолкованные факты этапов одного катаклизма.

Самый заезженный аргумент, который якобы говорит об очерёдности засыпания, — это между слоями глин часто присутствует слой черного грунта, песка, камней, или даже сразу нескольких грунтов.

Но в реальности это вовсе не говорит о том, что было несколько потопов, как утверждают некоторые, это был один катаклизм, просто один заряд взорвался раньше, другой спустя некоторое время, когда наиболее тяжёлые частички грунта уже осели, а затем всё это замело пыльными бурями, прошёл сель и вдобавок залило грязевым дождём.

Повторяю, это не разные катаклизмы, это один, состоящий из нескольких эпизодов, неразрывно связанных друг с другом и произошедших очень скоро во времени.

Нео Фициал

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