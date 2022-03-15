Повторяю, как она называлась, сейчас доподлинно неизвестно. Это была огромная страна, над которой ни когда не заходит солнце, она простиралась от Европейского побережья Атлантического океана до восточного побережья современных США, опоясывая по кругу всю северную часть мира, на карте изображено красным.

Они действительно были огромными, в прямом и переносном смыслах, так как некоторые страны занимали по целому континенту, а уровень научно-технического развития был значительно выше развития нашей цивилизации.

В мире было всего 6 крупных государств. Как назывались эти страны, сейчас доподлинно неизвестно. Будем условно называть эти страны «Огромными Державами». Хотя это вполне реальное, а не условное определение.

Во-вторых, если даже в наше время приехать в Новую Гвинею, или Амазонскую Сельву и посмотреть на уровень технического развития тех племён, то и в наш ядерный век поверить будет сложно

Во-первых, луки, кремниевые ружья и телеги, запряжённые лошадьми, это всё постапокалипсис, мы к этому ещё вернёмся далее.

Здесь хочу вспомнить самое распространённое утверждение скептиков о том, что в век лошадиных повозок, ядерного оружия быть не могло.

До катаклизма мир был глобален, существовала единая архитектурно-инженерная школа, единая культурная цивилизация, с передовыми технологиями, по уровню научно-технического развития значительно превосходящая нашу.

В состав этой страны входили территории б-СССР, США, Канады, Северной Мексики, все страны Европы, Африканского побережья Средиземного моря, Аравийский полуостров, Иран. Сухопутные границы в Египте и Китае показаны условно, ибо где именно они проходили, данных нет.

Тут хочу отметить, что Берингова пролива не существовало и Азия с Северной Америкой соединялись широким перешейком.

При этом Северный Ледовитый океан был всего лишь внутренним Гиперборейским морем, причём тёплым, так как по всей земле был равномерно тёплый субтропический климат, который поддерживался за счёт водно-парового слоя в атмосфере.

Совсем не было пустынь, холодных зон и вечной мерзлоты. По всей земле росли густые вековые леса. По теме смены климата, на нашем сайте уже есть две статьи (здесь и здесь), но и сегодня мы ещё не раз вернёмся к этой теме.

Люди жили в гармонии с природой и обладали отменным здоровьем и долгим сроком жизни.

В приоритете были добро, взаимовыручка и уважение, все те общечеловеческие ценности, к которым сейчас мы всё время стремимся, но не можем достичь, в то время были обычным делом.

Именно этот мир стал прообразом Библейского рая, в который люди, якобы, попадут после смерти.

Глава 2. Апокалипсис

Сразу хочу сделать два уточнения:

Когда мы говорим «ядерное оружие», то имеется ввиду, оружие по мощности сопоставимое с ядерным. Естественно принцип действия этого оружия мог быть любым, хоть вакуумным, хоть электромагнитным, хоть плазменным, даже таким, каким мы ещё не знаем. Но, ядерное оружие, именно как оружие массового поражения как таковое, так же применялось в ходе этой войны. При этом подчёркиваю, одновременно с ядерным, применялось оружие и других типов, сопоставимое с ним по мощности. Я намеренно называю события начала XIX века, словом «катаклизм» или «апокалипсис», а не просто ядерная война, ибо собственно сама война, это всего лишь один из нескольких эпизодов того бедствия. Вся катастрофа состояла из нескольких этапов, первым этапом которой была война, с применением оружие массового поражения, в том числе ядерного. Природный коллапс, это уже следующие этапы. Сама хронология апокалипсиса была такая:

Ковровые ядерные удары. Грунт от взрывов поднят в небо. Массовые пожары от взрывов выжгли органику на огромных территориях. Землетрясения и извержения вулканов, вызванные напряжениями в земной коре. Снова грунт поднят в небо, в этот раз уже пепел и зола. Так как огромные территории лишились растительности, то начались мощные пылевые бури. Которые так же подняли в небо очередную порцию грунта. Количество пыли в атмосфере достигло «критической массы», происходит обрушение водно-парового слоя на полюсах и грязевые дожди по всей Земле.



При этом, нужно понимать, что все эти события произошли в относительно короткий промежуток времени и были непосредственно взаимосвязаны, поэтому рассматривать их нужно все вместе, как одно единое событие.

1. Ход войны

Нам хорошо известен ход событий во время самой ядерной войны, однако мы не знаем какова была её истинная причина и, скорее всего, этого нам уже не узнать ни когда. Здесь могу лишь предположить, что конфликт начался из-за средиземноморского побережья Африки и в частности территории Марокко.

Африканское государство, вероятно, претендовало на весь континент, но его северная часть была заселена, говоря современным языком «славянскими народами». Сразу хочу подчеркнуть, что изначально народ был един, даже понятия «национальности» не было, все национальности будут придуманы потом, но к этому вопросу, мы ещё вернёмся далее, а пока смотрим на хронологию событий.

По нашему предположению, Африканское государство, хотело получить в своё управление средиземноморское побережье континента и на основании этого возник конфликт. Вероятно были попытки решения вопроса дипломатическим путём, так как против союза Гипербореи и Индии выступил союз Африки и Австралии.

Мы не знаем как долго шли переговоры и чем они увенчались, но в один из осенних дней, по современному календарю это было в конце октября, со стороны Африки был произведён запуск межконтинентальных баллистических ракет класса «земля — земля».

Африка нанесла точечные ядерные удары по по экономически важным и густо заселённым районам Сибири и Северной Америки. Австралия нанесла такие же точечные удары по Сибири и Индии.

Гиперборея нанесла ответные точечные удары по территориям Африки и Австралии. Индия дала ответ только в сторону Австралии, так как с Африкой, на тот момент всё ещё действовали торговые договорённости.

В военном деле есть понятие основные цели и второстепенные, и эти точечные удары были нанесены именно по основным целям.

После нанесения точечных ударов, системы «Периметр» обеих сторон конфликта, активировали запуск всего имеющегося ядерного оружия, или большей его части.

Впоследствии эта система получила название «Оружие возмездия». Благодаря действиям систем ПВО, некоторая часть запущенных ракет была уничтожена и не достигла целей. Но ракет было много, слишком много.

“Рассуждение о семи солнцах”. Сборник коми-пермяцких народных сказок «Сто серебряных коней»:

«…Когда появилось пятое солнце, океан мало-помалу пересыхал, когда появилось шестое солнце, “весь мир заполнился дымом”, когда появилось седьмое солнце, весь мир раскололся под напором пламени»

Был осуществлён стратегический массированный удар оружием массового поражения, путём ковровых бомбардировок кассетными боеприпасами наземного контактного подрыва, в сочетании с отдельными ударами боеприпасами особо высокой мощности воздушного подрыва, в том числе концентрацией нескольких мощных ударов по ограниченной площади, превращая в пустыни цветущий край, в которых кипела жизнь.

Например, Сахара, она стала пустыней именно в результате событий начала XIX века.

Таким образом сразу отвечаем на два популярных вопроса — зачем было бомбить пустыни и зачем было нужно так плотно наносить удары.

Чтобы Вам было проще понять масштабы трагедии, приведу простой пример. Наземные ядерные взрывы, произведённые на Семипалатинском ядерном полигоне имели суммарную мощность, приблизительно, порядка 100 мегатонн.

Если бы даже они были взорваны за короткий промежуток времени, то зона сплошного разрушения составила бы всего 8500 кв.км.

Это квадрат размером 92 на 92 километра. Сплошная зона пожаров это квадрат 107 на 107 км.

И всё это вполне в рамках полигона, а вовсе не на полмира. И естественно, это не засыплет глиной города по всему миру на 2 и более метров.

Даже глядя на фотографии воронок, 200 лет спустя, понимаешь, какая адская мясорубка там была.

Про то, что это карстовые провалы, можно даже не говорить, так как для образования карстовых провалов нужна жидкая вода, а тут Сибирь, то есть вечная мерзлота.

Метеориты? Возможно, но почему так выборочно и кучно? О том, каких типов бывают воронки и чем они отличаются, мы разбираемся в статье «Цезий-137 в Рязанской земле7».

Но даже если половина этих воронок, являются воронками от ядерных взрывов, то посчитайте сами, по размеру воронки мощность заряда и массу грунта, поднятого в атмосферу.

Для справки: воронку диаметром 390 метров, оставляет наземный ядерный взрыв мощностью в 1-у мегатонну в тротиловом эквиваленте, а высота подъёма облака от такого взрыва равна 19 км.

Вокруг эпицентра взрыва оседают самые тяжёлые и крупные частицы, например песок. Но в зависимости от мощности взрыва, даже песок забрасывается в верхние слои атмосферы, а не только глина.

Но тогда почему уцелели старинные города, спросите Вы? Здесь всё зависит от размера города и его роли в стратегическом плане.

Вариант первый: более мощные заряды полетели по другому адресу, а на один большой город кинули несколько зарядов поменьше и их не хватило чтобы полностью стереть город с лица земли, как например над Тулой был один воздушный ядерный взрыв и один немного южнее Тулы.

Вариант второй: все заряды, что находились в пусковых установках, были выпущены автоматически по конкретным, заранее заданным целям. Вариант третий, в уцелевшем городе не было важных целей.

Собственно сама ядерная война длилась недолго. Например, подлётное время современных ракет составляет менее 20 минут, таким образом, общая продолжительность боевых действий в той войне, составляла один, максимум два дня.

Наземные общевойсковые операции, тоже были, но их зафиксировано буквально единицы: было несколько фактов боестолкновений, а так же несколько случаев высадки десанта на территории противника, но на общий ход событий они никак не повлияли, поэтому в рамках этой статьи, общевойсковые операции рассматривать не будем, чтобы не перегружать читателя материалом.

По сути, вся война заключалась в обмене ударами оружием массового поражения. Большинство жителей земли даже не успели понять, что война началась и закончилась. Зато последующие катаклизмы, продолжались около двух лет. Именно поэтому, в народной памяти и фольклоре, сохранилось такое понятие как потоп, но практически не осталось воспоминаний о самой войне.

И раз уж мы затронули тему народной памяти, то сразу отвечу на вопрос, почему никто не помнит об этой ядерной войне. Первая и самая основная причина, была озвучена выше — скоротечность самой войны.

Вторая причина, это, так называемый субъективный фактор восприятия. Тут на самом деле всё просто, люди своим потомкам рассказывали либо сказки, либо то, чему сами были свидетелями, или что им рассказали их предки.

Однако если таких рассказов нет, то это вовсе не значит, что этого не было, просто этого их предки не помнят (не видели, не знают как объяснить и т.д.).

Возможно им повезло жить в местности, где не было ядерных ударов, а последующие бедствия были не так страшны. Возможно их рассказ был каким то иносказательным, возможно образным.

Например, допустим я никогда в жизни не видел троллейбус. Я понятия не имею что это такое и на каких принципах он функционирует. Максимум, что я знаю из техники это устройство телеги. А теперь, расскажите мне, пожалуйста, как эта телега с рогами, едет без лошади?

Другой пример, сможете ли Вы на глаз, отличить полёт метеорита от полёта боеголовки ракеты «сармат»? Этого не могут сделать даже специалисты, не имея соответствующего оборудования.

А человек, видящий летящий в небе объект, нарисует ровно то, что он видит – светлую полосу, так как на неподвижном рисунке, очень сложно передать движение, тем более движение светящегося объекта, тем более, движущегося с огромной скоростью.

По прошествии некоторого времени, другой человек, смотрящий на эту картину, будет воспринимать изображённое как молнию или астероид, так как, в его сознании, нет других примеров, того, что это может быть, а мозг устроен так, что воспринимает по принципу аналогии, и если аналогов мозг не находит, то человек просто может не заметить ту или иную вещь.

Третья причина, это объективный фактор восприятия: ведь ядерный гриб – это не сам ядерный взрыв, как думают многие, это всего лишь конвективные потоки воздуха и пыли, которые образуются уже после световой вспышки, которая собственно и является ядерным взрывом.

Но сила света, излучаемого огненным шаром световой вспышкой такова, что можно не просто ослепнуть, а вообще сгореть, поэтому, вполне естественно, что люди, видевшие огненный шар, не могли рассказать, о том, как выглядит гриб.

Они либо ослепли, либо сгорели, либо спрятались. А если люди своевременно укрылись от световой вспышки, то вполне могли и не увидеть ядерного гриба. Кто помнит старые инструкции по гражданской обороне в школах СССР, они гласили:

«Пригнись, прикройся и НЕ СМОТРИ на вспышку».

Чтобы понять что такое огненный шар ядерного взрыва, попробуйте в полдень яркого солнечного дня, хотя бы в течении минуты, посмотреть на солнце без очков и не закрывая глаза!

Естественно, даже не нужно пытаться этого делать, иначе Вы рискуете очень сильно повредить зрение. Но думаю Вы поняли пример, а световая вспышка ядерного взрыва в тысячи раз ярче.

Конечно, Вы скажете, мол слабое объяснение, не спорю, но возможно потому-то единичные свидетельства этих огненных шаров всё же есть, так как нашлись люди, которые наблюдая ядерный взрыв с безопасного расстояния, нашли в себе силы это даже записать, и документы сохранились в архивах.

Мы рассматривали эти, многие другие документы Тульского государственного архива, в статье, «Взрыв над Тулой в 1830 году, или забытая война». В трёх архивных документах описывается взрыв огненного шара над городом.

После выхода этого фильма был шквал комментариев, что это именно метеорит или астероид. Уверен, что такие комментарии и упрёки в неграмотности будут и сейчас.

Во-первых, в реестре метеоритов, комет и астероидов, объекта взорвавшегося над Тулой в начале XIX века, нет даже близко, к тому же скрывать природную катастрофу, просто нет смысла.

Да, про то, что это была ядерная ракета, городничий не пишет в своём докладе, но и про то, что это был именно метеорит, в его отчёте так же не указывается. Городничий писал лишь то, что видел. А видел он летящий огненный шар.

Во-вторых, говорил уже много раз, Цезий-137 продукт техногенный и в метеоритных воронках не встречается, а в Туле, в слое пожара 1834 года, на глубине 2 метра, обнаружен Цезий-137, который является продуктом ядерного распада урана или плутония. Причём, в слоях выше, или ниже, этого изотопа цезия нет.

А цезий не может быть следом метеорита, по одной простой причине: период полураспада Цезия-137, не более 30 лет. За миллионы лет, пока метеорит блуждает по просторам космоса, от цезия не осталось бы и следа.

В-третьих, от удара о метеорита о землю, Цезий-137 не образуется, как некоторые пытались меня убедить. Цезий-137 продукт техногенный и является продуктом ядерного распада Урана или Плутония, и образуется только при ядерной реакции распада и больше ни как (от слова совсем).

Следовательно, уже само наличие Цезия-137 является фактом, подтверждающим ядерный распад в этом месте, а это может быть либо ядерный взрыв, либо реактор АЭС, как говориться третьего не дано.

В-четвёртых, Цезий-137 обнаружен не только в Туле, но и в соседних областях, причём на территориях севернее Чернобыльской зоны, а так же в других регионах России и за рубежом.

Позвольте отвлечься буквально на пару минут, объясню принципиально важные вещи.

Самым излюбленным доводом против версии о ядерной войне прошлого, является тема о нескольких тысячах лет радиоактивного заражения и скептики приводят в пример тот же Чернобыль. Что мол, «если бы ядерная война в прошлом была, то вся Земля фонила бы как Чернобыль, где ещё тысячи лет жить нельзя, так как всё заражено».

Тут есть один очень важный момент: в Чернобыле не было ядерного взрыва! Взрыв на 4-м блоке ЧАЭС, сопоставим с взрывом «грязной бомбы», когда радиоактивное топливо, из реактора, было разбросано вокруг эпицентра, и мелко дисперсионная радиоактивная пыль, разнесена ветрами на сотни и тысячи километров.

Чтобы сэкономить ваше время, объясню просто. По физике процессов распада, ядерные реакции в эпицентре ядерного взрыва и в реакторе АЭС, они одинаковые.

А существенная разница состоит в том, что в реакторе эти процессы управляемые и протекают медленно, а в эпицентре взрыва реакция неуправляемая, и протекает тем быстрее, чем больше мощность заряда, то есть количество исходного вещества.

И вот во время ядерного взрыва, одни вещества превращаются в другие очень быстро, и чем больше мощность заряда, тем быстрее эти превращения идут, и тем большее количества вещества успевает вступить в реакцию.

Именно поэтому, на месте ядерного взрыва, можно найти в больших количествах цезий, йод и прочие изотопы, которые и держат повышенный радиационный фон. Но период полураспада Йода-131 составляет 8 дней, Цезия-137 – 30 лет.

Заметьте, ПОЛУраспада, а не полного разложения. Это значит, что через 30 лет, цезия будет в два раза меньше, ещё через 30 лет, его останется половина от половины и так далее.

То есть, от «условного килограмма Цезия-137», через 30 лет, останется полкило, ещё через 30 лет — 250 грамм, ещё через 30 лет – 125 грамм и т.д. Каждые 30 лет, количество вещества будет уменьшаться в 2 раза. Таким образом, через 180 лет, от условного килограмма Цезия-137, останется 15 грамм.

Цифры абсолютно условные, просто для простоты понимания того, что через 200 лет, остаток найти очень даже реально, но не дозиметром, а в лаборатории и по оставшемуся количеству Цезия-137, и количеству периодов полураспада, можно примерно высчитать дату события, если считать в обратную сторону.

Таким образом, Чернобыльский след, Семипалатинский и любой другой современный — исключаются.

А пример с Чернобылем (или Фукусимой) не подходит, как Вы уже поняли по той причине, что там раскидано, преимущественно, исходное радиоактивное топливо.

Продукты распада, конечно, тоже есть, но их в тысячи раз меньше, а именно радиоактивное топливо и будет держать высокий радиоактивный фон ещё сотни тысяч лет.

Но давайте вернёмся к вопросу огненных шаров, ведь что интересно, похожее явление, наблюдалось в Северной Америке.

Это событие называли как «Звездопад 1833 года». 12-13 ноября 1833 года было зафиксировано 34640 падений звёзд в час, насчитанные профессором Олмстедом после ослабления звёздного потока.

Не спрашивайте как и чем он считал, но на сегодняшний день нет аналогов данному событию. Агнеса Кларк в своей книге «История астрономии в XIX веке» писала: «Вследствие звездопада 1833 года изучение метеоритов раз и навсегда стало неотъемлемой частью астрономии». По её замечаниям, главный удар приняла на себя Северная Америка.

12-13 ноября 1824 года в Майнце видели яркий огненный шар. После него случилось землетрясение, которое зафиксировали не только в Майнце, но и в Тоскане (Италия). Всё это сопровождал густой туман. Землетрясение также было зафиксировано на острове Meleda. А затем, 27 ноября 1824 года и в Праге наблюдали огненный шар размером с Луну.

С 1800 по 1850 гг. огромные метеоры или маленькие осколки неких тел падали с неба чуть ли не каждый день.

В 1887 году в США Daniel Kirkwood в ежеквартальном журнале, издаваемом Американским философским обществом с 1838 года «Proceedings of the American Philosophical Society», привёл перечень самых значимых космических происшествий XIX века:

«В 1822 году, с 12 на 13 ноября различные явления были замечены не только по всей Европе. Бесчисленные падающие звёзды в Оренбурге, в Варшаве и Кельне. Молнии в Одессе. Огненный шар, как зарница и световая вспышка, из которой развернулся своего рода небольшой световой занавес, а потом ещё раз и блестел в ярких цветах радуги».

Не понимая таких масштабов, люди того времени, естественно, списали происходящее на природные явления.

Очень многочисленны книги, в которых зарегистрированы метеоры, атмосферные явления и т.д. в период 12-25 ноября 1824 года. Вполне очевидно, что и штормы, и пожары, и прочие природные катаклизмы, были вызваны одним событием.

Исследователи, скептически относящиеся даже к мысли о ядерной войне в начале 19-го века, пытаются найти любое другое объяснение засыпанным зданиям, пустыням и прочим не стыковкам оф. истории.

И одно из таких объяснений, это астероид/комета, от удара которой, якобы образовался пролив Дрейка и пустыня Сахара, а сам астероид, якобы как мячик отскочил от планеты. Если смотреть на этот пролив общим взглядом, то кажется что здесь дуга, которую якобы оставил тот самый упавший астероид, пропахав дно.

Однако приглядитесь, здесь явно не окружность, а почти прямой угол.

И если кто не знал, то эти острова, это гряда вулканов. И получилось сие из-за перелома тектонической плиты, вызванного погружением Антарктиды на 400 метров. Но про это, мы поговорим далее, когда коснёмся темы так называемого «Всемирного потопа».

Одна подписчица, составляя свою родословную, внимательно изучала Ревизские сказки Уральского казачьего войска. В переписи за 1834 год у каждого пятого-шестого казака есть запись: «Умер в 1830 году».

Причем это касается взрослых казаков, а не их детей и жен. Дети и жены пережили 1830 год. Получается, в 1834 году пытались пересчитать казаков погибших во время массовой гибели в 1830 году.

Изучая события тех лет, мы не можем пройти мимо перевода праславянской письменности, якобы «не читаемого» этрусского письма, выполненной Геннадием Станиславовичем Гриневичем.

Очень рекомендую ознакомиться в оригинале. Там как раз описываются события нашествия «Наво Ра», летающих шаров с энергией, очень похожей на ядерную. Далее цитата:

«…драматизм положения усугубляется тем, что существует некое «Наво Ра» — мертвящее солнце, источающее сверхжар, которым оно убивает людей, пролетая над ними…». О чем здесь идет речь? Возможно, о каком-то смертоносном оружии невероятной разрушительной силы. Перевод текста на камне из музея г. Перуджиа дословный. Но, видимо, нет необходимости давать его современный перевод, поскольку все в нем достаточно ясно и так, несмотря на то, что некоторые его строки пока не поддаются переводу и встречены некоторые слова, толкование и перевод которых не всегда однозначны. Приведенный текст – это одна из драматических страниц истории славян. Истории, нам неведомой, скрытой от нас за толщей тысячелетий».

Вот как описываются в «Кодексе Рио» народа Майя последствия радиации, цитата:

«…пришедшая собака была без шерсти, и у нее отпали когти…».

Это описание, не что иное, как описание характерных симптомов для лучевой болезни.

Сохранились описания, как полагают официальные историки, начала эпидемии чумы, в 1333 году в Китае:

«…перед вспышкой эпидемии, был грохот под землёй, горы тряслись и некоторые проваливались, падал огненный дождь, те люди которые это видели слепли и потом быстро умирали…».

Воронки, представленные в научном сообществе, как метеоритные, по большей части круглые или приближаются к круглому, они имеют примерно одинаковый размер и похожую искусственную структуру. Эта искусственная структура, образовалась в результате падения чего-то массивного.

Таким кратерам даже дали обобщающее научное название – «ударные кратеры». Таких воронок, как вы уже поняли, нашлось очень и очень много, и они разбросаны по всей Земле.

И в большинстве своём их источник, для официальных учёных остается загадкой. Значимых аргументов всего два.

Первый аргумент: почти все кратеры расположены в абсолютно пустынных или малонаселённых местностях.

Но ведь на месте падения метеорита не обязана образовываться пустыня. Точнее сказать, она никогда и не образовывается. А вот на месте ядерного удара это неизбежная закономерность.

Второй аргумент: если бы воронки действительно были такими старыми, то они давно были бы скрыты с лица земли «культурным слоем», занесены песком и другими осадочными породами. Археологи утверждают, что в среднем почва нарастает со скоростью 1 метр за сто лет, тогда наши кратеры уже давно должны были сравняться с поверхностью. А они прекрасно сохранились, будто образовались совсем недавно.

В самом деле, никаких доказательств того, что кратеры имеют метеоритное происхождение, попросту нет. Это лишь единственная очевидная версия, которую можно предложить в рамках официальной науки.

Даже при наземном ядерном взрыве грунт не всегда образует столь характерный конус. А при взрыве на определённой высоте, вообще иногда наблюдается лишь вдавливание грунта.

Если заряд взорван достаточно высоко, может и вовсе не быть никакой воронки.

Случаются промежуточные варианты – элементы испарения и выброса части грунта, элементы оплавления. Воронка ядерного взрыва не обязана быть идеально круглой, ведь и грунт в своей массе бывает разным. Естественно, и сопротивляться воздействиям он будет по-разному. Но она все-таки существенно отличается от воронки иного происхождения.

Давайте посмотрим сюда. Это кратер Вредефорт, в ЮАР. Вы видите вал полукругом? А видите внутри кратера два города?



кратер Вредефорт

Вот это настоящая метеоритная воронка, представляете себе размер метеорита и силу взрыва?

Подчеркиваю, воронка не получилась круглой. А теперь смотрим сюда, это пустыня Такла-Макан, это ещё одна метеоритная воронка.



Пустыня Такла-Макан

Теперь сравним с тем, что мы имеем в Сибири, Сахаре, Флориде, Австралии:

Как говорится, почувствуйте разницу. Неужели, кто то будет утверждать, что, летело много «метеоритов» с разных направлений космоса, в сторону Земли, и все без исключения упали под прямым углом, в разных частях света, но при этом так кучно?

Такое возможно только в одном единственном случае – если Земля действительно плоская и на большой высоте кто то высыпал камни. Тогда они россыпью покрыли Землю.

Всё. Других вариантов таких метеоритных воронок не получается. Но мы то знаем, что Земля шар. Пусть и не идеально круглой формы, но это планета, в форме шара. И представить, тот факт, что одновременно, с разных направлений, летит куча метеоритов в сторону Земли – это уже напоминает инопланетное вторжение, нежели метеорит.

Я не люблю затрагивать тему плоской земли и инопланетян, но в данном случае пришлось, ибо только так можно обосновать нелепость теории метеоритных воронок…

Нео Фициал

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