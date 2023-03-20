В своих публикациях, по мере возможности, стараюсь не трогать современную политику. Но как говорится, если ты не трогаешь политику, тогда она трогает тебя. И вот в комментариях под фильмами и статьями, часто можно увидеть вопрос, примерно следующего содержания, что мол информация о событиях XIX-го века, конечно интересная, но как эта она изменит нашу жизнь здесь и сейчас, что даст любому конкретному человеку в современном мире?

Всегда полагал, что ответ на этот вопрос очевиден и лежит прямо на поверхности, тем более, что в предыдущих статьях неоднократно давал на него ответ, но как оказалось, требуются некоторые пояснения. И вот сегодня попробую дать эти пояснения, причём с примерами, одновременно сделав отсылки к ранее вышедшим статьям, чтобы не повторяться в уже сказанном, и сберечь ваше и своё время. Тем более, что тема многогранная, всё связано воедино и рассмотрение одного вопроса, просто невозможно без понимания другого.

Специально для скептиков подчёркиваю, что озвученное далее не версия, не фантазия, а констатация факта, нравится она кому то или нет. Ну а вы, в свою очередь, можете написать комментарий, что автор тупой и не знает истории. Для тех, кто не понимает элементарного, объясняю — наличие у меня своей версии, ещё не означает, что я знаю версии официальной.

И так, друзья, если позволите, то начну немного издалека. Наверняка многие из вас уже слышали про тенденцию на западе, избегать слов «негр» и «чернокожий», по отношению к неграм и чернокожим в США. Это видите ли не политкорректно, не толерантно и т.д. Дошло до того, что производители бытовой химии и косметики в США переименовывают отбеливатели и средства по уходу за кожей. Видите ли, чтобы афроамериканцы не обижались.

Более того, несколько риэлторов объявили, что больше не будут говорить про «хозяйские спальни» или «хозяйские ванные», выбирая менее оскорбительные описания: «основные спальни» и «основные ванные». Видимо, «белое золото», «белый русский» и «белое вино» надо переименовать или запретить. Это не реклама алкоголя, суть в том, что такие названия есть. Хорошие или плохие объекты, которым даны эти названия, это иной вопрос.

Другой пример — «Белый альбом» группы Битлз, это очевидно, плохо замаскированная ода превосходству белых? Вероятно, его нужно будет переиздать с добавлением рэп-песен и переименовать в «BLM Album». Про «Белый дом» вообще страшно представить. Видимо также придётся исключить слова: «освещение», «яркость», «сияние», «мерцание», «блеск», «свечение». А затем и синонимы этих слов следует удалить. И так далее, пока в один прекрасный день не останется ни одного слова и словарный запас будет таким же урезанным и бесплодным, как и наша история.

А теперь давайте просто задумаемся, почему же на западе так легко отказались от своей истории и приняли эти нововведения? Кстати не только эти; про так называемое «разнообразие гендеров», даже не хочу говорить, чтобы потом не мыть рот с мылом. И да, хочу особо подчеркнуть, что не смотря на такое необычное вступление, сегодняшняя статья всё же не о политике, а именно об истории.

Просто давайте на минуточку вспомним, что в США, где-то там в глубине законов, где-то очень глубоко, записано, что США является демократическим государством и все вопросы, якобы, решаются большинством голосов. Сейчас мы не будем говорить об устройстве системы законов в США, с этим пусть разбираются профильные специалисты, мы же сегодня поговорим о людях. О простых людях, которые живут на Североамериканском континенте. Как так получилось, что рядовые американцы отказались от своих свобод, прописанных в святом для каждого американца документе — декларации о независимости США?

Сейчас даже речь не том, спрашивали или нет у большинства, когда вводили всю эту диктатуру «демократии» и «толерантности». Речь сейчас о том, что это большинство просто приняло то, что людям дали. Сказали называть чёрное белым, будут называть, сказали называть зелёное синим, так же будут называть, ибо одним просто пофиг, а другие слишком хорошо устроились, чтобы идти против системы, жертвуя всем, что нажито «непосильным трудом». Такой подход присущ людям и в других странах, не только американцам. А всё потому, что образ жизни человека, складывается из его образования, образование основывается на государственной идее, а государственная идея базируется на истории.

То есть, основой всего является именно прошлое. Именно поэтому, девиз нашего канала — «Неофициальная История» звучит так: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего!»

На самом деле, всё просто, если история придумана, то государственная идея, вытекающая из этой истории, становится ложной и неустойчивой, и так далее по цепочке. В итоге государство состоит из потребителей, которым неважно ничего, кроме собственного благополучия. Люди живут в вымышленном мире, потому что их пугает реальность. А реальность пугает, потому что они боятся ответственности, так уж воспитаны системой. Поэтому легче оторваться от реальности, закрыть глаза на происходящее и сказать, что хата с краю.

Справедливости ради, должен отметить, что это касается не только граждан США. Система воспитания личности, во многих странах мира построена именно таким образом. Но мы рассмотрим эту ситуацию, именно на примере США, как на наиболее вопиющем.

Для начала, как всегда, краткая официальная историческая справка:

В 1776 году тринадцать британских колоний провозгласили независимость от Великобритании, принятием декларации о независимости США. Среди первых строк декларации, есть такие слова, цитата: «все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью.» Конец цитаты. В конституции США, принятой 17 сентября 1787 года, то есть спустя 10 лет после объявления независимости, слово «рабство» не упоминается ни разу.

Война за независимость США длилась с 1775 по 1783 год.

В 1812 - 1815 годах, происходит война между США и Великобританией, получившая именование «Второй войны за независимость».

В 1846 - 1848 годах, из-за принадлежности штата Техас, происходит военный конфликт между США и Мексикой.

В 1861 - 1865 годах, в США шла гражданская война, которая велась между «Союзом» и «Конфедерацией», то есть между северными и южными штатами. Эта гражданская война многим известна как война за отмену рабства.

Конец краткой официальной исторической справки.

Тогда что же получается, что в 1776 году, прикрываясь красивыми словами о свободе и равенстве, кучка белых завоевала свободу только для себя, а про чёрных вспомнили только спустя 100 лет? А спустя ещё 150 лет вспомнили про пидоров, ой, извините, то есть про гендеров? Друзья, Вам не кажется это странным?

Тут нужно понимать, что современное уничижение белых перед чёрными, основано именно на том, что чёрные в США, якобы, были рабами, и даже после так называемой отмены рабства и получения личной свободы, гражданские права чёрных ограничивались «Черными кодексами». Такова официальная версия и на том стоит современная идеология толерантности. А теперь что, получается чёрные и белые должны поменяться местами? Так следует понимать?

Но самое интересное здесь то, что простые люди всё это приняли и проглотили, а знаете почему? Да потому что у США не было такой истории. Именно поэтому люди так спокойно от неё отказались.

Давайте отбросим красивые популистские реплики и попробуем во всём разобраться с холодной головой. На территории Северной Америки действительно была гражданская война, здесь всё верно. Но не между, якобы «свободным севером» и так называемым «рабовладельческим югом», это нам так преподносят те, кто в той войне победил.

История не терпит сослагательного наклонения, но тут важно понять, что если бы в той гражданской войне победили южные штаты, то в наше время риторика была точно такой же и говорили бы они ровно то же самое, только называя рабовладельцами север. Здесь всё просто — кто победил, тот и будет записан в истории как борец за свободу рабов. Справедливости ради должен уточнить, даже по официальной версии истории, южные штаты в той войне, именно себя называли свободными, а президент Линкольн, который якобы отменил рабство, сам был рабовладелец.

Таким образом, если отбросить все «благие намерения», которыми обвешали эту войну, то получается, что гражданская война XIX-го века в Северной Америке, это не что иное, как война за право превосходства. Не больше, не меньше. И тут важно отметить, что именно северные штаты пытались внедрить новый порядок и миропонимание, а южные штаты придерживались прежних порядков. С этой точки зрения, вся суть американского противостояния видится совершенно иначе. Сейчас скажу простую для понимания вещь, которую между тем, поймут не только лишь все. В этой гражданской войне, так называемыми сепаратистами и мятежниками были вовсе не южные штаты, а именно северные, собственно поэтому и получившие прозвище «Янки».

Тут просто важно понять простую вещь, война за независимость США в 1775 - 1783 годах, гражданская война 1861 - 1865 годов, а так же война с Британией в 1812 - 1815 годах и Мексикой в 1846 - 1848 годах, это не четыре разные войны, это была ОДНА И ТА ЖЕ ВОЙНА, в которой южные штаты так или иначе, всё ещё придерживались консервативных идей бывшей огромной метрополии, а северные штаты провозгласили независимость от прежде огромной страны, прикрываясь красивыми словами о всеобщей свободе, для себя. Однако идея всеобщих свобод, как я уже сказал, была всего лишь прикрытие, для того, чтобы захватить власть в Северной Америке, ну или хотя бы её части.

О том, каким образом одна война, была разнесена событиями по разным историческим периодам, рассказывает статья «Параллели Истории», поэтому сейчас не будем повторяться.

Указ, о так называемой отмене рабства в США, подписанный Линкольном в 1862 году, был продолжением, или точнее сказать, неотъемлемой частью того процесса, который в Российской Империи назывался «Отмена крепостного права» в 1861 году. Про так называемую отмену крепостного права, есть фильм на ютуб-канале, посмотрите его внимательно, ибо взглянув на те события с иной точки зрения, многое понимается по другому.

Собственно даже не важно кто подписывал этот указ, Линкольн или кто либо ещё, тут главное суть этого указа, а она очень проста — освобождение пленных и всех насильно удерживаемых. Если в двух словах, то после распада огромной империи, начались ожесточённые междоусобные войны, всех против всех. В результате у каждой из противоборствующих сторон оказалось очень много пленных и насильственно перемещённых. Их заставляли делать всю грязную и тяжёлую работу: рыть земляные сооружения, собирать камни, строить укрепления, работать в полях и т.д. Именно эти люди, а затем их дети, а иногда даже внуки, стали теми, кого впоследствии назовут рабами, но подчёркиваю, это не всегда были чернокожие.

Тут нужно понимать, что события гражданской войны в США, происходили во второй половине XIX-го века, то есть уже после событий глобальной ядерной войны начала XIX-го века, явившейся причиной появления различных рас. О происхождении рас, я так же уже много раз говорил, но в ответ слышал лишь скептический смех. Между тем я ни когда не отрицал того факта, что сейчас расы отличаются, но повторю ещё раз — все современные расы, это генетическая мутация одной расы и официальным учёным-генетикам этот факт известен давно, только он не афишируется.

Так вот, во время боевых действий гражданской войны, в плен попадали люди разных рас. И при набегах на город, так же в рабство уводились люди разных рас, которые в нём проживали. А когда территории Северной Америки так или иначе, но всё же объединились и войны закончились, то ради достижения согласия и «национального примирения», и был издан указ об освобождении всех насильственно удерживаемых и потомков военнопленных.

Дополнительной целью отмены рабства, было создание условий, для добровольного переселения в обезлюдевшие территории, с целью их повторного заселения. Собственно, то же самое было и в Российской Империи, с пресловутой отменой крепостного права. Подробнее о междоусобных конфликтах, причинах войны всех против всех, судьбах людей во время гражданских войн, рассказывается в статье «Апокалипсис 19 века. Подлинная история геноцида».

Подчёркиваю, отмена рабства в США, стала не причиной гражданской войны, а её следствием, просто после отмены рабства, боевые действия продолжились, получив некое объяснение необходимости продолжения войны.

Элементарная манипуляция с причинно-следственной связью, позволила официалам выстроить ложную теорию, для целой страны. Это один из наиболее распространённых логических приёмов, благодаря которому можно успешно вводить в заблуждение огромное множество людей, бездумно следующих за какими-то иллюзиями, а также наживаться на их неосведомлённости.

Проблему перестановки причины и следствия легко понять на элементарном примере: наверняка многие из вас в своём детстве слышали, или даже сами рассуждали, что «крутые взрослые ребята пьют и курят, и если я будут курить и пить, я тоже буду крутым и взрослым». Казалось бы — это простая и наивная детская логическая ошибка, очевидная любому взрослому человеку, однако на самом деле практика показывает, что на ту же самую удочку попадается подавляющее большинство людей, даже хорошо понимающих, что если из А следует Б, то вовсе не обязательно из Б следует А.

Во взрослой жизни, примером такой подмены могут быть рекламные акции. Например, когда продают какие-нибудь элитные часы или телефоны, то в рекламе могут сказать, что успешные люди уже давно пользуются часами или телефонами той или иной крутой фирмы. Зачем об этом говорится в рекламе? Затем, что слушатель невольно считает, что если он купит эти часы или телефон, он тоже станет успешным, как и те люди, которые давно уже всем этим пользуются. Но на самом деле, человек останется тем же человеком, кем и был, только без денег, которые мог бы потратить на что-то более полезное.

В качестве ещё одного примера подмены причины и следствия, могу привести комментарии, в которых люди спрашивают, а зачем пустыни бомбить ядерными зарядами? Вот не могут они понять, что пустыня это уже следствие той бомбардировки.

Но вернёмся к нашей теме. Как я уже говорил, тех людей, которые жили в неволе, из-за междоусобных конфликтов, и освободили в 1861 году, в Российской Империи, когда отменили крепостное право, и в 1862 году в США, когда отменили рабство. А когда война уже закончилась, прошло некоторое время и жизнь стала налаживаться, то чтобы у рядовых американцев не возникало вопросов о причинах массовых потерь среди населения и откуда собственно США появились, была придумана красивая история с получением независимости, якобы от Британии в 1776 году и отмены рабства в 1862 году.

И вот на этой ложной истории и строится сейчас ложная идея уничижения белых перед чёрными. А так как история эта ложная, то большинство американцев, не моргнув глазом от неё отказались. Ложная история рождает ложные ценности. Так было всегда, так есть и сейчас.

Ну а то, что это уничижение приобрело именно такую форму, то здесь ещё сказывается обидка африканцев за своё поражение в глобальной ядерной войне начала XIX-го века, имеется ввиду не рабов, а тех африканцев, которые начали ядерную войну, перевернувшую мир, следствием которой, уже явилась гражданская война в США.

Подчёркиваю, африканцы, не значит негры или чернокожие. Негры, это всего лишь инструмент в руках кучки правителей, бежавших из Африки. Если кто не понял, при чём тут африканцы, то прочитайте внимательно статью «Апокалипсис 19 века. Подлинная история геноцида», там это всё объясняется.

Автор: Нео Фициал