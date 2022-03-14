В Москве с 15 марта отменяют масочный режим
В связи «со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации» мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 15 марта масочного режима в столице.
«Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах», — сообщил градоначальник в своём блоге.
По его словам, «в нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьёзное санкционное давление».
Помимо прочего, отныне разрешается не соблюдать социальную дистанцию, а также позволяется курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
3 марта в Москве были отменены QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняты ограничения на посещения общепита. Самоизоляция для пожилых людей стала носить рекомендательный характер.
По последним данным, в РФ с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 такой диагноз поставили 17 376 241 раз, прирост за сутки – 41 055 (накануне – 44 989), из них в Москве – 957 (накануне – 1 437), в Санкт-Петербурге – 1 547 (накануне – 1 923), в Подмосковье – 772 (накануне – 747). Всего погибли 361 344 человека, 15 585 650 выздоровели.
По материалам сайта Мэра Москвы, РБК, сайта «Стоп коронавирус»
Это где он в твиттере написал? С масочного на касочный. Ну норм.
женечка ,ты не спросишь у своих марксистов -это действит.так переводится:
“”Ковид” наоборот (так читают бесы) = “дивок”.
В переводе с иврита это…
“Одержимость”.
О как! Сильна малышка. Тут не марксисты, тут санитары требуются. Врача, врача! Позовите врача!
не забывывай о своем амплуа -креативна, почти интеллегентна,ладит с современными технологиями информпространств и да ,заявлена ,как неомарксистка .Только не базарный стиль ,как у Хохла.
Ок. Ваша версия не выдерживает никакой критики. Одержимость злым духом у нас звучит как “диббук”, что при чтении слева направо (как читают ангелы) будет куббид, что на слово “Ковид” совсем не похоже. Открою тайну: COVID = COW – корова (скот),ID – идентификационный номер, а в вакцине чип с этим ID.
не моя ….https://seva1.livejournal.com/1625430.html
Ну и зачем Вы тащите сюда вещи, ни разу их не перепроверив, но которые запросто укладываются в построенную Вами картину мира? У Вас диббук?
так тебе на проверку
Program Ex;
var
i,y,x,n,k:integer;
s:real;
begin
write;
readln(n);
x:=n;
k:=n;
y:=0;
while n>0 do
begin
x:=x div 10;
y:=y+1;
end
Проверка завершена.
Del.
С 16 марта скажут что носить.
Мария Шукшина: “У меня уже больше 2 лет в голове вертится одна и та же фраза, сказанная много веков назад прп. Антонием Великим: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы”.