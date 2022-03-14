В связи «со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации» мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 15 марта масочного режима в столице.

«Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах», — сообщил градоначальник в своём блоге.

По его словам, «в нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьёзное санкционное давление».

Помимо прочего, отныне разрешается не соблюдать социальную дистанцию, а также позволяется курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3 марта в Москве были отменены QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняты ограничения на посещения общепита. Самоизоляция для пожилых людей стала носить рекомендательный характер.

По последним данным, в РФ с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 такой диагноз поставили 17 376 241 раз, прирост за сутки – 41 055 (накануне – 44 989), из них в Москве – 957 (накануне – 1 437), в Санкт-Петербурге – 1 547 (накануне – 1 923), в Подмосковье – 772 (накануне – 747). Всего погибли 361 344 человека, 15 585 650 выздоровели.

По материалам сайта Мэра Москвы, РБК, сайта «Стоп коронавирус»