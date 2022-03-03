Власти Москвы отменили QR-коды, использование которых было введено из-за пандемии коронавируса для посещения развлекательных мероприятий, театров, музеев. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания “омикроном” и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов», – написал он.

В Москве с 3 марта также отменили ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Сергей Собянин сообщил, что домашний режим в Москве для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями с 3 марта вместо обязательного становится рекомендательным.

«В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы “Московское долголетие”», – написал мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 701 834 случая заражения, из них 3 024 за последние сутки. Выздоровели 2 492 797 человек, умер 41 441. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 975 813 человек, коллективный иммунитет составляет 52,8%.

22 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19, указав на особенности омикрон-штамма. «Ряд мер, которые мы предлагали два года назад и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта «омикрон», — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня мы можем говорить <…> о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии [в России]», — отмечала она.

1 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в России доля омикрон-штамма среди выявленных случаев COVID-19 достигла 95,1%. По данным ведомства, из геномных последовательностей коронавируса, загруженных в базу данных на прошлой неделе, «к геноварианту «омикрон» отнесены 95,1% сиквенсов, к геноварианту «дельта» — 4,2%, к другим недоминирующим геновариантам — 0,7%».

В Санкт-Петербурге с 4 марта в связи с улучшением санэпидемиологической обстановки отменяется требование о необходимости QR-кодов.

«С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесённом заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено это требование», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Также отменяются обязанность по переводу на дистанционный режим работы и самоизоляция для граждан старше 60 лет.

Соответствующий документ о внесении изменений в постановление городского правительства №121 подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее аналогичные меры приняли власти Алтайского края и Новосибирской области.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил действие ряда коронавирусных ограничений на Кубани. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Так, с 4 марта для туристов и местных жителей отменяется требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводов при заселении в гостиницы. Также предоставлять указанные документы больше не надо при посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, а также конгрессно-выставочных мероприятий.

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Кроме того, Кондратьев сообщил об открытии фуд-кортов и детских игровых комнат, не работающих с начала пандемии коронавируса. При этом указано, что ограничение по числу участников массовых мероприятий — не более 500 человек — на Кубани пока сохраняется.

По материалам ТАСС, РБК, RT, Lenta.ru