The New York Times опубликовала статью об исследовании сотрудников Мемориального музея Холокоста США, выпустивших каталоги всех гетто, мест использования рабского труда, концентрационных лагерей и фабрик смерти, которые нацисты в начале XX века создавали по всей Европе. То, что они обнаружили, потрясло даже учёных, глубоко погруженных в историю, отмечает газета.

Цифры поражают, ужасается автор статьи в The New York Times: 30 тысяч трудовых лагерей, 1150 еврейских гетто, 980 концентрационных лагерей, 1000 лагерей для военнопленных; 500 публичных домов, заполненных секс-рабынями, и тысячи других лагерей, которые использовали для эвтаназии пожилых и немощных людей, проведения принудительных абортов, «германизации» узников или транспортировки жертв в центры смерти. В одном только Берлине исследователи собрали документы примерно о трех тысячах лагерей и так называемых еврейских домов. А в Гамбурге насчитывалось 1300 гетто и лагерей. Ведущие редакторы проекта Джеффри Мегарджи и Мартин Дин подсчитали, что в лагерях и гетто, которые они выделили в отдельную часть многотомной энциклопедии, погибли или находились в заточении от 15 до 20 миллионов человек.

Работа по созданию этих мрачных каталогов была начата тринадцать лет назад. Музей Холокоста опубликовал первые два тома, а к 2025 году должны выйти еще пять. В них собран материал о 42 500 нацистских гетто и лагерей по всей Европе, созданных в контролируемых немцами районах от Франции до России и самой Германии во время бесчеловечного правления Гитлера с 1933 по 1945 годы.

Эта цифра настолько ошеломляющая, пишет The New York Times, что даже коллеги-исследователи Холокоста должны были убедиться, что правильно ее расслышали, когда в конце января на академическом форуме в Немецком историческом институте в Вашингтоне ведущие исследователи представили свои выводы.

Их число гораздо больше, чем мы первоначально предполагали, — сказал директор института Хартмут Бергхофф в интервью после ознакомления с новыми данными. «Мы и раньше знали, какой ужасной была жизнь в лагерях и гетто, — сказал он, — но цифры невероятны».

Среди задокументированных лагерей — не только «центры убийств». В каталог вошли и тысячи трудовых лагерей, где заключенных заставляли изготавливать предметы военного назначения, лагеря для военнопленных, места, эвфемистически называвшиеся центрами “оказания помощи”, где беременных женщин заставляли делать аборты или убивали их новорожденных детей, а также публичные дома, где женщин принуждали к сексу с немецкими военнослужащими.

Аушвиц (Освенцим) и несколько других концентрационных лагерей в общественном сознании стали символом нацистской машины убийства. Но как до боли ясно показывает новое исследование, эти лагеря и гетто, какими бы печально известными они ни были, представляют собой лишь ничтожную долю всей системы, созданной нацистской Германией.

О существовании многих отдельных лагерей и гетто раньше было известно лишь на основе разрозненных фактов по регионам. Но исследователи, используя данные, полученные примерно из 400 источников, впервые документируют все свидетельства и факты, изучая их местонахождение, принцип управления ими и их назначение. Исследование также может иметь юридический результат, поскольку помогут небольшому числу выживших обосновать с помощью документов свои сохраняющиеся претензии по поводу неоплаченных страховых полисов, разграбленного имущества, захваченной земли и других финансовых вопросов.

Исследователи обнаружили, что еще в 1933 году, в начале правления Гитлера, Третий рейх создал около 110 лагерей, специально предназначенных для содержания около 10 тысяч политических противников и других лиц.

Когда Германия пошла в наступление и начала оккупировать соседние европейские страны, использование лагерей и гетто расширилось — в них стали содержать, а иногда и убивать, не только евреев, но и гомосексуалистов, цыган, поляков, русских и представителей многих других этнических групп из Восточной Европы. Исследователи обнаружили, что лагеря и гетто значительно различались по своему назначению, организации и размерам — в зависимости от потребностей нацистов.

Самым крупным выявленным объектом является печально известное Варшавское гетто, в котором в самом разгаре событий находилось около 500 тысяч человек. Но в одном из самых маленьких лагерей — трудовом лагере Мюнхен-Швабинг в Германии — работал всего лишь десяток заключенных. Небольшие группы заключенных были отправлены туда из концентрационного лагеря Дахау под вооруженной охраной. По имеющимся сведениям, их выпороли и приказали выполнять физическую работу в доме ярой сторонницы нацистов, известной как «Сестра Пиа», убирать в доме, ухаживать за садом и даже изготавливать для нее детские игрушки.

Когда в 2000 году началось исследование, доктор Мегарджи сказал, что, основываясь на послевоенных оценках, он рассчитывал обнаружить около семи тысяч нацистских лагерей и гетто. Но цифры продолжали расти — сначала до 11,5 тысячи, потом до 20, 30, а теперь и до 42,5 тысяч.

Доктор Дин, один из участников исследования, сказал, что полученные результаты не оставляют у него сомнений в том, что многие граждане Германии, несмотря на часто звучавшие после войны заявления о незнании, в то время должны были знать о повсеместном существовании нацистских лагерей. «В Германии буквально никуда невозможно было поехать, не увидев трудовых лагерей, лагерей для военнопленных, концентрационных лагерей, — заявил он. — Они были везде».

Но не только население Германии было соучастником чудовищных преступлений нацистов. С восторгом встречали Гитлера во многих странах Европы. После аншлюса Австрии был проведен плебисцит, на котором более 90% населения одобрили поглощение их страны Германией.

Восторженные толпы с ликованием приветствовали Гитлера, когда он посетил Австрию. С таким же ликованием главу Третьего рейха встречали в Италии, куда он приезжал в 1938 году во время государственного визита. Восторженно, с цветами встречали гитлеровцев в странах Прибалтики и на Западной Украине, когда Германия напала на СССР.

В СССР много писали о «порабощенной» нацистской Германией Европе, но на самом деле она была прямым соучастником его преступлений. Даже во Франции, которую по итогам войны союзники записали в «победители», куда больше французов воевало в армии Гитлера, чем участвовало в Сопротивлении и воевало в войсках союзников.

Так, эсэсовцы из французской дивизии «Шарлемань», например, были среди тех, кто в мае 1945 года упорно защищали Рейхстаг. Даже в Польше, которую считают наиболее пострадавшей страной Европы в годы Второй мировой войны, по данным профессора Рышарда Качмарека, автора книги «Поляки в вермахте», более 500 тысяч граждан Польши воевало на стороне Гитлера.

Всего же в вермахте насчитывалось более 2-х миллионов граждан европейских государств, причем большей частью добровольцев. А чехи, в свою очередь, исправно трудились на военных заводах, которые обильно снабжали вермахт оружием. Так что фактически вся «цивилизованная Европа» — соучастник тех чудовищных преступлений нацизма, о которых написала американская газета. Мало того, были в армии Гитлера и добровольцы из самих США, хотя точное число их неизвестно. Есть только сведения, что 40 американцев, воевавшие в рядах вермахта, оказалось в плену у Красной армии. По сведениям советских историков, в конце Второй мировой войны в составе 12-го полка дивизии СС «Гитлерюгенд» можно было встретить граждан США, Канады, Англии.

И вот сегодня история повторяется. Сегодня США и Европа снова в борьбе против России поддерживают нацистов, на этот раз на Украине. Российские войска там уже находят залитые кровью тайные тюрьмы СБУ и нацбатов, в которых узников подвергали чудовищным пыткам.

А на территории Донбасса найдены массовые захоронения жертв неонацистов.