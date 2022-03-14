Главная » Видео, Вооруженные силы

Брифинг Минобороны России (14.03.2022 г.)

107 1

▪️ Подразделения российских Вооруженных Сил, продолжая наступление, овладели населенным пунктом СТЕПНОЕ.

▪️ Группировка войск Луганской Народной Республики ведет наступательные действия в северо-восточных районах города СЕВЕРОДОНЕЦК.

Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах ФЕДОРОВКА, ВИНАРОВКА, АНТОПОЛЬ. Кроме того, на территории завода «Антонов» вблизи КИЕВА уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск.

Днем 14 марта средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

Всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

▪️ Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

▪️ Ранее мы довели информацию о последствиях сегодняшнего удара украинской тактической ракеты «Точка-У» с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу города ДОНЕЦК.

В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений.

❗ Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

▪️ Ряд Западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наёмников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран.

Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте СТАРИЧИ и на военном полигоне ЯВОРОВСКИЙ.

❗ Хочу повторно предупредить, – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=btq_k9Cih8Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
В Минобороны России сообщили о данных по американским биолабораториям на Украине
Новости Украины и Новороссии 17 июля 2019
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 мая 2018
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 апреля 2018
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22037 18403
    марина час назад

      Серьёзный сюрприз со стороны НАТО для РФ.
      НАТО продемонстрировало открытую агрессию против Крыма.

      Такое впечатление, что территория российского полуострова Крым подверглась ракетному обстрелу.
      Многие местные жители видели их полёт до того, как их сбили российские системы ПВО.
      Несколько летящих ракет видели в небе Севастополя.

      Свернуть
      Что это было, н понятно.
      Ждём официальных сообщений.https://skeptimist.livejournal.com/4454653.html

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru